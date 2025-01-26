https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/ilber-ortayli-kultur-ve-turizm-bakanliginin-teftis-gorevini-yerine-getirmedigi-acikca-ortada-1093063908.html
İlber Ortaylı: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teftiş görevini yerine getirmediği açıkça ortada
İlber Ortaylı: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teftiş görevini yerine getirmediği açıkça ortada
Sputnik Türkiye
Tarihçi yazar İlber Ortaylı Bolu'daki yangın faciasına ilişkin "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teftiş görevini yerine getirmediği açıkça ortada" dedi ve otelin... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T17:11+0300
2025-01-26T17:11+0300
2025-01-26T17:11+0300
türkiye
ilber ortaylı
bolu
grand kartal oteli
grand kartal otel
kültür ve turizm bakanlığı
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Bolu'da yaşanan otel yangını faciası hakkında bir yazı kaleme alan Prof. Dr. İlber Ortaylı, televizyonda sıcağı sıcağına yapılan programları eleştirdi ve Şamil Tayyar'a ilişkin şunları dile getirdi:'Hukukçular değerlendirmeli'Ortaylı olayın neden ve nasıl olduğuna ilişkin yapılan değerlendirmelerin acemice olduğunu vurguladı ve şunu söyledi:'Otelin bulunduğu alan korunmalı'Grand Kartal otelinin yıkılacağı yönünde çıkan iddiaları da değerlendiren Ortaylı aksine bölgenin korunma altına alınması gerektiğini ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-ersoy-boludaki-yangin-faciasina-iliskin-ilk-kez-konustu-yetki-bolu-itfaiyesindeydi-1093031486.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/grand-kartal-otel-yikilacak-iddiasina-aciklama-1093004166.html
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ilber ortaylı, ilber ortaylı yangın, ilber ortaylı kültür ve turizm bakanlığı, ilber ortaylı şamil tayyar
ilber ortaylı, ilber ortaylı yangın, ilber ortaylı kültür ve turizm bakanlığı, ilber ortaylı şamil tayyar
İlber Ortaylı: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teftiş görevini yerine getirmediği açıkça ortada
Tarihçi yazar İlber Ortaylı Bolu'daki yangın faciasına ilişkin "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teftiş görevini yerine getirmediği açıkça ortada" dedi ve otelin yıkılacağına yönelik iddialara da sert çıktı. Otelin korunma altına alınması gerektiğinin üzerinde durdu.
Bolu'da yaşanan otel yangını faciası hakkında bir yazı kaleme alan Prof. Dr. İlber Ortaylı, televizyonda sıcağı sıcağına yapılan programları eleştirdi ve Şamil Tayyar'a ilişkin şunları dile getirdi:
"Çarşamba gecesi, henüz 24 saatlik taze bir olay tüm Türkiye’yi sarsmış ve Cumhurbaşkanlığı millî matem ilan etmişken, televizyonda bir program izledim. Bazı noktaları işaret etmek, herkes gibi benim de hakkım ve vazifemdir. Yayın yasağına riayet ediyoruz; ancak yasaklar, zamanında yapılan konuşmalar üzerinde geçerli değildir. Tuna Öztunç’un yönettiği programda, konuşmacılar arasında eski milletvekili, gazeteci ve yazar Şamil Tayyar ile Nazif Okumuş bulunuyordu. Şamil Tayyar, bildiğim kadarıyla hukukçu değil; fakat yönetmelikleri büyük bir hızla okumuş ve değerlendirmiş görünüyordu. Tayyar’ın ifadelerine göre, belediye, otelin yapımında belirlenen eksikleri rapor etmesine rağmen, durumu başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili birimlere bildirmeyerek ihmalde bulunmuş. Otel sahibine bildirilen eksiklerle ilgili, otel sahibinden şu yönde bir cevap alınmış: “Biz size müracaat edip raporu ve teftişi istememiş olalım.” Hatta bu sözler, “Biz istememiş olalım ve siz de yaptırmamış olun” gibi bir ifadeyle devam etmiş. Bu noktada Nazif Okumuş, başını sallayarak ve jestlerle Şamil Tayyar’ın söylediklerini onayladı."
'Hukukçular değerlendirmeli'
Ortaylı olayın neden ve nasıl olduğuna ilişkin yapılan değerlendirmelerin acemice olduğunu vurguladı ve şunu söyledi:
Açıkça söylemek gerekirse, bu kadar karmaşık bir olayın, bu derece kesin görülmesi ve izah edilmesi pek anlaşılır değil. Değme hukukçuların bile bu kadar kısa sürede yapabileceği bir değerlendirme değil, belli ki daha geniş bir heyet tarafından hazırlanıp sunulmuş gibi görünüyor. Yayın yasağına uymak herkes için görevse herkesin uyması gerek. Özellikle millî matem sürecinde, böylesi meseleler amatör yaklaşımlardan ziyade hukuk uzmanlarının ehliyetine ve ciddiyetine bırakılmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendi teftişlerinde yangın tedbirlerinin alındığını ifade ediyor. Ancak şu soruların cevabı netleşmeye başladı: “Yangın sırasında orada gerçekten bir yangın aracı var mıydı? Alınan tedbirler veya tedbirsizlikler ne durumdaydı?” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teftiş görevini yerine getirmediği açıkça ortada. Bu bölgede yatak kapasitesi ve gelir nedir? Kartalkaya’nın kayak turizmine açılmasıyla açılmaması arasında ne fark vardır? Bu tür hesaplamaların yapılması gerekir.
'Otelin bulunduğu alan korunmalı'
Grand Kartal otelinin yıkılacağı yönünde çıkan iddiaları da değerlendiren Ortaylı aksine bölgenin korunma altına alınması gerektiğini ifade etti:
Kısa vadede ise otel sahibinin oteli yıkmak istediği söyleniyor. Bazı makam ve kişiler, “Yıkılsın, gitsin; bu kötü manzaradan kurtulalım” diyorlar. Ancak burada dikkatli olunması gereken nokta; ileride mahkeme sürecinde hangi rapor ya da yeniden bilirkişi incelemesi talep edilirse edilsin, boş bir arazide bu tür tespitler yapılamaz. Dahası, otelin bulunduğu alanda sabotaj iddialarını ya da delillerin değiştirilmesini önlemek için bu alanın ciddi şekilde korunması gerekir. Bu konuda hassas davranılmalı ve suç isnat edilen kişilerin veya yakınlarının o bölgeye erişimi engellenmelidir. Bu tedbirlerin alınması elbette adli merciler ve hukuk uzmanlarının işi; onlar bu konuda herkesten daha yetkin ve söz sahibi olmalıdır. Böylesine büyük bir facianın ardından yayın yasağı anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, bu yasağı ihlal eden savunma ya da karşı saldırı niteliğindeki ifadelere de yer verilmemesi gerekir. En önemlisi ise zan altında olanların lehine durumlar oluşturulmasını önlemek adına gerekli tedbirlerin alınmasıdır.