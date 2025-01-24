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Yasa dışı göçmenler ABD'den sınır dışı edilmeye başlandı
Yasa dışı göçmenler ABD'den sınır dışı edilmeye başlandı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk haftası bitmeden yasa dışı bir şekilde ülkeye giren göçmenleri sınır dışı etmeye başladı. Beyaz Saray, uçağa binen... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T16:51+0300
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Yasa dışı göçe karşı söylemiyle seçimde zafer kazanan Donald Trump, yemin töreni sonrası sınır güvenliğini önceleyen kararlara imza atmıştı. ABD sınır güçleri, bugün 538 yasa dışı göçmenin tutuklandığını, 373'ü içinse gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Karoline Leavitt, bugün uçağa binen göçmenlerin fotoğraflarını paylaşarak "Sınır dışı uçuşları başladı. Başkan Trump tüm dünyaya güçlü ve net bir mesaj gönderiyor: Amerika Birleşik Devletleri'ne yasa dışı girerseniz, ciddi sonuçlarına katlanırsınız" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trumpin-ilk-haftasi-500den-fazla-yasa-disi-gocmen-gozaltinda-alindi-1093011733.html
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donald trump, karoline leavitt, amerika birleşik devletleri, sınır dışı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, yasadışı göçmenler, yasadışı göç
donald trump, karoline leavitt, amerika birleşik devletleri, sınır dışı, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, yasadışı göçmenler, yasadışı göç

Yasa dışı göçmenler ABD'den sınır dışı edilmeye başlandı

16:51 24.01.2025
© Fotoğraf : ABD Beyaz Saray Basın Sekreteri YardımcısıYasa dışı göçmenler ABD'den sınır dışı edilmeye başlandı
Yasa dışı göçmenler ABD'den sınır dışı edilmeye başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© Fotoğraf : ABD Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı
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ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk haftası bitmeden yasa dışı bir şekilde ülkeye giren göçmenleri sınır dışı etmeye başladı. Beyaz Saray, uçağa binen göçmenleri "Sınır dışı uçuşları başladı" mesajıyla duyurdu.
Yasa dışı göçe karşı söylemiyle seçimde zafer kazanan Donald Trump, yemin töreni sonrası sınır güvenliğini önceleyen kararlara imza atmıştı. ABD sınır güçleri, bugün 538 yasa dışı göçmenin tutuklandığını, 373'ü içinse gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Karoline Leavitt, bugün uçağa binen göçmenlerin fotoğraflarını paylaşarak "Sınır dışı uçuşları başladı. Başkan Trump tüm dünyaya güçlü ve net bir mesaj gönderiyor: Amerika Birleşik Devletleri'ne yasa dışı girerseniz, ciddi sonuçlarına katlanırsınız" açıklamasını yaptı.
Trump'ın ilk haftası: 500'den fazla yasa dışı göçmen gözaltında alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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Trump'ın ilk haftası: 500'den fazla yasa dışı göçmen gözaltına alındı
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