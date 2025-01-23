Zaharova: NATO'nun Ukrayna'ya müdahalesi kontrolsüz bir tırmanmaya yol açar
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı/
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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme planlarına ve Baltık Denizi'ndeki olası girişimlerine Moskova'dan uyarı geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO kuvvetlerinin Ukrayna'ya müdahale etmesinin kontrolsüz bir tırmanmaya yol açacağını ve Moskova için kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Batılı ülkelerin Ukrayna'ya 'olası bir barış anlaşmasını destekleme' kisvesi altında asker gönderme planlarına tepki gösterdi.
Batı'nın olası bir barış anlaşmasına sözde destek vermek için birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırma planları yaptığına dair haberleri dikkatle takip ettiklerini söyleyen Zaharova, "NATO kuvvetlerinin Ukrayna'ya müdahalesi, çatışmanın kontrolsüz tırmanması tehdidini yaratıyor ve Rusya için kesinlikle kabul edilemez" dedi.
İttifak'ın bölgedeki diğer girişimlerine ilişkin haberleri de yorumlayan Zaharova, NATO gemilerinin Baltık Denizi'nde taşımacılık faaliyetlerini aksatma girişimlerine ve suiistimallerine Rusya tarafından mutlaka yanıt verileceğinin altını çizdi.
Rus Dışişleri Sözcüsü, "Baltık Denizi'ndeki durumu elbette dikkatle takip edeceğiz ve İttifak'a üye ülkelerin gemileri tarafından yapılacak suistimallere gereken şekilde yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Batılı ülkelerin Ukrayna'ya 'olası bir barış anlaşmasını destekleme' kisvesi altında asker gönderme planlarına tepki gösterdi.
Batı'nın olası bir barış anlaşmasına sözde destek vermek için birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırma planları yaptığına dair haberleri dikkatle takip ettiklerini söyleyen Zaharova, "NATO kuvvetlerinin Ukrayna'ya müdahalesi, çatışmanın kontrolsüz tırmanması tehdidini yaratıyor ve Rusya için kesinlikle kabul edilemez" dedi.
İttifak'ın bölgedeki diğer girişimlerine ilişkin haberleri de yorumlayan Zaharova, NATO gemilerinin Baltık Denizi'nde taşımacılık faaliyetlerini aksatma girişimlerine ve suiistimallerine Rusya tarafından mutlaka yanıt verileceğinin altını çizdi.
Rus Dışişleri Sözcüsü, "Baltık Denizi'ndeki durumu elbette dikkatle takip edeceğiz ve İttifak'a üye ülkelerin gemileri tarafından yapılacak suistimallere gereken şekilde yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.