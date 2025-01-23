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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/zaharova-natonun-ukraynaya-mudahalesi-kontrolsuz-bir-tirmanmaya-yol-acar-1092983690.html
Zaharova: NATO'nun Ukrayna'ya müdahalesi kontrolsüz bir tırmanmaya yol açar
Zaharova: NATO'nun Ukrayna'ya müdahalesi kontrolsüz bir tırmanmaya yol açar
Sputnik Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme planlarına ve Baltık Denizi'ndeki olası girişimlerine Moskova'dan uyarı geldi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T15:51+0300
2025-01-23T15:51+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO kuvvetlerinin Ukrayna'ya müdahale etmesinin kontrolsüz bir tırmanmaya yol açacağını ve Moskova için kabul edilemez olduğunu vurguladı.Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Batılı ülkelerin Ukrayna'ya 'olası bir barış anlaşmasını destekleme' kisvesi altında asker gönderme planlarına tepki gösterdi.Batı'nın olası bir barış anlaşmasına sözde destek vermek için birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırma planları yaptığına dair haberleri dikkatle takip ettiklerini söyleyen Zaharova, "NATO kuvvetlerinin Ukrayna'ya müdahalesi, çatışmanın kontrolsüz tırmanması tehdidini yaratıyor ve Rusya için kesinlikle kabul edilemez" dedi.İttifak'ın bölgedeki diğer girişimlerine ilişkin haberleri de yorumlayan Zaharova, NATO gemilerinin Baltık Denizi'nde taşımacılık faaliyetlerini aksatma girişimlerine ve suiistimallerine Rusya tarafından mutlaka yanıt verileceğinin altını çizdi.Rus Dışişleri Sözcüsü, "Baltık Denizi'ndeki durumu elbette dikkatle takip edeceğiz ve İttifak'a üye ülkelerin gemileri tarafından yapılacak suistimallere gereken şekilde yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-siyaset-uzmani-dugin-rusya-ve-abd-kureselcilere-ortak-darbe-vurdu-1092980301.html
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ukrayna, baltık denizi, nato, rusya, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna, baltık denizi, nato, rusya, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı

Zaharova: NATO'nun Ukrayna'ya müdahalesi kontrolsüz bir tırmanmaya yol açar

15:51 23.01.2025
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
/
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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme planlarına ve Baltık Denizi'ndeki olası girişimlerine Moskova'dan uyarı geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO kuvvetlerinin Ukrayna'ya müdahale etmesinin kontrolsüz bir tırmanmaya yol açacağını ve Moskova için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Batılı ülkelerin Ukrayna'ya 'olası bir barış anlaşmasını destekleme' kisvesi altında asker gönderme planlarına tepki gösterdi.

Batı'nın olası bir barış anlaşmasına sözde destek vermek için birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırma planları yaptığına dair haberleri dikkatle takip ettiklerini söyleyen Zaharova, "NATO kuvvetlerinin Ukrayna'ya müdahalesi, çatışmanın kontrolsüz tırmanması tehdidini yaratıyor ve Rusya için kesinlikle kabul edilemez" dedi.

İttifak'ın bölgedeki diğer girişimlerine ilişkin haberleri de yorumlayan Zaharova, NATO gemilerinin Baltık Denizi'nde taşımacılık faaliyetlerini aksatma girişimlerine ve suiistimallerine Rusya tarafından mutlaka yanıt verileceğinin altını çizdi.

Rus Dışişleri Sözcüsü, "Baltık Denizi'ndeki durumu elbette dikkatle takip edeceğiz ve İttifak'a üye ülkelerin gemileri tarafından yapılacak suistimallere gereken şekilde yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Aleksandr Dugin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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