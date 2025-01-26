https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/diyanet-isleri-baskani-erbas-bir-insan-ne-kadar-sosyoloji-bilirse-kurani-o-kadar-iyi-anlar-1093065941.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bir insan ne kadar sosyoloji bilirse Kur'an'ı o kadar iyi anlar

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bir insan ne kadar sosyoloji bilirse Kur'an'ı o kadar iyi anlar

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendi'mizin ahlakı ile ahlaklanan bir nesil yetiştirmeye gayret edeceğiz. Neslimizi, çocuklarımızı güzel ahlakla... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T18:33+0300

2025-01-26T18:33+0300

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbaş, Karadeniz Ereğli ilçesindeki "Mustafa Çınar Kur'an Kursu"nun açılışına katıldı. Erbaş, Kur'an'ı daha iyi anlayabilmek için bazı ilimlerin tahsil edilmesi gerektiğine dikkati çekti.'Bir insan ne kadar sosyoloji bilirse Kur'an'ı o kadar iyi anlar'"Bir insan ne kadar güzel biyoloji bilirse Kur'an'ı daha iyi anlar. Ne kadar iyi sosyoloji bilirse Kur'an'ı daha iyi anlar hatta ne kadar iyi matematik bilirse Kur'an'ı Kerim'i daha iyi anlar. Kur'an'ı Kerim'de öyle matematiksel konular var ki..." diyen Erbaş, şöyle devam etti:

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