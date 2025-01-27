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Putin, sandıktan bir kez daha zaferle çıkan Lukaşenko'yu tebrik etti
Putin, sandıktan bir kez daha zaferle çıkan Lukaşenko'yu tebrik etti
Sputnik Türkiye
1994 yılından beri koltukta oturan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bir seçimi daha açık ara önde tamamladı. Rus lider Putin, mevkidaşını kutlayarak başarılar... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T12:02+0300
2025-01-27T12:03+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimlerini önde tamamlayan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu zaferinden dolayı kutladı.Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamında en önemli müttefiki olan mevkidaşı Lukaşenko'ya telgraf gönderen Putin, "Sayın Aleksandr Grigoryeviç, Belarus devlet başkanlığı görevine yeniden seçildiğiniz için sizi içtenlikle kutluyorum. Seçimlerdeki ikna edici bu zafer, yüksek siyasi otoritenizin yanı sıra halkın Belarus'un izlediği devlet politikasına olan şüphesiz desteğini açıkça gösteriyor" dedi.Putin, Moskova ve Minsk'in çok yönlü Rusya-Belarus işbirliğini daha da geliştirmek, Birlik Devleti kurumlarının etkinliğini artırmak ve Avrasya alanında karşılıklı yarar sağlayan entegrasyon süreçlerini teşvik etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğinden emin olduğunu vurguladı.Belaruslu mevkidaşına devlet başkanlığı faaliyetlerinde yeni başarılar, sağlık ve esenlik de dileyen Putin, "Siz, Rus topraklarında her zaman hoş karşılanan ve değerli bir konuksunuz. Anlaştığımız gibi sizi yakında Moskova'ya bekliyorum" ifadelerini kullandı.Lukaşenko: En önemli görevim ülkenin parçalanmasına izin vermemekLukaşenko, yeni dönemdeki ana görevinin ülkenin parçalanmasına izin vermemek olduğunu söyledi.Seçim programında "Ana görevimiz, ülkenin parçalanmasına izin vermemek ve onu çocuk ve torunlarımıza güçlü, istikrarlı ve bağımsız şekilde teslim etmek" ifadelerini kullanan Lukaşenko, bunun için çok şey yaptıklarının ve daha yapılması gereken birçok şeyin bulunduğunun altını çizdi.Belarus'ta dün yapılan seçimde, Lukaşenko oyların yüzde 86.82'sini alarak bir dönem daha görev yapma hakkı kazanmıştı.Katılımın yüzde 85.7 olduğu seçimde Lukaşenko'nun en yakın rakibi yüzde 3.21 oy alan Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rus-kanser-asisinda-yeni-gelisme-eylulde-asiyla-tedaviye-baslanacak-1093080951.html
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aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, avrasya, rusya, vladimir putin, rusya-belarus birlik devleti, moskova

Putin, sandıktan bir kez daha zaferle çıkan Lukaşenko'yu tebrik etti

12:02 27.01.2025 (güncellendi: 12:03 27.01.2025)
© Sputnik / Павел БедняковPutin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi
Putin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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1994 yılından beri koltukta oturan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bir seçimi daha açık ara önde tamamladı. Rus lider Putin, mevkidaşını kutlayarak başarılar diledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimlerini önde tamamlayan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu zaferinden dolayı kutladı.

Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamında en önemli müttefiki olan mevkidaşı Lukaşenko'ya telgraf gönderen Putin, "Sayın Aleksandr Grigoryeviç, Belarus devlet başkanlığı görevine yeniden seçildiğiniz için sizi içtenlikle kutluyorum. Seçimlerdeki ikna edici bu zafer, yüksek siyasi otoritenizin yanı sıra halkın Belarus'un izlediği devlet politikasına olan şüphesiz desteğini açıkça gösteriyor" dedi.

Putin, Moskova ve Minsk'in çok yönlü Rusya-Belarus işbirliğini daha da geliştirmek, Birlik Devleti kurumlarının etkinliğini artırmak ve Avrasya alanında karşılıklı yarar sağlayan entegrasyon süreçlerini teşvik etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğinden emin olduğunu vurguladı.

Belaruslu mevkidaşına devlet başkanlığı faaliyetlerinde yeni başarılar, sağlık ve esenlik de dileyen Putin, "Siz, Rus topraklarında her zaman hoş karşılanan ve değerli bir konuksunuz. Anlaştığımız gibi sizi yakında Moskova'ya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko: En önemli görevim ülkenin parçalanmasına izin vermemek

Lukaşenko, yeni dönemdeki ana görevinin ülkenin parçalanmasına izin vermemek olduğunu söyledi.

Seçim programında "Ana görevimiz, ülkenin parçalanmasına izin vermemek ve onu çocuk ve torunlarımıza güçlü, istikrarlı ve bağımsız şekilde teslim etmek" ifadelerini kullanan Lukaşenko, bunun için çok şey yaptıklarının ve daha yapılması gereken birçok şeyin bulunduğunun altını çizdi.

Belarus'ta dün yapılan seçimde, Lukaşenko oyların yüzde 86.82'sini alarak bir dönem daha görev yapma hakkı kazanmıştı.

Katılımın yüzde 85.7 olduğu seçimde Lukaşenko'nun en yakın rakibi yüzde 3.21 oy alan Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov olmuştu.
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