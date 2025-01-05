'Ekmek yiyin doyun' başlıklı haberle ilgili açıklama: Hukuki işlem başlatılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
07:22
1 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
08:24
4 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
09:05
1 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
09:18
17 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e resmen dahil oldu
09:47
1 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
10:04
8 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
10:22
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet uzay aracı bilime ışık oldu
11:11
2 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
11:23
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
2024'TE KÜLTÜR-SANAT HAYATIMIZ
Yıla damgasını vuran filmler, hafızaya kazınan konserler
13:10
17 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
13:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
2024 SAĞLIKLI MI GEÇTİ?
İlaç tekellerinin kazancı 1.5 trilyon dolar
14:09
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN 2024'Ü
Neler yaşandı neler
16:09
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
17:10
9 dk
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
17:29
2 dk
2024'ÜN DOĞAL AFETLERİ
Dengeyi bozan insan, felaketi yaşayan dünya
17:48
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
18:25
1 dk
2024'ÜN FATURASI
Kuraklık ve su krizleri
19:24
8 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
19:43
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
09:24
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
11:26
1 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
11:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
14:08
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
15:10
21 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
15:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
19:00
29 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
20:30
17 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ekmek-yiyin-doyun-baslikli-haberle-ilgili-aciklama-hukuki-islem-baslatilacak-1092370017.html
'Ekmek yiyin doyun' başlıklı haberle ilgili açıklama: Hukuki işlem başlatılacak
'Ekmek yiyin doyun' başlıklı haberle ilgili açıklama: Hukuki işlem başlatılacak
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş tarafından ekmek tüketimine ilişkin kaleme alınan yazıyla ilgili bir açıklama yaptı. Diyanet, söz konusu yazının 'Ekmek... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T19:30+0300
2025-01-05T19:47+0300
türkiye
ali erbaş
ekmek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089256709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eac3165bd52dd6990fdb6fff842679ce.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetenin 'Ekmek yiyin doyun' başlığıyla verdiği haberi yalanladı.Diyanet tarafından yapılan yazılı açıklamada habere konu edilen yazının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2013'te Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan 'Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası' kapsamında kaleme alındığı belirtildi. Habere konu olan kampanya kapsamında yazılan 'Ülkemizde Ekmek İsrafının Ulaştığı Boyut' başlıklı yazının 12 yıl önce Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Aylık Fikir ve Araştırma Dergisi'nde, 2019'da ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafında yayımlanan 'Ramazan Günlükleri' kitabında yayımlandığı vurgulandı.Haberde geçen 'Ali Erbaş, vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü' ifadesini yazının hiçbir yerinde çağrıştıracak bir bölüm olmadığı ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, açıklamada şu ifadelere yer verdi:Konuyla ilgili bir açıklama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Ekmek yiyin doyurucudur’ tavsiyesi yaptı' iddiasının manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ali-erbasin-kitabindaki-doyurucu-ekmek-yazisi-gundem-oldu-1092364398.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089256709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3e0a23e8099f94c1cc93196964bb0c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali erbaş ekmek, ali erbaş doyurucu ekmek, ekmek yiyin doyun
ali erbaş ekmek, ali erbaş doyurucu ekmek, ekmek yiyin doyun

'Ekmek yiyin doyun' başlıklı haberle ilgili açıklama: Hukuki işlem başlatılacak

19:30 05.01.2025 (güncellendi: 19:47 05.01.2025)
© AA / Diyanet İşleri BaşkanlığıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© AA / Diyanet İşleri Başkanlığı
Abone ol
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş tarafından ekmek tüketimine ilişkin kaleme alınan yazıyla ilgili bir açıklama yaptı. Diyanet, söz konusu yazının 'Ekmek yiyin doyun' şeklinde haber yapılmasıyla ilgili hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetenin 'Ekmek yiyin doyun' başlığıyla verdiği haberi yalanladı.
Diyanet tarafından yapılan yazılı açıklamada habere konu edilen yazının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2013'te Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan 'Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası' kapsamında kaleme alındığı belirtildi.
Habere konu olan kampanya kapsamında yazılan 'Ülkemizde Ekmek İsrafının Ulaştığı Boyut' başlıklı yazının 12 yıl önce Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Aylık Fikir ve Araştırma Dergisi'nde, 2019'da ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafında yayımlanan 'Ramazan Günlükleri' kitabında yayımlandığı vurgulandı.
Haberde geçen 'Ali Erbaş, vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü' ifadesini yazının hiçbir yerinde çağrıştıracak bir bölüm olmadığı ifade edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bundan tam 12 yıl önce yazılmış ekmek israfının önlenmesinin öneminden bahseden yazı gazete tarafından sanki bugün yeni yazılmış gibi gösterilmiş ve yazıda hiç yer almayan bir ifade uydurularak haber başlığı yapılmak suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır.

Daha önce de defalarca Başkanlığımız ve Sayın Başkanımızla ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapan gazetenin bir kez daha Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için art niyetli ve maksatlı haber yaptığı görülmektedir. Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır."​​​​​​​

Konuyla ilgili bir açıklama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Ekmek yiyin doyurucudur’ tavsiyesi yaptı' iddiasının manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 2013 yılında başlatılan, “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” için kaleme aldığı bir yazıdaki ifadelerin, bağlamından koparılarak güncelmiş gibi servis edildiği tespit edilmiştir. Ekmek israfıyla ilgili yazıda geçen, "Tarih boyunca insanoğlunun en çok ürettiği ve tükettiği gıda ürünü olan ekmek, temel besin kaynaklarından biridir. Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerlerinin birçoğu ekmekten karşılanmaktadır..." şeklindeki ifadelerden bir bölümünün bağlamından koparılarak çarpıtıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
YAŞAM
Ali Erbaş'ın kitabındaki 'doyurucu ekmek' yazısı gündem oldu
15:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала