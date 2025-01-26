https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/belarusta-lukasenko-oylarin-yuzde--876sini-aldi-1093068128.html
Belarus'ta Lukaşenko oyların yüzde 87.6'sını aldı
Belarus'ta Lukaşenko oyların yüzde 87.6'sını aldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılan Belarus'ta sandık çıkış anketlerine göre mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 87.6 oy ile bir kez daha seçildi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T21:03+0300
2025-01-26T21:03+0300
2025-01-26T21:15+0300
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
belarus
seçim
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Belarus'ta halk cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı. Sandık çıkış anketlerine göre kazanan yeniden Aleksandr Lukaşenko oldu.Belarus Gençlik Örgütleri Komitesi Başkanı Pavel Alekso çıkış anketi verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, görevdeki Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 87.6'sını alarak seçimi kazandığını belirtti.Yüzde 87.6 ile seçimin galibi olan Lukaşenko dışında oy dağılımı şöyle oldu:Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 2.7, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 1.8, Bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1.6, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak yüzde 1.2Bütün adaylara karşı oy kullananların oy oranı ise yüzde 5.1 olurken, seçimlere katılım oranının yüzde 81.50 olduğu açıklandı.
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, seçim
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, seçim
Belarus'ta Lukaşenko oyların yüzde 87.6'sını aldı
21:03 26.01.2025 (güncellendi: 21:15 26.01.2025)
Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılan Belarus'ta sandık çıkış anketlerine göre mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 87.6 oy ile bir kez daha seçildi.
Belarus'ta halk cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı. Sandık çıkış anketlerine göre kazanan yeniden Aleksandr Lukaşenko oldu.
Belarus Gençlik Örgütleri Komitesi Başkanı Pavel Alekso çıkış anketi verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, görevdeki Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 87.6'sını alarak seçimi kazandığını belirtti.
Yüzde 87.6 ile seçimin galibi olan Lukaşenko dışında oy dağılımı şöyle oldu:
Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 2.7,
Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 1.8,
Bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1.6,
Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak yüzde 1.2
Bütün adaylara karşı oy kullananların oy oranı ise yüzde 5.1 olurken, seçimlere katılım oranının yüzde 81.50 olduğu açıklandı.