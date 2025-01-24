https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-ersoy-boludaki-yangin-faciasina-iliskin-ilk-kez-konustu-yetki-bolu-itfaiyesindeydi-1093031486.html

Bakan Ersoy, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin ilk kez konuştu: 'Yetki Bolu İtfaiyesi'ndeydi'

Bakan Ersoy, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin ilk kez konuştu: 'Yetki Bolu İtfaiyesi'ndeydi'

Sputnik Türkiye

Bolu'da gerçekleşen yangın felaketiyle ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, sürecin... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T20:28+0300

2025-01-24T20:28+0300

2025-01-24T20:38+0300

türkiye

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Bakan Ersoy, Bolu'daki yangın felaketiyle ilgili CNN TÜRK canlı yayınında Ahmet Hakan'ının konuğu oldu.Grand Kartal Otel yangını hakkında konuşan Bakan Ersoy "Faciada hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sabahleyin İçişleri Bakanımızla birlikte olay yerine gittik ve olay yerini inceledik. İlerleyen saatlerde durum netleşmeye başladı ve basın toplantısı yaptık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey, basına açıklama yaptıktan sonra ben de açıklama yapma durumunda bulundum. Benim de iki küçük evladım var, insanlar hayatlarını kaybetti, ailelerinin tamamını kaybettiler. Bu kadar acılı bir süreçte kanal kanal dolaşmak istemedim. Aslında birkaç gün daha bekleyecektim ancak yayına çıkıp süreçle ilgili bilgi vermek istedim'' açıklamasında bulundu.Bolu'da otele yetki veren kurum hakkında değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ''Kartalkaya’daki turizm merkezlerinde iki yetkili var, imar yetkisi ve otellerin belgelendirme süreci. Alan sınırlarından da İl Özel İdare yetkili. 2021 öncesi nasıldı? Belediye belgeli oteller vardı, bir de Bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma hem de turizm işletme belgesi alıyorsunuz. 2021’den itibaren dedik ki biz, 'Turizm çok büyüyor, sadece belediye belgeli olmasın, bakanlıktan turizm yetkisi alsın' Şimdi belediye belgesi yeterli değil, bakanlık belgesi de alınıyor. Güvenilir Turizm belgesinden söz ediliyor. Bizim COVID zamanı geliştirdiğimiz bir sertifikasyondu. Sağlık ve hijyen açısından yapılmış bir sertifikaydı. Yani konunun yangın güvenliği ile bir ilgisi yok. İş yeri açmak için gerekli belgeleri almak zorundasınız. Kartalkaya’daki İl Özel İdare’ye başvuruyor. Burada 5. madde, itfaiye raporu. İtfaiye Müdürlüğü’nden alacaksınız diyor. Burada yetkili kurum sadece yetkililerdir. İlçe belediyesinde yeterlilik yoksa, il belediyesi" şeklinde konuştu.'Yangın belgesini Bolu Belediyesi verdi'Bolu'da meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'e yangın belgesini Bolu Belediyesi'nin verdiğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bolu-yangini-sorusturmasi-otel-sahibi-halit-ergul-tutuklandi-1093030923.html

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