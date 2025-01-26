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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bir insan ne kadar sosyoloji bilirse Kur'an'ı o kadar iyi anlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bir insan ne kadar sosyoloji bilirse Kur'an'ı o kadar iyi anlar
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendi'mizin ahlakı ile ahlaklanan bir nesil yetiştirmeye gayret edeceğiz. Neslimizi, çocuklarımızı güzel ahlakla... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbaş, Karadeniz Ereğli ilçesindeki "Mustafa Çınar Kur'an Kursu"nun açılışına katıldı. Erbaş, Kur'an'ı daha iyi anlayabilmek için bazı ilimlerin tahsil edilmesi gerektiğine dikkati çekti.'Bir insan ne kadar sosyoloji bilirse Kur'an'ı o kadar iyi anlar'"Bir insan ne kadar güzel biyoloji bilirse Kur'an'ı daha iyi anlar. Ne kadar iyi sosyoloji bilirse Kur'an'ı daha iyi anlar hatta ne kadar iyi matematik bilirse Kur'an'ı Kerim'i daha iyi anlar. Kur'an'ı Kerim'de öyle matematiksel konular var ki..." diyen Erbaş, şöyle devam etti:
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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, matematik, din
diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, matematik, din

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bir insan ne kadar sosyoloji bilirse Kur'an'ı o kadar iyi anlar

18:33 26.01.2025
© AA / İsmail KaplanDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AA / İsmail Kaplan
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendi'mizin ahlakı ile ahlaklanan bir nesil yetiştirmeye gayret edeceğiz. Neslimizi, çocuklarımızı güzel ahlakla yetiştirirsek toplum olarak kurtuluruz. Birbirini seven, birbirine, düşüncesine, inancına saygı gösteren bir toplum ve millet olarak daha iyi durumlara geliriz." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbaş, Karadeniz Ereğli ilçesindeki "Mustafa Çınar Kur'an Kursu"nun açılışına katıldı. Erbaş, Kur'an'ı daha iyi anlayabilmek için bazı ilimlerin tahsil edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

'Bir insan ne kadar sosyoloji bilirse Kur'an'ı o kadar iyi anlar'

"Bir insan ne kadar güzel biyoloji bilirse Kur'an'ı daha iyi anlar. Ne kadar iyi sosyoloji bilirse Kur'an'ı daha iyi anlar hatta ne kadar iyi matematik bilirse Kur'an'ı Kerim'i daha iyi anlar. Kur'an'ı Kerim'de öyle matematiksel konular var ki..." diyen Erbaş, şöyle devam etti:
"Bir insan astronomiyi iyi bilirse Kur'an'ı daha iyi anlar hatta Yasin Suresi'nde 'Güneş, kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru akmaktadır.' buyurulur. Bu, Allah'ın koyduğu bir ölçüdür. Astronomi ilmi Kur'an'ı daha iyi anlamamıza vesile oluyor. İşte burada çocuklarımız Kur'an'ı öğrenirken Kur'an'ı daha iyi anlamak için öğrendiğimiz ilimleri de öğrenecekler. Onun için İslami ilimlerde, İslam medeniyetinin ilim tarihinde, dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yoktur. Hepsi dini ilimdir yani bizim anlayışımıza göre tefsir ne kadar dini ilim ise astronomi de o kadar dini ilimdir. Hadis ne kadar dini ilimse matematik de o kadar dini ilimdir."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
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