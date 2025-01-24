Trump'tan Davos'a mesaj: Ya ABD'ye yatırım yapın ya da gümrük vergilerine katlanın
© AP Photo / Markus SchreiberTrump'tan Davos'a mesaj: Ya ABD'ye yatırım yapın ya da gümrük vergilerine katlanın
© AP Photo / Markus Schreiber
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ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi'nde iş dünyasına seslenerek "Gelin ürününüzü Amerika'da üretin, biz de size dünyadaki tüm uluslar arasında en düşük vergileri verelim" dedi. Trump, aksi takdirde ABD Hazinesi'ne gidecek milyarca dolar "gümrük vergisi ödemek zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.
İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan ABD Başkanı Donald Trump, iş dünyasına seslendi. Trump seçim zaferini vurgulayarak "Amerikan halkının uzun yıllardır görülmemiş büyüklükte bir yetkisini" aldığının altını çizip başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Miras aldığımız enflasyon oranı tarihi hedefin yüzde 50 üzerinde kalmaya devam ediyor. Muhtemelen ülkemizin tarihindeki en yüksek enflasyondu."
Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumu iş dünyasının önde gelenlerine açıklayan Trump, şunları kaydetti:
"Gelin ürününüzü Amerika'da üretin, biz de size dünyadaki tüm uluslar arasında en düşük vergileri verelim. Bunları (vergileri) orijinal Trump vergi indirimlerinden bile çok daha aşağıya çekiyoruz.
Ancak ürününüzü Amerika'da üretmezseniz, ki bu sizin ayrıcalığınızdır, o zaman çok basit bir şekilde, ekonomimizi güçlendirmek ve borcumuzu ödemek için yüz milyarlarca doları ve hatta trilyonlarca doları Hazinemize yönlendirecek bir gümrük tarifesi - farklı miktarlarda, ancak bir gümrük tarifesi - ödemek zorunda kalacaksınız."
Ancak ürününüzü Amerika'da üretmezseniz, ki bu sizin ayrıcalığınızdır, o zaman çok basit bir şekilde, ekonomimizi güçlendirmek ve borcumuzu ödemek için yüz milyarlarca doları ve hatta trilyonlarca doları Hazinemize yönlendirecek bir gümrük tarifesi - farklı miktarlarda, ancak bir gümrük tarifesi - ödemek zorunda kalacaksınız."
Özel şirketler tarafından yapay zeka altyapısına yapılan 500 milyar dolar ile Suudi Arabistan'ın yapacağı 600 milyar dolarlık yatırım hakkında konuşan Trump "Ancak harika bir adam olan veliaht prensten bunu yaklaşık 1 trilyon dolara yuvarlamasını isteyeceğim. Bunu yapacaklarını düşünüyorum çünkü biz onlara karşı çok iyiyiz. Ayrıca Suudi Arabistan ve OPEC'ten petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğim" dedi. Trump, bugün kadar petrol fiyatlarını düşürmediklerine de şaşırdığını ekledi.
Ülkelerin NATO savunma harcamalarına da değinen Trump "Ayrıca tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarmalarını isteyeceğim, ki bu yıllar önce olması gereken orandı" dedi.
'AB bize çok haksız, çok kötü davranıyor'
Avrupa Birliği'ne sitem eden Trump "Amerika açısından bakıldığında, AB bize çok haksız, çok kötü davranıyor. Bildiğimiz büyük bir vergileri var ve — bir KDV vergisi — ve bu çok önemli bir vergi. Çiftlik ürünlerimizi almıyorlar ve arabalarımızı almıyorlar. Yine de, bize milyonlarca araba gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.