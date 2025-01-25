https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/alti-gezegen-gokyuzunde-siralandi-izleyenlere-gorsel-solen-sundu-1093055878.html

Altı gezegen gökyüzünde sıralandı: İzleyenlere görsel şölen sundu

Altı gezegen gökyüzünde sıralandı: İzleyenlere görsel şölen sundu

Sputnik Türkiye

Gökyüzünde sıralanan altı gezegen Hatay'da görüntülendi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T23:48+0300

2025-01-25T23:48+0300

2025-01-25T23:48+0300

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Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizildiği az rastlanan olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ispatan Yaylası'nda uzun pozlama tekniği ile fotoğraflandı.Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, birbirlerine yakın bir şekilde hizalanarak 'Gezegen Geçidi' adı verilen eşsiz bir manzara sundu. Olağanüstü gök olayı, Türkiye'den çıplak gözle rahatlıkla gözlemlendi. Astronomik şölen, 28 Şubat 2025'te bir kez daha tekrarlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/gezegen-gecidi-bu-gece-gerceklesiyor-turkiyeden-ciplak-gozle-izlenebilecek-1093029630.html

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neptün, uranüs, venüs, türkiye, gezegen, gezegen geçit töreni