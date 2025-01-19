https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimini-daha-ele-gecirdi-1092836298.html
Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T14:16+0300
2025-01-19T14:16+0300
2025-01-19T14:16+0300
ukrayna krizi
donbass
ukrayna
batı
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rus ordusu
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vozdvijenka köyünü Ukraynalı güçlerin elinden aldı.Ukrayna, Rus 'Zapad' (Batı) askeri grubunun faaliyet bölgesinde 430 asker ve 1 tank kaybetti.Ukrayna ordusunun, Rus Dinyeper ve 'Sever' (Kuzey) askeri gruplarının sorumluluk alanlarındaki kaybı 110 asker oldu.Rus 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 535 asker ve 2 zırhlı personel taşıyıcı imha edildi.Ukrayna ordusu, Rus 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun faaliyet bölgesinde 135 militanını kaybetti.Rus hava savunma sistemleri ABD yapımı 3 HIMARS füzesi ile 83 Ukrayna İHA'sını düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/liste-krizi-cozuldu-gazze-seridinde-ateskes-ve-esir-takasi-anlasmasi-resmen-yururluge-girdi-1092834261.html
donbass
ukrayna
batı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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donbass, ukrayna, batı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, ukrayna ordusu
donbass, ukrayna, batı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, ukrayna ordusu
Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda bir yerleşim birimini daha ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vozdvijenka köyünü Ukraynalı güçlerin elinden aldı.
Ukrayna, Rus 'Zapad' (Batı) askeri grubunun faaliyet bölgesinde 430 asker ve 1 tank kaybetti.
Ukrayna ordusunun, Rus Dinyeper ve 'Sever' (Kuzey) askeri gruplarının sorumluluk alanlarındaki kaybı 110 asker oldu.
Rus 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 535 asker ve 2 zırhlı personel taşıyıcı imha edildi.
Ukrayna ordusu, Rus 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun faaliyet bölgesinde 135 militanını kaybetti.
Rus hava savunma sistemleri ABD yapımı 3 HIMARS füzesi ile 83 Ukrayna İHA'sını düşürdü.