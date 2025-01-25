https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/meteorolojiden-istanbul-dahil-24-il-icin-uyari-hava-bir-anda-degisecek-saganak-ve-soguk-geri-1093036490.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 il için uyarı: Hava bir anda değişecek, sağanak ve soğuk geri geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 il için uyarı: Hava bir anda değişecek, sağanak ve soğuk geri geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna dair kritik bir hava durumu raporu yayımladı. 24 ilde sağanak yağış, 5 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Muğla ve... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T06:46+0300

2025-01-25T06:46+0300

2025-01-25T06:47+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunda Muğla ve Antalya için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ve Toros Dağları’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceği duyuruldu.24 ilde sağanak, 5 ilde kar bekleniyorMeteoroloji’nin açıklamasına göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Eskişehir ve Konya’nın güney ve batısı ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege’nin dağlık bölgeleri ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebileceği bildirildi.Sabah saatlerinde Bursa’da, öğleden sonra ise Muğla’nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Don ve sis tehlikesine dikkatGece ve sabah saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Yetkililer, bu durumun trafikte aksamalara yol açabileceği konusunda uyardı.Sıcaklık batıda düşüyorYağışla birlikte hava sıcaklıklarının, yurdun batı kesimlerinde 3 ile 5 derece düşeceği açıklandı. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.İllere göre hava durumuMARMARAÇok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sabah Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, sabah aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 12°CParçalı, ve çok bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, sabah satlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı, ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pusluEGEParçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri ile akşam il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerininkarla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleriini karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 15°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile Konya'nın güney ve batısının aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 5°CÇçok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKONYA °C, 11°CParçalı bulutlu, güney ve doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİVAS °C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 6°CÇok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.SİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece kuzey ve batısı hafif yağmurluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece hafif yağmurluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -1°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 3°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçal bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı bulutluSİİRT °C, 10°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/meteorolojiden-istanbul-ve-30-kente-saganak-yagis-uyarisi-11-ilde-kar-alarmi-tum-yurdu-saracak-1092921375.html

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