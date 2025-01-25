https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/sgkdan-net-aciklama-erkekler-dul-maasi-alabilir-mi-sartlari-neler-1093037417.html

SGK'dan net açıklama: Erkekler dul maaşı alabilir mi? Dul maaşını kimler alabilir, şartları neler?

SGK'dan net açıklama: Erkekler dul maaşı alabilir mi? Dul maaşını kimler alabilir, şartları neler?

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşıyla ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Açıklamada, dul maaşı için kadın-erkek ayrımı yapılmadığı vurgulandı. Hem... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T06:55+0300

2025-01-25T06:55+0300

2025-01-25T06:57+0300

ekonomi

dul

dul maaşı

dul maaşı alma şartları

maaş

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

erkek

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde gündeme gelen dul maaşıyla ilgili açıklama yaptı. Kurumun açıklamasında, dul maaşı alımında kadın ve erkekler arasında herhangi bir ayrım yapılmadığına dikkat çekilerek, “2008 öncesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için kadın-erkek ayrımı yapılmamıştır. Bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.Dul maaşı almanın şartları neler?SGK, dul maaşı almanın şartlarını da açıkladı. Buna göre:Aylık oranları nasıl hesaplanıyor?Dul maaşının bağlanma oranları da SGK açıklamasında detaylandırıldı. Buna göre:Bu oranlar, eşin durumuna göre aylık bağlama sürecinde belirleniyor.Yeni düzenleme yokSGK, açıklamasının sonunda, dul maaşıyla ilgili herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını ve mevcut uygulamanın geçmişten bu yana değişmeden devam ettiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/meteorolojiden-istanbul-dahil-24-il-icin-uyari-hava-bir-anda-degisecek-saganak-ve-soguk-geri-1093036490.html

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