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Altı gezegen gökyüzünde sıralandı: İzleyenlere görsel şölen sundu
Altı gezegen gökyüzünde sıralandı: İzleyenlere görsel şölen sundu
Sputnik Türkiye
Gökyüzünde sıralanan altı gezegen Hatay'da görüntülendi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
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Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizildiği az rastlanan olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ispatan Yaylası'nda uzun pozlama tekniği ile fotoğraflandı.Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, birbirlerine yakın bir şekilde hizalanarak 'Gezegen Geçidi' adı verilen eşsiz bir manzara sundu. Olağanüstü gök olayı, Türkiye'den çıplak gözle rahatlıkla gözlemlendi. Astronomik şölen, 28 Şubat 2025'te bir kez daha tekrarlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/gezegen-gecidi-bu-gece-gerceklesiyor-turkiyeden-ciplak-gozle-izlenebilecek-1093029630.html
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neptün, uranüs, venüs, türkiye, gezegen, gezegen geçit töreni
neptün, uranüs, venüs, türkiye, gezegen, gezegen geçit töreni

Altı gezegen gökyüzünde sıralandı: İzleyenlere görsel şölen sundu

23:48 25.01.2025
© Ali Kemal Zerenligezegen geçidi
gezegen geçidi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© Ali Kemal Zerenli
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Gökyüzünde sıralanan altı gezegen Hatay'da görüntülendi.
Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizildiği az rastlanan olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ispatan Yaylası'nda uzun pozlama tekniği ile fotoğraflandı.
© Ali Kemal Zerenligezegen geçidi
gezegen geçidi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
gezegen geçidi
© Ali Kemal Zerenli
Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, birbirlerine yakın bir şekilde hizalanarak 'Gezegen Geçidi' adı verilen eşsiz bir manzara sundu. Olağanüstü gök olayı, Türkiye'den çıplak gözle rahatlıkla gözlemlendi.
Astronomik şölen, 28 Şubat 2025'te bir kez daha tekrarlanacak.
Gezegen - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
DÜNYA
Gezegen Geçidi bu gece gerçekleşiyor: Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek
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