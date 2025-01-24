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Trump'ın ilk haftası: 500'den fazla yasa dışı göçmen gözaltına alındı
Trump'ın ilk haftası: 500'den fazla yasa dışı göçmen gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Yasa dışı göçe karşı söylemiyle seçimde zafer kazanan Donald Trump, yemin töreni sonrası sınır güvenliğini önceleyen kararlara imza atmıştı. ABD sınır güçleri... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T12:14+0300
2025-01-24T12:26+0300
dünya
donald trump
gümrük muhafaza
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
sınırdışı
sınır güvenliği
yasadışı göçmenler
yasadışı göç
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ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk saatlerde imzaladığı kararlarla yasa dışı göçe karşı bir dizi tedbirler aldı. Trump, özellikle suç işleyen sığınmacıları sınır dışı edeceğini belirterek sınırların kapatılacağını vurgulamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise 22 Ocak'ta basına yaptığı açıklamada, 'Trump'ın federal emirleri uyarınca halihazırda iki bin 500 askerin konuşlandığı güney sınırına bin 500 ilave asker göndermek için başka bir emri imzaladığını' duyurdu. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza güçleri bugün yaptıkları açıklamada 538 yasa dışı göçmenin tutuklandığını, 373'ü içinse gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Aynı açıklama Trump'ın gelişiyle yenilenen Beyaz Saray resmi X hesabından paylaşılarak gözaltına alınanların suçlarına dair örnekler sunuldu. Beyaz Saray'ın açıklamasında gözaltına alınlardan bazılarının suçları kadınlara ve çocuklara karşı işlenen cinsel taciz suçları olduğu görüldü.Beyaz Saray duyurusunda "Bu, Trump yönetiminin ülkemizin sınırlarını güvence altına almak için yaptığı çalışmaların yalnızca küçük bir ön izlemesi" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trumpin-dogustan-abd-vatandasligiyla-ilgili-kararnamesine-ilk-yargi-engeli-1092993863.html
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donald trump, gümrük muhafaza, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), sınırdışı, sınır güvenliği, yasadışı göçmenler, yasadışı göç
donald trump, gümrük muhafaza, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), sınırdışı, sınır güvenliği, yasadışı göçmenler, yasadışı göç

Trump'ın ilk haftası: 500'den fazla yasa dışı göçmen gözaltına alındı

12:14 24.01.2025 (güncellendi: 12:26 24.01.2025)
© AP Photo / Andres LeightonTrump'ın ilk haftası: 500'den fazla yasa dışı göçmen gözaltında alındı
Trump'ın ilk haftası: 500'den fazla yasa dışı göçmen gözaltında alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Andres Leighton
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Yasa dışı göçe karşı söylemiyle seçimde zafer kazanan Donald Trump, yemin töreni sonrası sınır güvenliğini önceleyen kararlara imza atmıştı. ABD sınır güçleri, bugün 538 yasa dışı göçmenin tutuklandığını, 373'ü içinse gözaltı kararı verildiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk saatlerde imzaladığı kararlarla yasa dışı göçe karşı bir dizi tedbirler aldı. Trump, özellikle suç işleyen sığınmacıları sınır dışı edeceğini belirterek sınırların kapatılacağını vurgulamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise 22 Ocak'ta basına yaptığı açıklamada, 'Trump'ın federal emirleri uyarınca halihazırda iki bin 500 askerin konuşlandığı güney sınırına bin 500 ilave asker göndermek için başka bir emri imzaladığını' duyurdu.
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza güçleri bugün yaptıkları açıklamada 538 yasa dışı göçmenin tutuklandığını, 373'ü içinse gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Aynı açıklama Trump'ın gelişiyle yenilenen Beyaz Saray resmi X hesabından paylaşılarak gözaltına alınanların suçlarına dair örnekler sunuldu. Beyaz Saray'ın açıklamasında gözaltına alınlardan bazılarının suçları kadınlara ve çocuklara karşı işlenen cinsel taciz suçları olduğu görüldü.
Beyaz Saray duyurusunda "Bu, Trump yönetiminin ülkemizin sınırlarını güvence altına almak için yaptığı çalışmaların yalnızca küçük bir ön izlemesi" denildi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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