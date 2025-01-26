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Kolombiya, göçmenleri taşıyan uçakların inişine izin vermedi: Trump'tan yüzde 25 gümrük vergisi emri geldi
Kolombiya, göçmenleri taşıyan uçakların inişine izin vermedi: Trump'tan yüzde 25 gümrük vergisi emri geldi
Sputnik Türkiye
ABD'den gelen göçmenleri taşıyan uçakların inişine izin vermeyen Kolombiya'ya Trump'tan tepki gecikmedi. Donald Trump Kolombiya'dan gelen tüm mallara yüzde 25... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez bir önceki döneminden yarım kalan 'göçmen karşıtı' politikasına devam etti.Trump'ın aldığı bir dizi karara göre ABD'den sınırdışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan 2 uçaksa Kolombiya'ya inemedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro uçakların ülkeye inişine izin vermedi.ABD'li yetkililerin Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yaptığını ifade eden Petro sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:Petro, ABD'den sınırdışı edilen göçmenlerle ilgili önceki açıklamasında iki uçağın Kolombiya'ya iniş yapacağını duyurmuş ve vatandaşların bayraklar ve çiçeklerle karşılanması için talimat vermişti.Yüzde 25 gümrük vergisiKolombiya Cumhurbaşkanı'na Trump'tan yanıt gecikmedi. ABD Başkanı Trump Kolombiya'dan gelen tüm mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını emri verdi. Petro'nun bu kararının ABD ulusal güvenliğini ve kamu güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Trump, yüzde 25'lik tarifenin bir hafta içinde yüzde 50'ye çıkarılacağını da sözlerine ekledi.ABD'nin Bogota Büyükelçiliği Petro'nun bu kararına tepki olarak vize işlemlerini durdurma kararı aldı.
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kolombiya, abd, göçmen, yasadışı göçmenler, göçmenler, kaçak göçmen, göçmen krizi, donald trump, gustavo petro

Kolombiya, göçmenleri taşıyan uçakların inişine izin vermedi: Trump'tan yüzde 25 gümrük vergisi emri geldi

22:27 26.01.2025 (güncellendi: 22:28 26.01.2025)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ABD'den gelen göçmenleri taşıyan uçakların inişine izin vermeyen Kolombiya'ya Trump'tan tepki gecikmedi. Donald Trump Kolombiya'dan gelen tüm mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını emretti.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez bir önceki döneminden yarım kalan 'göçmen karşıtı' politikasına devam etti.
Trump'ın aldığı bir dizi karara göre ABD'den sınırdışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan 2 uçaksa Kolombiya'ya inemedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro uçakların ülkeye inişine izin vermedi.
ABD'li yetkililerin Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yaptığını ifade eden Petro sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor."
Petro, ABD'den sınırdışı edilen göçmenlerle ilgili önceki açıklamasında iki uçağın Kolombiya'ya iniş yapacağını duyurmuş ve vatandaşların bayraklar ve çiçeklerle karşılanması için talimat vermişti.

Yüzde 25 gümrük vergisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı'na Trump'tan yanıt gecikmedi. ABD Başkanı Trump Kolombiya'dan gelen tüm mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını emri verdi.
Petro'nun bu kararının ABD ulusal güvenliğini ve kamu güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Trump, yüzde 25'lik tarifenin bir hafta içinde yüzde 50'ye çıkarılacağını da sözlerine ekledi.
ABD'nin Bogota Büyükelçiliği Petro'nun bu kararına tepki olarak vize işlemlerini durdurma kararı aldı.
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