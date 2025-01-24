https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-ersoy-boludaki-yangin-faciasina-iliskin-ilk-kez-konustu-yetki-bolu-itfaiyesindeydi-1093031486.html
Bakan Ersoy, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin ilk kez konuştu: 'Yetki Bolu İtfaiyesi'ndeydi'
Bakan Ersoy, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin ilk kez konuştu: 'Yetki Bolu İtfaiyesi'ndeydi'
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Bolu'da gerçekleşen yangın felaketiyle ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, sürecin... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T20:28+0300
2025-01-24T20:28+0300
2025-01-24T20:38+0300
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bolu
bolu belediyesi
bolu valiliği
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
yangın
yangın alarmı
yangın felaketi
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Bakan Ersoy, Bolu'daki yangın felaketiyle ilgili CNN TÜRK canlı yayınında Ahmet Hakan'ının konuğu oldu.Grand Kartal Otel yangını hakkında konuşan Bakan Ersoy "Faciada hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sabahleyin İçişleri Bakanımızla birlikte olay yerine gittik ve olay yerini inceledik. İlerleyen saatlerde durum netleşmeye başladı ve basın toplantısı yaptık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey, basına açıklama yaptıktan sonra ben de açıklama yapma durumunda bulundum. Benim de iki küçük evladım var, insanlar hayatlarını kaybetti, ailelerinin tamamını kaybettiler. Bu kadar acılı bir süreçte kanal kanal dolaşmak istemedim. Aslında birkaç gün daha bekleyecektim ancak yayına çıkıp süreçle ilgili bilgi vermek istedim'' açıklamasında bulundu.Bolu'da otele yetki veren kurum hakkında değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ''Kartalkaya’daki turizm merkezlerinde iki yetkili var, imar yetkisi ve otellerin belgelendirme süreci. Alan sınırlarından da İl Özel İdare yetkili. 2021 öncesi nasıldı? Belediye belgeli oteller vardı, bir de Bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma hem de turizm işletme belgesi alıyorsunuz. 2021’den itibaren dedik ki biz, 'Turizm çok büyüyor, sadece belediye belgeli olmasın, bakanlıktan turizm yetkisi alsın' Şimdi belediye belgesi yeterli değil, bakanlık belgesi de alınıyor. Güvenilir Turizm belgesinden söz ediliyor. Bizim COVID zamanı geliştirdiğimiz bir sertifikasyondu. Sağlık ve hijyen açısından yapılmış bir sertifikaydı. Yani konunun yangın güvenliği ile bir ilgisi yok. İş yeri açmak için gerekli belgeleri almak zorundasınız. Kartalkaya’daki İl Özel İdare’ye başvuruyor. Burada 5. madde, itfaiye raporu. İtfaiye Müdürlüğü’nden alacaksınız diyor. Burada yetkili kurum sadece yetkililerdir. İlçe belediyesinde yeterlilik yoksa, il belediyesi" şeklinde konuştu.'Yangın belgesini Bolu Belediyesi verdi'Bolu'da meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'e yangın belgesini Bolu Belediyesi'nin verdiğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bolu-yangini-sorusturmasi-otel-sahibi-halit-ergul-tutuklandi-1093030923.html
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bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, yetki, yetki belgesi, yetki devri
bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, yetki, yetki belgesi, yetki devri
Bakan Ersoy, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin ilk kez konuştu: 'Yetki Bolu İtfaiyesi'ndeydi'
20:28 24.01.2025 (güncellendi: 20:38 24.01.2025)
Bolu'da gerçekleşen yangın felaketiyle ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, sürecin takibini sürdüreceklerini belirtti. Bakan Ersoy, yangın güvenliği ile ilgili sorulara da açıklık getirerek, gerekli belgelerin alınmasında yerel otoritelerin sorumluluğuna dikkat çekti.
Bakan Ersoy, Bolu'daki yangın felaketiyle ilgili CNN TÜRK canlı yayınında Ahmet Hakan'ının konuğu oldu.
Grand Kartal Otel yangını hakkında konuşan Bakan Ersoy "Faciada hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sabahleyin İçişleri Bakanımızla birlikte olay yerine gittik ve olay yerini inceledik. İlerleyen saatlerde durum netleşmeye başladı ve basın toplantısı yaptık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey, basına açıklama yaptıktan sonra ben de açıklama yapma durumunda bulundum. Benim de iki küçük evladım var, insanlar hayatlarını kaybetti, ailelerinin tamamını kaybettiler. Bu kadar acılı bir süreçte kanal kanal dolaşmak istemedim. Aslında birkaç gün daha bekleyecektim ancak yayına çıkıp süreçle ilgili bilgi vermek istedim'' açıklamasında bulundu.
Bolu'da otele yetki veren kurum hakkında değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ''Kartalkaya’daki turizm merkezlerinde iki yetkili var, imar yetkisi ve otellerin belgelendirme süreci. Alan sınırlarından da İl Özel İdare yetkili. 2021 öncesi nasıldı? Belediye belgeli oteller vardı, bir de Bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma hem de turizm işletme belgesi alıyorsunuz. 2021’den itibaren dedik ki biz, 'Turizm çok büyüyor, sadece belediye belgeli olmasın, bakanlıktan turizm yetkisi alsın' Şimdi belediye belgesi yeterli değil, bakanlık belgesi de alınıyor. Güvenilir Turizm belgesinden söz ediliyor. Bizim COVID zamanı geliştirdiğimiz bir sertifikasyondu. Sağlık ve hijyen açısından yapılmış bir sertifikaydı. Yani konunun yangın güvenliği ile bir ilgisi yok. İş yeri açmak için gerekli belgeleri almak zorundasınız. Kartalkaya’daki İl Özel İdare’ye başvuruyor. Burada 5. madde, itfaiye raporu. İtfaiye Müdürlüğü’nden alacaksınız diyor. Burada yetkili kurum sadece yetkililerdir. İlçe belediyesinde yeterlilik yoksa, il belediyesi" şeklinde konuştu.
'Yangın belgesini Bolu Belediyesi verdi'
Bolu'da meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'e yangın belgesini Bolu Belediyesi'nin verdiğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadeleri kullandı:
Kartalkaya'da iş yeri açma belgesi için yangın belgesini Bolu Belediyesi veriyor. Bolu il sınırlarında olduğunuz için başka şehirden alamazsınız. İl sınırları içinde bağlı olduğunuz itfaiye olmak zorunda. İş yeri açma ruhsatını takip eden kurum İl Özel İdaresi. Bunların uygunluklarına bakılıyor, uygunsa ruhsat veriyor. Bize geldiğinde kontrolör yolluyoruz işletmeye. Biz kontrollerde turizmle ilgili kriterlere bakıyoruz. Biz iş yeri açma raporunu görünce 'tamam' diyoruz. Biz işletmenin niteliklerine bakıyoruz. 2022'de süreç bize geçti, 2022'ye kadar 40 yıllık bir süreçte bakanlık 100 tesis kapatmış. 40 yılda 100 küsür tesis kapatıldı, 2022 sonrası 4380 tesis kapattırıldı. Yangın yeterlilik denetleme yetkisi sadece itfaiyelerde. Yangın yeterlilik belgesi gerekiyorsa mutlaka kendi itfaiyesinden alması gerekiyor. Mücavir alanın dışında olsa bile itfaiyeden alması gerekir. Bolu Belediyesi itfaiyesi raporunda 8 ana kusur çıkmış. Böyle bir eksiklik çıktıktan sonra geri çekme gibi bir şey olamaz. İtfaiyenin, İl Özel İdaresi ve İl Turizm Müdürlüğü'ne durumu bildirmesi gerekiyor. Bununla ilgili maddeler de var.