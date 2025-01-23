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Bilim insanları arılara yardım etmek için uçan robot böcek üretti
Bilim insanları arılara yardım etmek için uçan robot böcek üretti
Sputnik Türkiye
ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) uzmanlar, ekin hasadında kritik rol oynayan arı ve kelebek gibi polinatörlerin popülasyonundaki düşüşü... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T11:37+0300
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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları, arı popülasyonunun düşüşünü engellemek ve tozlaşmadaki rollerine yardım etmek için uçan mini robotlar üretti. Meyve sineğinden daha hızlı çift takla atabilen bu robot arı, diğer robotlardan 100 kat daha uzun süre havada kalabiliyor.Böcek popülasyonundaki hızlı düşüşler, ekin hasadını da tehlikeye sokuyor. Ekinlerin tozlaşmasının yakında tehlike altına girebileceğini belirten uzmanlar, minik uçan robotlarla bu duruma mekanik bir çözüm getirmeye çalışıyor. Arılar ve kelebekler gibi kritik polinatörlerin sayısı, araştırmaların yediğimiz yiyeceklerin üçte birini riske atabileceğini öne sürdüğü çevresel bozulma ve iklim değişikliği karşısında hızla azalıyor.Sadece 750 miligram ağırlığında olan bu mini robot saniyede ortalama 35 santimetre hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 17 dakika boyunca havada asılı kalabiliyor. Ekosistemin devamlılığında en kritik rollerden birini oynayan arılar, yeryüzündeki polan alışverişinin büyük çoğunluğunu sağlıyor. Çiçekli bitkilerin yüzde 90'ı böcekler, kuşlar ve memeli hayvanlar aracılığıyla tozlaşabiliyor. Polinatör olarak bilinen böcekler, dünyadaki bitkisel besinlerin dörtte üçünün oluşumunda önemli bir rol oynuyor.
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çevre, massachusetts, mit, abd, robot, arı, hasat, bilim, teknoloji
çevre, massachusetts, mit, abd, robot, arı, hasat, bilim, teknoloji

Bilim insanları arılara yardım etmek için uçan robot böcek üretti

11:37 23.01.2025
© Fotoğraf : MIT / MIT, arılara yardım etmesi için uçan mini robot geliştirdiMIT, arılara yardım etmesi için uçan mini robot geliştirdi
MIT, arılara yardım etmesi için uçan mini robot geliştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Fotoğraf : MIT / MIT, arılara yardım etmesi için uçan mini robot geliştirdi
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ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) uzmanlar, ekin hasadında kritik rol oynayan arı ve kelebek gibi polinatörlerin popülasyonundaki düşüşü engellemek ve bitkilerin tozlaşmasına yardım etmek için uçan mini robotlar üretti.
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları, arı popülasyonunun düşüşünü engellemek ve tozlaşmadaki rollerine yardım etmek için uçan mini robotlar üretti. Meyve sineğinden daha hızlı çift takla atabilen bu robot arı, diğer robotlardan 100 kat daha uzun süre havada kalabiliyor.
Böcek popülasyonundaki hızlı düşüşler, ekin hasadını da tehlikeye sokuyor. Ekinlerin tozlaşmasının yakında tehlike altına girebileceğini belirten uzmanlar, minik uçan robotlarla bu duruma mekanik bir çözüm getirmeye çalışıyor. Arılar ve kelebekler gibi kritik polinatörlerin sayısı, araştırmaların yediğimiz yiyeceklerin üçte birini riske atabileceğini öne sürdüğü çevresel bozulma ve iklim değişikliği karşısında hızla azalıyor.
Sadece 750 miligram ağırlığında olan bu mini robot saniyede ortalama 35 santimetre hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 17 dakika boyunca havada asılı kalabiliyor.
© Fotoğraf : MIT / MIT, arılara yardım etmesi için uçan mini robot geliştirdiMIT, arılara yardım etmesi için uçan mini robot geliştirdi
MIT, arılara yardım etmesi için uçan mini robot geliştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
MIT, arılara yardım etmesi için uçan mini robot geliştirdi
© Fotoğraf : MIT / MIT, arılara yardım etmesi için uçan mini robot geliştirdi
Ekosistemin devamlılığında en kritik rollerden birini oynayan arılar, yeryüzündeki polan alışverişinin büyük çoğunluğunu sağlıyor. Çiçekli bitkilerin yüzde 90'ı böcekler, kuşlar ve memeli hayvanlar aracılığıyla tozlaşabiliyor. Polinatör olarak bilinen böcekler, dünyadaki bitkisel besinlerin dörtte üçünün oluşumunda önemli bir rol oynuyor.
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