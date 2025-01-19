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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimini-daha-ele-gecirdi-1092836298.html
Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vozdvijenka köyünü Ukraynalı güçlerin elinden aldı.Ukrayna, Rus 'Zapad' (Batı) askeri grubunun faaliyet bölgesinde 430 asker ve 1 tank kaybetti.Ukrayna ordusunun, Rus Dinyeper ve 'Sever' (Kuzey) askeri gruplarının sorumluluk alanlarındaki kaybı 110 asker oldu.Rus 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 535 asker ve 2 zırhlı personel taşıyıcı imha edildi.Ukrayna ordusu, Rus 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun faaliyet bölgesinde 135 militanını kaybetti.Rus hava savunma sistemleri ABD yapımı 3 HIMARS füzesi ile 83 Ukrayna İHA'sını düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/liste-krizi-cozuldu-gazze-seridinde-ateskes-ve-esir-takasi-anlasmasi-resmen-yururluge-girdi-1092834261.html
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donbass, ukrayna, batı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, ukrayna ordusu
donbass, ukrayna, batı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, ukrayna ordusu

Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

14:16 19.01.2025
© Sputnik / РИА НовостиRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda bir yerleşim birimini daha ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vozdvijenka köyünü Ukraynalı güçlerin elinden aldı.

Ukrayna, Rus 'Zapad' (Batı) askeri grubunun faaliyet bölgesinde 430 asker ve 1 tank kaybetti.

Ukrayna ordusunun, Rus Dinyeper ve 'Sever' (Kuzey) askeri gruplarının sorumluluk alanlarındaki kaybı 110 asker oldu.

Rus 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 535 asker ve 2 zırhlı personel taşıyıcı imha edildi.

Ukrayna ordusu, Rus 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun faaliyet bölgesinde 135 militanını kaybetti.

Rus hava savunma sistemleri ABD yapımı 3 HIMARS füzesi ile 83 Ukrayna İHA'sını düşürdü.
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