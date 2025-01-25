https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/alman-muhendis-su-altinda-120-gun-kalarak-dunya-rekoru-kirdi-1093046800.html

Alman mühendis su altında 120 gün kalarak dünya rekoru kırdı

Alman mühendis su altında 120 gün kalarak dünya rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Panama açıklarında, 11 metre derinlikteki özel bir kapsülde 120 gün geçirerek rekor kıran Alman mühendis Rüdiger Koch, su altı yaşamının sınırlarını zorladı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T14:40+0300

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2025-01-25T14:40+0300

yaşam

avrupa

almanya

panama

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sualtı

yaşam

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Alman havacılık mühendisi Rüdiger Koch, Panama açıklarında denizin 11 metre altında yer alan bir kapsülde tam 120 gün geçirerek su altında en uzun süre kalma rekorunu kırdı. 59 yaşındaki Koch, bu tarihi başarıyla insanın su altı yaşam koşullarına adaptasyonuna dair önemli bir adım atmış oldu.Kapsül, 30 metrekarelik bir yaşam alanı sunarak modern bir evin tüm konforlarını sağladı. İçinde yatak, tuvalet, internet erişimi ve bir egzersiz bisikleti bulunan bu özel tasarım, Koch’un fiziksel ve mental sağlığını korumasına yardımcı oldu. Guinness Dünya Rekorları hakemi Susana Reyes tarafından onaylanan bu rekor, insanlığın deniz altı yaşamını keşfetme potansiyeline yeni bir ışık tuttu.Koch’tan önce bu alandaki rekor, 2023 yılında Florida’da bir lagünde 100 gün su altında kalarak ABD'li Joseph Dituri’ye aitti. Dituri’nin rekoru bilimsel araştırmalar ve insan vücudunun basınç altında uzun süre kalma kapasitesini test etme amacıyla gerçekleştirilmişti.Koch, yüzeye çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Harika bir maceraydı ve şimdi bitti. Aslında neredeyse bir pişmanlık hissi yaşıyorum. Orada geçirdiğim zamandan büyük keyif aldım. Özellikle hava karardığında ve deniz parladığında olanları tarif etmek imkansız. Bu, bizzat yaşanması gereken bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.Koch’un bu denemesi, insanın deniz altındaki yaşam potansiyelini araştırmak için bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu rekor, gelecekte deniz altı yaşam projelerine ilham verebilir.

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