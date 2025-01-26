https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/belarusta-lukasenko-oylarin-yuzde--876sini-aldi-1093068128.html

Belarus'ta Lukaşenko oyların yüzde 87.6'sını aldı

Belarus'ta Lukaşenko oyların yüzde 87.6'sını aldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılan Belarus'ta sandık çıkış anketlerine göre mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 87.6 oy ile bir kez daha seçildi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T21:03+0300

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2025-01-26T21:15+0300

dünya

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

belarus

seçim

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Belarus'ta halk cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı. Sandık çıkış anketlerine göre kazanan yeniden Aleksandr Lukaşenko oldu.Belarus Gençlik Örgütleri Komitesi Başkanı Pavel Alekso çıkış anketi verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, görevdeki Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 87.6'sını alarak seçimi kazandığını belirtti.Yüzde 87.6 ile seçimin galibi olan Lukaşenko dışında oy dağılımı şöyle oldu:Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 2.7, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 1.8, Bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1.6, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak yüzde 1.2Bütün adaylara karşı oy kullananların oy oranı ise yüzde 5.1 olurken, seçimlere katılım oranının yüzde 81.50 olduğu açıklandı.

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