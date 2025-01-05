https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ekmek-yiyin-doyun-baslikli-haberle-ilgili-aciklama-hukuki-islem-baslatilacak-1092370017.html
'Ekmek yiyin doyun' başlıklı haberle ilgili açıklama: Hukuki işlem başlatılacak
'Ekmek yiyin doyun' başlıklı haberle ilgili açıklama: Hukuki işlem başlatılacak
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş tarafından ekmek tüketimine ilişkin kaleme alınan yazıyla ilgili bir açıklama yaptı. Diyanet, söz konusu yazının 'Ekmek... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T19:30+0300
2025-01-05T19:30+0300
2025-01-05T19:47+0300
türkiye
ali erbaş
ekmek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089256709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eac3165bd52dd6990fdb6fff842679ce.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetenin 'Ekmek yiyin doyun' başlığıyla verdiği haberi yalanladı.Diyanet tarafından yapılan yazılı açıklamada habere konu edilen yazının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2013'te Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan 'Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası' kapsamında kaleme alındığı belirtildi. Habere konu olan kampanya kapsamında yazılan 'Ülkemizde Ekmek İsrafının Ulaştığı Boyut' başlıklı yazının 12 yıl önce Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Aylık Fikir ve Araştırma Dergisi'nde, 2019'da ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafında yayımlanan 'Ramazan Günlükleri' kitabında yayımlandığı vurgulandı.Haberde geçen 'Ali Erbaş, vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü' ifadesini yazının hiçbir yerinde çağrıştıracak bir bölüm olmadığı ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, açıklamada şu ifadelere yer verdi:Konuyla ilgili bir açıklama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Ekmek yiyin doyurucudur’ tavsiyesi yaptı' iddiasının manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ali-erbasin-kitabindaki-doyurucu-ekmek-yazisi-gundem-oldu-1092364398.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089256709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3e0a23e8099f94c1cc93196964bb0c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali erbaş ekmek, ali erbaş doyurucu ekmek, ekmek yiyin doyun
ali erbaş ekmek, ali erbaş doyurucu ekmek, ekmek yiyin doyun
'Ekmek yiyin doyun' başlıklı haberle ilgili açıklama: Hukuki işlem başlatılacak
19:30 05.01.2025 (güncellendi: 19:47 05.01.2025)
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş tarafından ekmek tüketimine ilişkin kaleme alınan yazıyla ilgili bir açıklama yaptı. Diyanet, söz konusu yazının 'Ekmek yiyin doyun' şeklinde haber yapılmasıyla ilgili hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetenin 'Ekmek yiyin doyun' başlığıyla verdiği haberi yalanladı.
Diyanet tarafından yapılan yazılı açıklamada habere konu edilen yazının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2013'te Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan 'Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası' kapsamında kaleme alındığı belirtildi.
Habere konu olan kampanya kapsamında yazılan 'Ülkemizde Ekmek İsrafının Ulaştığı Boyut' başlıklı yazının 12 yıl önce Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Aylık Fikir ve Araştırma Dergisi'nde, 2019'da ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafında yayımlanan 'Ramazan Günlükleri' kitabında yayımlandığı vurgulandı.
Haberde geçen 'Ali Erbaş, vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü' ifadesini yazının hiçbir yerinde çağrıştıracak bir bölüm olmadığı ifade edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bundan tam 12 yıl önce yazılmış ekmek israfının önlenmesinin öneminden bahseden yazı gazete tarafından sanki bugün yeni yazılmış gibi gösterilmiş ve yazıda hiç yer almayan bir ifade uydurularak haber başlığı yapılmak suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır.
Daha önce de defalarca Başkanlığımız ve Sayın Başkanımızla ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapan gazetenin bir kez daha Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için art niyetli ve maksatlı haber yaptığı görülmektedir. Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır."
Konuyla ilgili bir açıklama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Ekmek yiyin doyurucudur’ tavsiyesi yaptı' iddiasının manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 2013 yılında başlatılan, “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” için kaleme aldığı bir yazıdaki ifadelerin, bağlamından koparılarak güncelmiş gibi servis edildiği tespit edilmiştir. Ekmek israfıyla ilgili yazıda geçen, "Tarih boyunca insanoğlunun en çok ürettiği ve tükettiği gıda ürünü olan ekmek, temel besin kaynaklarından biridir. Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerlerinin birçoğu ekmekten karşılanmaktadır..." şeklindeki ifadelerden bir bölümünün bağlamından koparılarak çarpıtıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."