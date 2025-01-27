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ABD polisi göçmenlere karşı baskınlara başladı: 'Türkler arasında huzursuzluk oluştu'
ABD polisi göçmenlere karşı baskınlara başladı: 'Türkler arasında huzursuzluk oluştu'
Sputnik Türkiye
ABD'de Başkan Donald Trump'ın koltuğa oturmasıyla başlayan yeni dönemde uygulamaya koyulan göçmen karşıtı politikanın sokağa yansımaları giderek... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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CBS televizyonunun ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) verilerine dayandırdığı haberine göre, ICE birimleri Teksas'taki yasadışı göçmenleri yakalamak için ev ve iş yerlerine baskınlar düzenlemeye başladı.CBS, dün Teksas'ın kuzeyinde yapılan baskınlar sırasında 84 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Dallas, Fort Worth ve Irving şehirlerinde 'güçlendirilmiş hedefli operasyonlar' gerçekleştirildiğini aktaran CBS, baskınlara Houston Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin de katıldığını kaydetti.Trump'ın 'sınır çarından' kaçak göçmenlere uyarıBaşkan Trump'ın 'sınır çarı' olarak nitelediği ve ICE'nin geçici müdürü olarak görev yapan Tom Homan, kaçak göçmenlerle mücadele edeceklerini belirterek "Ülkede yasadışı olarak bulunuyorsanız, durumunuz masadadır" dedi.ABC televizyonuna konuşan Homan, ABD hükümetinin yasadışı göçmenleri ülkelerine geri götürmek için ilk kez askeri uçak kullandığına dikkat çekerek 4 yıl boyunca kaçak ve suça karışmış düzensiz göçmenleri sınır dışı etme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.New Jersey'de yaşayan Türkler rahatsız ABD'nin göçmen polisi New Jersey'de de bazı iş yerlerine baskın yaptı.Eyalette Türklerin yoğun olduğu Paterson kentinde de ICE polisinin bazı Latin uyruklu göçmenleri tutuklaması bölgedeki Türk toplumunu tedirgin etti.Paterson merkezli ABD Trabzonsporlular Derneği Başkanı Olgun Kurkan, "Henüz Türk toplumu üyelerinden gözaltına alınan kimse bulunmuyor. Ancak civarda bazı Latin kökenlilerin gözaltına alınması Türk-Amerikan toplumunda da huzursuzluk oluşturdu" ifadelerini kullandı.
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abd, donald trump, teksas, new jersey, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), cbs, abc, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kampları, göçmen kaçakçılığı
abd, donald trump, teksas, new jersey, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), cbs, abc, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kampları, göçmen kaçakçılığı

ABD polisi göçmenlere karşı baskınlara başladı: 'Türkler arasında huzursuzluk oluştu'

13:25 27.01.2025
© AP Photo / Andres LeightonABD sınırında toplanan göçmenler
ABD sınırında toplanan göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Andres Leighton
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ABD'de Başkan Donald Trump'ın koltuğa oturmasıyla başlayan yeni dönemde uygulamaya koyulan göçmen karşıtı politikanın sokağa yansımaları giderek belirginleşiyor. Bu durumun ülkedeki Türk vatandaşlar arasında huzursuzluk yarattığı belirtiliyor.
CBS televizyonunun ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) verilerine dayandırdığı haberine göre, ICE birimleri Teksas'taki yasadışı göçmenleri yakalamak için ev ve iş yerlerine baskınlar düzenlemeye başladı.

CBS, dün Teksas'ın kuzeyinde yapılan baskınlar sırasında 84 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Dallas, Fort Worth ve Irving şehirlerinde 'güçlendirilmiş hedefli operasyonlar' gerçekleştirildiğini aktaran CBS, baskınlara Houston Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin de katıldığını kaydetti.

Trump'ın 'sınır çarından' kaçak göçmenlere uyarı

Başkan Trump'ın 'sınır çarı' olarak nitelediği ve ICE'nin geçici müdürü olarak görev yapan Tom Homan, kaçak göçmenlerle mücadele edeceklerini belirterek "Ülkede yasadışı olarak bulunuyorsanız, durumunuz masadadır" dedi.

ABC televizyonuna konuşan Homan, ABD hükümetinin yasadışı göçmenleri ülkelerine geri götürmek için ilk kez askeri uçak kullandığına dikkat çekerek 4 yıl boyunca kaçak ve suça karışmış düzensiz göçmenleri sınır dışı etme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

New Jersey'de yaşayan Türkler rahatsız

ABD'nin göçmen polisi New Jersey'de de bazı iş yerlerine baskın yaptı.

Eyalette Türklerin yoğun olduğu Paterson kentinde de ICE polisinin bazı Latin uyruklu göçmenleri tutuklaması bölgedeki Türk toplumunu tedirgin etti.

Paterson merkezli ABD Trabzonsporlular Derneği Başkanı Olgun Kurkan, "Henüz Türk toplumu üyelerinden gözaltına alınan kimse bulunmuyor. Ancak civarda bazı Latin kökenlilerin gözaltına alınması Türk-Amerikan toplumunda da huzursuzluk oluşturdu" ifadelerini kullandı.
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