Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vozdvijenka köyünü Ukraynalı güçlerin elinden aldı.



Ukrayna, Rus 'Zapad' (Batı) askeri grubunun faaliyet bölgesinde 430 asker ve 1 tank kaybetti.



Ukrayna ordusunun, Rus Dinyeper ve 'Sever' (Kuzey) askeri gruplarının sorumluluk alanlarındaki kaybı 110 asker oldu.



Rus 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 535 asker ve 2 zırhlı personel taşıyıcı imha edildi.



Ukrayna ordusu, Rus 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun faaliyet bölgesinde 135 militanını kaybetti.



Rus hava savunma sistemleri ABD yapımı 3 HIMARS füzesi ile 83 Ukrayna İHA'sını düşürdü.