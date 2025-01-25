https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/emekli-maasi-hesaplama-ekrani-acildi-iste-ne-kadar-emekli-maasi-alirim-sorusunun-yaniti-1093037925.html
Emekli maaşı hesaplama ekranı açıldı: İşte 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusunun yanıtı
Emekli maaşı hesaplama ekranı açıldı: İşte 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusunun yanıtı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışan için merakla beklenen "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı yeniden aktif hale geldi. e-Devlet üzerinden erişilebilen bu sistem... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T07:35+0300
2025-01-25T07:35+0300
2025-01-25T07:36+0300
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sunduğu "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" hizmeti, e-Devlet üzerinden yeniden erişime açıldı. Türkiye'deki milyonlarca çalışan, sisteme giriş yaparak emeklilik maaşlarını tahmini olarak öğrenme imkanına kavuştu. Bu hizmet, özellikle emeklilik planlaması yapan bireyler için büyük kolaylık sağlıyor.Sistemde yapılan son güncellemelerle birlikte, çalışanlar artık 3600 prim gününü doldurup doldurmadıklarını ve sigortalılık sürelerine göre alacakları maaşı daha detaylı bir şekilde görebiliyor. Kullanıcılar, bu ekrandan elde ettikleri verilerle emeklilik sürecini planlayabiliyorlar.Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?Emekli maaşı hesaplamasında birden fazla kriter dikkate alınıyor:Bu verilerin tümü, maaşın tahmini miktarını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Sistem, kesin sonuç vermese de emekli maaşına dair yaklaşık bir tahmin sunuyor.e-Devlet üzerinden maaş bilgisi nasıl sorgulanır?e-Devlet, maaş sorgulama işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmanıza imkan tanıyor. İşte izlemeniz gereken adımlar:SGK emekli maaşı hesaplama platformue-Devlet dışında, SGK’nın kendi internet sitesi üzerinden de emekli maaşı hesaplama hizmetine erişim sağlanabiliyor. Bu sistem, e-Devlet ile entegre çalışsa da bazı kullanıcılar doğrudan SGK platformunu tercih edebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/sgkdan-net-aciklama-erkekler-dul-maasi-alabilir-mi-sartlari-neler-1093037417.html
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Emekli maaşı hesaplama ekranı açıldı: İşte 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusunun yanıtı
07:35 25.01.2025 (güncellendi: 07:36 25.01.2025)
Milyonlarca çalışan için merakla beklenen "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı yeniden aktif hale geldi. e-Devlet üzerinden erişilebilen bu sistem, çalışanların emeklilik sonrası alacağı tahmini maaşı öğrenmelerine olanak sağlıyor. İşte emekli maaşı hesaplama ekranı...
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sunduğu "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" hizmeti, e-Devlet üzerinden yeniden erişime açıldı. Türkiye'deki milyonlarca çalışan, sisteme giriş yaparak emeklilik maaşlarını tahmini olarak öğrenme imkanına kavuştu. Bu hizmet, özellikle emeklilik planlaması yapan bireyler için büyük kolaylık sağlıyor.
Sistemde yapılan son güncellemelerle birlikte, çalışanlar artık 3600 prim gününü doldurup doldurmadıklarını ve sigortalılık sürelerine göre alacakları maaşı daha detaylı bir şekilde görebiliyor. Kullanıcılar, bu ekrandan elde ettikleri verilerle emeklilik sürecini planlayabiliyorlar.
Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?
Emekli maaşı hesaplamasında birden fazla kriter dikkate alınıyor:
Bu verilerin tümü, maaşın tahmini miktarını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Sistem, kesin sonuç vermese de emekli maaşına dair yaklaşık bir tahmin sunuyor.
e-Devlet üzerinden maaş bilgisi nasıl sorgulanır?
e-Devlet, maaş sorgulama işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmanıza imkan tanıyor. İşte izlemeniz gereken adımlar:
1.e-Devlet Kapısı
web sitesine giriş yapın.
2.
T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle oturum açın. (E-devlet şifreniz yoksa, herhangi bir PTT şubesinden temin edebilirsiniz.)
3.
Arama çubuğuna "Emekli Aylık Bilgisi
" yazın.
4.
Hizmeti seçtikten sonra tahmini maaş bilgilerinizi görüntüleyin.
SGK emekli maaşı hesaplama platformu
e-Devlet dışında, SGK’nın kendi internet sitesi üzerinden de emekli maaşı hesaplama hizmetine erişim sağlanabiliyor. Bu sistem, e-Devlet ile entegre çalışsa da bazı kullanıcılar doğrudan SGK platformunu tercih edebiliyor.
SGK’nın resmi web sitesine
giriş yapın.
Gerekli alanlara T.C. kimlik numaranız ve talep edilen diğer bilgileri girin.
Maaş bilgilerinizi görüntüleyin.