https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/grand-kartal-otel-yikilacak-iddiasina-aciklama-1093004166.html
'Grand Kartal Otel yıkılacak' iddiasına açıklama
'Grand Kartal Otel yıkılacak' iddiasına açıklama
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Kartalkaya'da yanan oteli apar topar yıkmak istiyorlar" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T10:04+0300
2025-01-24T10:04+0300
2025-01-24T10:04+0300
türkiye
grand kartal oteli
grand kartal otel
türkiye
tanju özcan
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Bolu belediye başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından "Aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Bu delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Otel binasının yıkımı durdurulmalıdır." açıklamasını yaptı.Grand Kartal yıkılacak mı?İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "İddia doğru değildir" yanıtı geldi.Nihai kararı kim veriyor?"Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir." denilen açıklamada nihai kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda verildiği de belirtildi.Açıklamada, "Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/tanju-ozcan-aldigimiz-bilgilere-gore-turizm-bakanligi-yanan-binayi-yikmak-istiyor-daha-bilirkisi-1092980232.html
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grand kartal oteli, grand kartal otel, türkiye, tanju özcan, dezenformasyonla mücadele merkezi
grand kartal oteli, grand kartal otel, türkiye, tanju özcan, dezenformasyonla mücadele merkezi
'Grand Kartal Otel yıkılacak' iddiasına açıklama
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Kartalkaya'da yanan oteli apar topar yıkmak istiyorlar" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.
Bolu belediye başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından "Aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Bu delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Otel binasının yıkımı durdurulmalıdır." açıklamasını yaptı.
Grand Kartal yıkılacak mı?
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "İddia doğru değildir" yanıtı geldi.
Nihai kararı kim veriyor?
"Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir." denilen açıklamada nihai kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda verildiği de belirtildi.
Açıklamada, "Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.