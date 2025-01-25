https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-iste-bati-demokrasisi-boyledir-1093054186.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: İşte Batı demokrasisi böyledir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: İşte Batı demokrasisi böyledir
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova , Polonya Başbakanı Tusk'ın Macaristan Başbakanı'na yönelik tehditlerine karşı '’İşte Batı demokrasisi böyledir'... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yönelik tehditlerini "batı demokrasisi" olarak nitelendirerek, Telegram kanalında "İşte batı demokrasisi böyledir." diye yazdı. Önceki gün Macaristan Başbakanı Orban, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların Macaristan'a toplam zararının 18 milyar eurodan fazla olduğunu belirtti. Bu nedenle Budapeşte'nin şu anda "el freni çektiğini" ifade ederek Avrupa Birliği'nden yaptırımların devam edip etmemesi konusunda düşünmesini talep etti. Orban, Rusya'ya karşı yaptırımların yalnızca Ukrayna'nın gaz transitini geri getirmesi, Türk Akımı'na yönelik saldırılarını durdurması ve petrol transitine yönelik tehditlerde bulunmaması durumunda uzatılacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/zaharova-natonun-ukraynaya-mudahalesi-kontrolsuz-bir-tirmanmaya-yol-acar-1092983690.html
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mariya zaharova, viktor orban, macaristan, telegram, victor orban, polonya
mariya zaharova, viktor orban, macaristan, telegram, victor orban, polonya
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: İşte Batı demokrasisi böyledir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova , Polonya Başbakanı Tusk'ın Macaristan Başbakanı'na yönelik tehditlerine karşı '’İşte Batı demokrasisi böyledir' ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yönelik tehditlerini "batı demokrasisi" olarak nitelendirerek, Telegram kanalında "İşte batı demokrasisi böyledir." diye yazdı.
Önceki gün Macaristan Başbakanı Orban, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların Macaristan'a toplam zararının 18 milyar eurodan fazla olduğunu belirtti. Bu nedenle Budapeşte'nin şu anda "el freni çektiğini" ifade ederek Avrupa Birliği'nden yaptırımların devam edip etmemesi konusunda düşünmesini talep etti. Orban, Rusya'ya karşı yaptırımların yalnızca Ukrayna'nın gaz transitini geri getirmesi, Türk Akımı'na yönelik saldırılarını durdurması ve petrol transitine yönelik tehditlerde bulunmaması durumunda uzatılacağını söyledi.