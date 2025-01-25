https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/sgkdan-net-aciklama-erkekler-dul-maasi-alabilir-mi-sartlari-neler-1093037417.html
SGK'dan net açıklama: Erkekler dul maaşı alabilir mi? Dul maaşını kimler alabilir, şartları neler?
SGK'dan net açıklama: Erkekler dul maaşı alabilir mi? Dul maaşını kimler alabilir, şartları neler?
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşıyla ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Açıklamada, dul maaşı için kadın-erkek ayrımı yapılmadığı vurgulandı. Hem... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T06:55+0300
2025-01-25T06:55+0300
2025-01-25T06:57+0300
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dul maaşı alma şartları
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sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde gündeme gelen dul maaşıyla ilgili açıklama yaptı. Kurumun açıklamasında, dul maaşı alımında kadın ve erkekler arasında herhangi bir ayrım yapılmadığına dikkat çekilerek, “2008 öncesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için kadın-erkek ayrımı yapılmamıştır. Bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.Dul maaşı almanın şartları neler?SGK, dul maaşı almanın şartlarını da açıkladı. Buna göre:Aylık oranları nasıl hesaplanıyor?Dul maaşının bağlanma oranları da SGK açıklamasında detaylandırıldı. Buna göre:Bu oranlar, eşin durumuna göre aylık bağlama sürecinde belirleniyor.Yeni düzenleme yokSGK, açıklamasının sonunda, dul maaşıyla ilgili herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını ve mevcut uygulamanın geçmişten bu yana değişmeden devam ettiğini vurguladı.
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sgk açıklama, sgk dul maaşı, dul maaşı nasıl alınır, dul maaşı kimlere verilir, dul maaşı kimler alır, dul maaşı şartları
sgk açıklama, sgk dul maaşı, dul maaşı nasıl alınır, dul maaşı kimlere verilir, dul maaşı kimler alır, dul maaşı şartları
SGK'dan net açıklama: Erkekler dul maaşı alabilir mi? Dul maaşını kimler alabilir, şartları neler?
06:55 25.01.2025 (güncellendi: 06:57 25.01.2025)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşıyla ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Açıklamada, dul maaşı için kadın-erkek ayrımı yapılmadığı vurgulandı. Hem kadınların hem de erkeklerin, belirlenen şartları sağlamaları halinde dul maaşı alabilecekleri ve bu konuda yeni bir düzenleme olmadığı belirtildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde gündeme gelen dul maaşıyla ilgili açıklama yaptı. Kurumun açıklamasında, dul maaşı alımında kadın ve erkekler arasında herhangi bir ayrım yapılmadığına dikkat çekilerek, “2008 öncesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için kadın-erkek ayrımı yapılmamıştır. Bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Dul maaşı almanın şartları neler?
SGK, dul maaşı almanın şartlarını da açıkladı. Buna göre:
SSK’dan aylık alan ve vefat eden eşin
en az 5 yıl sigortalı olması ve 900 prim günü (borçlanma ile 1800 gün) bulunması gerekiyor. Bu şartları sağlayan dul eş, evlenmemek kaydıyla çalışsa veya emekli olsa dahi dul maaşı alabiliyor.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan aylık alan eşler
için ise 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü şartı aranıyor. Bu şartları yerine getiren dul kadın veya erkek, aynı şekilde evlenmediği sürece dul maaşından yararlanabiliyor.
Aylık oranları nasıl hesaplanıyor?
Dul maaşının bağlanma oranları da SGK açıklamasında detaylandırıldı. Buna göre:
Çalışan, kendi maaşı olan ya da çocuklarına maaş bağlanmış olan dul eş için oran yüzde 50
.
Çalışmayan, kendi maaşı olmayan ya da çocuklarına maaş bağlanmamış olan dul eş için oran yüzde 75
olarak hesaplanıyor.
Bu oranlar, eşin durumuna göre aylık bağlama sürecinde belirleniyor.
SGK, açıklamasının sonunda, dul maaşıyla ilgili herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını ve mevcut uygulamanın geçmişten bu yana değişmeden devam ettiğini vurguladı.