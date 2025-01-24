https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-otel-felaketinin-ardindan-ortaya-cikti-kacak-kat-ve-tunel-detayi-dikkat-cekti-1092999817.html
Kartalkaya’daki otel felaketinin ardından ortaya çıktı: Kaçak kat ve tünel detayı dikkat çekti
Kartalkaya’daki otel felaketinin ardından ortaya çıktı: Kaçak kat ve tünel detayı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Kartalkaya’da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel, ihmaller ve yönetmeliklere aykırılıklar nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Yangın yönetmeliğine uymayan... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T07:24+0300
2025-01-24T07:24+0300
2025-01-24T07:26+0300
türkiye
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otel yangını
tünel
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Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Grand Kartal Otel’in güvenlik önlemlerinden yoksun olduğu gündemi ilk sıralarında. 12 katlı ahşap otelin kaçak olduğu belirtilen 2 katında asansör bulunmazken, bu katlar için gerekli işletme ruhsatının nasıl alındığı belirsizliğini koruyor.Hürriyet'in haberine göre, 2021 yılında yenilenen Yangın Yönetmeliği, mevcut binalara 2024 sonuna kadar uyum süresi tanımıştı. Ancak otel sahibi Halit Ergül’ün, yönetmelik kapsamındaki eksiklikleri tamamlamak yerine sürenin bitimine birkaç gün kala yangın yeterlilik belgesi almak için başvuruda bulunduğu anlaşıldı. İtfaiyenin tespit ettiği 8 maddelik eksiklik listesinde ise yangın alarmı, duman dedektörü, yağmurlama sistemi, ısıya dayanıklı yangın kapıları ve yangın merdivenleri gibi temel güvenlik önlemleri yer alıyordu. Eksiklikleri gidermek yerine başvurusunu geri çeken otel yönetimi, faciayı önlemek için hiçbir adım atmadı.AFAD personeline otel kullanımı i̇çin ücret talebi i̇ddiasıYangın sonrası bölgede AFAD ekipleri tarafından iki gün boyunca arama kurtarma ve soğutma çalışmaları yürütüldü. Ancak ortaya atılan iddialar, otel yönetimine yönelik eleştirileri artırdı. Aynı bölgedeki diğer otelin, AFAD personelinin barınma ihtiyacı için kullanılabileceği gündeme gelirken, otelin işletmecisi tarafından personelden ücret talep edildiği öne sürüldü. Bu iddia kamuoyunda büyük tepki topladı ve iki gün geçmesine rağmen yalanlanmadı.Yangın güvenliği yerine tünele yatırımFacianın ardından, aynı yönetim tarafından işletilen 2 otel arasında, yoğun kar yağışı ve tipi gibi durumlarda restoranlara geçiş sağlamak için özel bir tünel inşa edildi. Bu tünelin inşasına yüksek miktarda bütçe ayrılırken, yangın alarmı ve duman dedektörü gibi hayati önlemlerin alınmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/grand-kartal-otelinden-facianin-ardindan-skandal-mesaj-musterilerine-gonderdi-1092997781.html
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grand kartal oteli, grand kartal otel, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, bolu, otel yangını, tünel, kaçak kat
grand kartal oteli, grand kartal otel, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, bolu, otel yangını, tünel, kaçak kat
Kartalkaya’daki otel felaketinin ardından ortaya çıktı: Kaçak kat ve tünel detayı dikkat çekti
07:24 24.01.2025 (güncellendi: 07:26 24.01.2025)
Kartalkaya’da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel, ihmaller ve yönetmeliklere aykırılıklar nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Yangın yönetmeliğine uymayan otel, eksik güvenlik önlemleriyle faciaya davetiye çıkardı. Otelin son 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı. Ayrıca para, 2 oteli bağlayan tünele yatırılmış.
Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Grand Kartal Otel’in güvenlik önlemlerinden yoksun olduğu gündemi ilk sıralarında. 12 katlı ahşap otelin kaçak olduğu belirtilen 2 katında asansör bulunmazken, bu katlar için gerekli işletme ruhsatının nasıl alındığı belirsizliğini koruyor.
Hürriyet'in haberine göre, 2021 yılında yenilenen Yangın Yönetmeliği, mevcut binalara 2024 sonuna kadar uyum süresi tanımıştı. Ancak otel sahibi Halit Ergül’ün, yönetmelik kapsamındaki eksiklikleri tamamlamak yerine sürenin bitimine birkaç gün kala yangın yeterlilik belgesi almak için başvuruda bulunduğu anlaşıldı.
İtfaiyenin tespit ettiği 8 maddelik eksiklik listesinde ise yangın alarmı, duman dedektörü, yağmurlama sistemi, ısıya dayanıklı yangın kapıları ve yangın merdivenleri gibi temel güvenlik önlemleri yer alıyordu. Eksiklikleri gidermek yerine başvurusunu geri çeken otel yönetimi, faciayı önlemek için hiçbir adım atmadı.
AFAD personeline otel kullanımı i̇çin ücret talebi i̇ddiası
Yangın sonrası bölgede AFAD ekipleri tarafından iki gün boyunca arama kurtarma ve soğutma çalışmaları yürütüldü. Ancak ortaya atılan iddialar, otel yönetimine yönelik eleştirileri artırdı. Aynı bölgedeki diğer otelin, AFAD personelinin barınma ihtiyacı için kullanılabileceği gündeme gelirken, otelin işletmecisi tarafından personelden ücret talep edildiği öne sürüldü. Bu iddia kamuoyunda büyük tepki topladı ve iki gün geçmesine rağmen yalanlanmadı.
Yangın güvenliği yerine tünele yatırım
Facianın ardından, aynı yönetim tarafından işletilen 2 otel arasında, yoğun kar yağışı ve tipi gibi durumlarda restoranlara geçiş sağlamak için özel bir tünel inşa edildi. Bu tünelin inşasına yüksek miktarda bütçe ayrılırken, yangın alarmı ve duman dedektörü gibi hayati önlemlerin alınmadı.