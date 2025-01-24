https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ukraynali-esir-lvivdeki-askerlik-subelerinin-calisanlari-seferberlige-engel-olan-kadinlari-dovuyor-1093005703.html

Ukraynalı esir: Lviv'deki askerlik şubelerinin çalışanları, seferberliğe engel olan kadınları dövüyor

Ukraynalı esir: Lviv'deki askerlik şubelerinin çalışanları, seferberliğe engel olan kadınları dövüyor

Sputnik Türkiye

Cephedeki asker sayısını artırmak için her yola başvuran Ukrayna makamları, sokaklarda dolaşan erkekleri karga tulumba yakalarken kadınların direnişiyle... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T10:19+0300

2025-01-24T10:19+0300

2025-01-24T10:19+0300

ukrayna krizi

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askerlik şubesi

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Donbass'taki çatışmalar sırasında Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olan Oleg Koval adlı Ukrayna askeri, Lviv kentinde bulunan askerlik şubelerindeki çalışanların seferberliğe engel olan kadınları dövdüğünü anlattı.Sputnik'e konuşan Koval, Lviv sokaklarında erkekleri zorla alıkoyarak cepheye göndermeye çalışan askerlik şubesi görevlilerinin kadınların direnişiyle karşılaştığını belirtti.Ancak görevlilerin erkekleri seferberliğe dahil etmek için her şeyi yaptıklarını anlatan Koval, kadınların bu kişiler tarafından dövüldüğünü vurguladı.Koval, "Askerlik şubelerinin çalışanları çok sertler. Saldırıyorlar. Arabayla giderken bir erkek gördüklerinde yaklaşıyorlar, hemen saldırıyorlar, yakalayıp otobüse bindiriyorlar. Kadınlar erkekleri koruduğunda ise, onları ittirip dövüyorlar" dedi.Ukrayna, 24 Şubat 2022'den beri sıkıyönetim altında. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 25 Şubat 2022’de imzaladığı genel seferberlik kararnamesi gereği 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeden çıkışı yasaklandı. Seferberlik döneminde askerlik hizmetinden kaçma teşebbüsünde bulunan kişiler 5 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir.Ukrayna’da 18 Mayıs 2024'te seferberliği güçlendirme yasası yürürlüğe girmişti.Gerek cepheye yakın gerekse uzak bölgelerde yaşayan Ukraynalı erkekler, zorla silahaltına alınıyor. Ukraynalı sosyal medya kullanıcıları, ülkenin farklı bölgelerinde erkeklerin askeri inzibat tarafından zorla araca bindirildiği anların görüntülerini paylaşıyor.

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vladimir zelenskiy, lviv, ukrayna, donbass, rusya silahlı kuvvetleri, sputnik, seferberlik, askerlik, askerlik şubesi, rus ordusu, ukrayna ordusu