https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/emekli-maasi-hesaplama-ekrani-acildi-iste-ne-kadar-emekli-maasi-alirim-sorusunun-yaniti-1093037925.html

Emekli maaşı hesaplama ekranı açıldı: İşte 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusunun yanıtı

Emekli maaşı hesaplama ekranı açıldı: İşte 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusunun yanıtı

Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışan için merakla beklenen "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı yeniden aktif hale geldi. e-Devlet üzerinden erişilebilen bu sistem... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T07:35+0300

2025-01-25T07:35+0300

2025-01-25T07:36+0300

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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sunduğu "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" hizmeti, e-Devlet üzerinden yeniden erişime açıldı. Türkiye'deki milyonlarca çalışan, sisteme giriş yaparak emeklilik maaşlarını tahmini olarak öğrenme imkanına kavuştu. Bu hizmet, özellikle emeklilik planlaması yapan bireyler için büyük kolaylık sağlıyor.Sistemde yapılan son güncellemelerle birlikte, çalışanlar artık 3600 prim gününü doldurup doldurmadıklarını ve sigortalılık sürelerine göre alacakları maaşı daha detaylı bir şekilde görebiliyor. Kullanıcılar, bu ekrandan elde ettikleri verilerle emeklilik sürecini planlayabiliyorlar.Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?Emekli maaşı hesaplamasında birden fazla kriter dikkate alınıyor:Bu verilerin tümü, maaşın tahmini miktarını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Sistem, kesin sonuç vermese de emekli maaşına dair yaklaşık bir tahmin sunuyor.e-Devlet üzerinden maaş bilgisi nasıl sorgulanır?e-Devlet, maaş sorgulama işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmanıza imkan tanıyor. İşte izlemeniz gereken adımlar:SGK emekli maaşı hesaplama platformue-Devlet dışında, SGK’nın kendi internet sitesi üzerinden de emekli maaşı hesaplama hizmetine erişim sağlanabiliyor. Bu sistem, e-Devlet ile entegre çalışsa da bazı kullanıcılar doğrudan SGK platformunu tercih edebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/sgkdan-net-aciklama-erkekler-dul-maasi-alabilir-mi-sartlari-neler-1093037417.html

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