https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/rus-ordusu-durdurulamiyor-donbassta-bir-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1093062683.html

Rus ordusu durdurulamıyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Rus ordusu durdurulamıyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) önce Zelyonoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu, kısa bir süre sonra... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T15:47+0300

2025-01-26T15:47+0300

2025-01-26T17:28+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk yerleşiminin yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 40 kadar asker, 2 otomobil, bir sahra topu ve 3 elektronik harp istasyonu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposunu imha etti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, Harkov Bölgesi’nin 5 ve DHC’nin bir ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 390’dan fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 7 otomobil, üçü NATO yapımı 5 topçu düzeneği kaybetti. Rus askerleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 200 kadar asker, bir ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı, 3 otomobil ve 2 NATO yapımı topçu düzeneği kaybetti, Rus askerleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri başarılı taarruz eylemleri sonucunda DHC’deki Zelenoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca DHC’nin 6 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 650 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 4 zırhlı muharebe aracı, 8 otomobil ve 3 topçu düzeneği imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek DHC’nin 4 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bu istikamette 150 kadar asker, bir tank, bir zırhlı muharebe aracı ve 3 otomobil kaybetti, düşmana ait biri NATO yapımı 4 topçu düzeneği imha edildi.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Herson ve Zaporojye bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 40 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 7 otomobil imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri havalimanlarının altyapısı ile birliklerin ve savunma sanayiinin eylemlerini sağlayan enerji tesislerini, İHA ve insansız bot üretim ve depolama tesislerini, ayrıca Ukrayna ordusunun 153 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 3 adet HIMARS füzesi ile 68 uçak tipi İHA düşürdü.Kursk Bölgesi'ndeki gelişmelerBakanlık ayrıca Rus birliklerin son bir günde sadece Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun 180'den fazla askerini etkisiz hale getirdiğini, bölgenin düşman güçlerinden arındırma çalışmalarının devam ettiği, Ukrayna ordusunun bölgeyi istila etme girişiminden bu yana 55 binden fazla asker kaybettiği bilgisini verdi.Rus ordusu, Donbass'ta Velikaya Novoselka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiRusya Savunma Bakanlığı, Doğu Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Velikaya Novoselka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.İlgili açıklamada, "Vostok (Doğu) Askeri Grubu'na bağlı 36. Ordu 5. Muhafız Tank Tugayı ve 40. Muhafız Deniz Piyade Tugayı birliklerinin aktif taarruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Velikaya Novoselka yerleşimi özgürleştirildi" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimini-daha-ele-gecirdi-1092836298.html

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