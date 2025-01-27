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Bilim insanları tekrarlayan radyo sinyalleri tespit etti: Ölü galaksiler aslında 'yaşıyor' mu?
Bilim insanları tekrarlayan radyo sinyalleri tespit etti: Ölü galaksiler aslında 'yaşıyor' mu?
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, 'ölü' olarak nitelendirilen bir galaksiden gelen tekrarlayan hızlı radyo patlamaları tespit etti. Bu keşif, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T11:29+0300
2025-01-27T11:29+0300
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Astronomlar, hızlı radyo patlamaları (FRB) olarak bilinen kısa ancak son derece güçlü radyo dalgalarının bir kaynağını daha belirledi. Ancak bu kez sinyaller, bilim dünyasında 'ölü galaksi' olarak adlandırılan ve yeni yıldız oluşumunun durduğu bir galaksiden geliyor. Keşfedilen radyo patlamaları, yaklaşık 2.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir eliptik galaksiden yayıldı. Bu tür galaksilerde genellikle enerji üretimini sağlayan süreçlerin büyük ölçüde sona erdiği düşünülüyor. Ancak bu FRB'lerin kaynağının, ölü galaksilerde bile güçlü enerji patlamalarının gerçekleşebileceğini gösterdiği düşünülüyor.Hızlı radyo patlamaları, yalnızca milisaniyeler süren kısa sinyaller olsa da bir patlama sırasında Güneş'in bir yılda ürettiği enerjiden daha fazlasını yayabiliyor. İlk olarak 2007 yılında keşfedilen FRB'lerin çoğu, aktif yıldız oluşum bölgelerine sahip galaksilerle ilişkilendirilmişti. Ancak bu yeni bulgu, astronomların FRB'lerin kökenine dair bildiklerini gözden geçirmesine neden oldu.Araştırmacılar, bu sinyallerin oluşum mekanizmasını daha iyi anlamak için nötron yıldızları, kara delikler ve galaksi merkezlerindeki aşırı manyetik alanlar gibi olasılıkları değerlendiriyor. Uzmanlar yrıca, bu tür sinyallerin kaynağıyla ilgili yeni modellemeler yapılması gerektiğini belirtmekte.Bilim insanları, radyo sinyallerinin detaylı bir analizini yaparak bu galaksinin dinamiklerini ve içindeki enerji kaynaklarını anlamayı hedefliyor. Uzmanlar, bu tür keşiflerin evrene dair bilgi sınırlarını genişlettiğini ve kozmosun gizemlerini çözmek adına önemli bir adım olduğunu vurguluyor.
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hızlı radyo patlamaları, frb nedir, radyo sinyalleri, ölü galaksi, tekrarlayan radyo sinyalleri, eliptik galaksi, astronomi keşifleri, radyo dalgaları, galaksi enerji kaynakları, evrenin gizemleri
hızlı radyo patlamaları, frb nedir, radyo sinyalleri, ölü galaksi, tekrarlayan radyo sinyalleri, eliptik galaksi, astronomi keşifleri, radyo dalgaları, galaksi enerji kaynakları, evrenin gizemleri

Bilim insanları tekrarlayan radyo sinyalleri tespit etti: Ölü galaksiler aslında 'yaşıyor' mu?

11:29 27.01.2025
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© AA
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Bilim insanları, 'ölü' olarak nitelendirilen bir galaksiden gelen tekrarlayan hızlı radyo patlamaları tespit etti. Bu keşif, bilim insanlarını şaşkına çevirdi.
Astronomlar, hızlı radyo patlamaları (FRB) olarak bilinen kısa ancak son derece güçlü radyo dalgalarının bir kaynağını daha belirledi. Ancak bu kez sinyaller, bilim dünyasında 'ölü galaksi' olarak adlandırılan ve yeni yıldız oluşumunun durduğu bir galaksiden geliyor.
Keşfedilen radyo patlamaları, yaklaşık 2.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir eliptik galaksiden yayıldı. Bu tür galaksilerde genellikle enerji üretimini sağlayan süreçlerin büyük ölçüde sona erdiği düşünülüyor. Ancak bu FRB'lerin kaynağının, ölü galaksilerde bile güçlü enerji patlamalarının gerçekleşebileceğini gösterdiği düşünülüyor.
Hızlı radyo patlamaları, yalnızca milisaniyeler süren kısa sinyaller olsa da bir patlama sırasında Güneş'in bir yılda ürettiği enerjiden daha fazlasını yayabiliyor. İlk olarak 2007 yılında keşfedilen FRB'lerin çoğu, aktif yıldız oluşum bölgelerine sahip galaksilerle ilişkilendirilmişti. Ancak bu yeni bulgu, astronomların FRB'lerin kökenine dair bildiklerini gözden geçirmesine neden oldu.
Araştırmacılar, bu sinyallerin oluşum mekanizmasını daha iyi anlamak için nötron yıldızları, kara delikler ve galaksi merkezlerindeki aşırı manyetik alanlar gibi olasılıkları değerlendiriyor. Uzmanlar yrıca, bu tür sinyallerin kaynağıyla ilgili yeni modellemeler yapılması gerektiğini belirtmekte.
Bilim insanları, radyo sinyallerinin detaylı bir analizini yaparak bu galaksinin dinamiklerini ve içindeki enerji kaynaklarını anlamayı hedefliyor. Uzmanlar, bu tür keşiflerin evrene dair bilgi sınırlarını genişlettiğini ve kozmosun gizemlerini çözmek adına önemli bir adım olduğunu vurguluyor.
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