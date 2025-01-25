https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/alti-gezegen-gokyuzunde-siralandi-izleyenlere-gorsel-solen-sundu-1093055878.html
Altı gezegen gökyüzünde sıralandı: İzleyenlere görsel şölen sundu
Altı gezegen gökyüzünde sıralandı: İzleyenlere görsel şölen sundu
Sputnik Türkiye
Gökyüzünde sıralanan altı gezegen Hatay'da görüntülendi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T23:48+0300
2025-01-25T23:48+0300
2025-01-25T23:48+0300
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Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizildiği az rastlanan olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ispatan Yaylası'nda uzun pozlama tekniği ile fotoğraflandı.Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, birbirlerine yakın bir şekilde hizalanarak 'Gezegen Geçidi' adı verilen eşsiz bir manzara sundu. Olağanüstü gök olayı, Türkiye'den çıplak gözle rahatlıkla gözlemlendi. Astronomik şölen, 28 Şubat 2025'te bir kez daha tekrarlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/gezegen-gecidi-bu-gece-gerceklesiyor-turkiyeden-ciplak-gozle-izlenebilecek-1093029630.html
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neptün, uranüs, venüs, türkiye, gezegen, gezegen geçit töreni
neptün, uranüs, venüs, türkiye, gezegen, gezegen geçit töreni
Altı gezegen gökyüzünde sıralandı: İzleyenlere görsel şölen sundu
Gökyüzünde sıralanan altı gezegen Hatay'da görüntülendi.
Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizildiği az rastlanan olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ispatan Yaylası'nda uzun pozlama tekniği ile fotoğraflandı.
Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, birbirlerine yakın bir şekilde hizalanarak 'Gezegen Geçidi' adı verilen eşsiz bir manzara sundu. Olağanüstü gök olayı, Türkiye'den çıplak gözle rahatlıkla gözlemlendi.
Astronomik şölen, 28 Şubat 2025'te bir kez daha tekrarlanacak.