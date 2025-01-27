https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/abd-polisi-gocmenlere-karsi-baskinlara-basladi-turkler-arasinda-huzursuzluk-olustu-1093088287.html

ABD polisi göçmenlere karşı baskınlara başladı: 'Türkler arasında huzursuzluk oluştu'

ABD polisi göçmenlere karşı baskınlara başladı: 'Türkler arasında huzursuzluk oluştu'

Sputnik Türkiye

ABD'de Başkan Donald Trump'ın koltuğa oturmasıyla başlayan yeni dönemde uygulamaya koyulan göçmen karşıtı politikanın sokağa yansımaları giderek... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T13:25+0300

2025-01-27T13:25+0300

2025-01-27T13:25+0300

dünya

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teksas

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abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

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CBS televizyonunun ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) verilerine dayandırdığı haberine göre, ICE birimleri Teksas'taki yasadışı göçmenleri yakalamak için ev ve iş yerlerine baskınlar düzenlemeye başladı.CBS, dün Teksas'ın kuzeyinde yapılan baskınlar sırasında 84 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Dallas, Fort Worth ve Irving şehirlerinde 'güçlendirilmiş hedefli operasyonlar' gerçekleştirildiğini aktaran CBS, baskınlara Houston Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin de katıldığını kaydetti.Trump'ın 'sınır çarından' kaçak göçmenlere uyarıBaşkan Trump'ın 'sınır çarı' olarak nitelediği ve ICE'nin geçici müdürü olarak görev yapan Tom Homan, kaçak göçmenlerle mücadele edeceklerini belirterek "Ülkede yasadışı olarak bulunuyorsanız, durumunuz masadadır" dedi.ABC televizyonuna konuşan Homan, ABD hükümetinin yasadışı göçmenleri ülkelerine geri götürmek için ilk kez askeri uçak kullandığına dikkat çekerek 4 yıl boyunca kaçak ve suça karışmış düzensiz göçmenleri sınır dışı etme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.New Jersey'de yaşayan Türkler rahatsız ABD'nin göçmen polisi New Jersey'de de bazı iş yerlerine baskın yaptı.Eyalette Türklerin yoğun olduğu Paterson kentinde de ICE polisinin bazı Latin uyruklu göçmenleri tutuklaması bölgedeki Türk toplumunu tedirgin etti.Paterson merkezli ABD Trabzonsporlular Derneği Başkanı Olgun Kurkan, "Henüz Türk toplumu üyelerinden gözaltına alınan kimse bulunmuyor. Ancak civarda bazı Latin kökenlilerin gözaltına alınması Türk-Amerikan toplumunda da huzursuzluk oluşturdu" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/putin-secimlerden-bir-kez-daha-zaferle-cikan-lukasenkoyu-tebrik-etti-1093084073.html

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