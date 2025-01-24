https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trumptan-davosa-mesaj-ya-abdye-yatirim-yapin-ya-da-gumruk-vergilerine-katlanin--1093019407.html

Trump'tan Davos'a mesaj: Ya ABD'ye yatırım yapın ya da gümrük vergilerine katlanın

Trump'tan Davos'a mesaj: Ya ABD'ye yatırım yapın ya da gümrük vergilerine katlanın

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi'nde iş dünyasına seslenerek "Gelin ürününüzü Amerika'da üretin, biz de size dünyadaki tüm... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T15:47+0300

2025-01-24T15:47+0300

2025-01-24T15:47+0300

ekonomi

donald trump

suudi arabistan

abd

dünya ekonomik forumu

davos

gümrük vergisi

yatırım

kdv

katma değer vergisi (kdv)

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İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan ABD Başkanı Donald Trump, iş dünyasına seslendi. Trump seçim zaferini vurgulayarak "Amerikan halkının uzun yıllardır görülmemiş büyüklükte bir yetkisini" aldığının altını çizip başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumu iş dünyasının önde gelenlerine açıklayan Trump, şunları kaydetti:Özel şirketler tarafından yapay zeka altyapısına yapılan 500 milyar dolar ile Suudi Arabistan'ın yapacağı 600 milyar dolarlık yatırım hakkında konuşan Trump "Ancak harika bir adam olan veliaht prensten bunu yaklaşık 1 trilyon dolara yuvarlamasını isteyeceğim. Bunu yapacaklarını düşünüyorum çünkü biz onlara karşı çok iyiyiz. Ayrıca Suudi Arabistan ve OPEC'ten petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğim" dedi. Trump, bugün kadar petrol fiyatlarını düşürmediklerine de şaşırdığını ekledi. Ülkelerin NATO savunma harcamalarına da değinen Trump "Ayrıca tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarmalarını isteyeceğim, ki bu yıllar önce olması gereken orandı" dedi. 'AB bize çok haksız, çok kötü davranıyor'Avrupa Birliği'ne sitem eden Trump "Amerika açısından bakıldığında, AB bize çok haksız, çok kötü davranıyor. Bildiğimiz büyük bir vergileri var ve — bir KDV vergisi — ve bu çok önemli bir vergi. Çiftlik ürünlerimizi almıyorlar ve arabalarımızı almıyorlar. Yine de, bize milyonlarca araba gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/abd-medyasi-trumpin-rusyaya-yonelik-tehditleri-sokmedi-1093020321.html

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donald trump, suudi arabistan, abd, dünya ekonomik forumu, davos, gümrük vergisi, yatırım, kdv, katma değer vergisi (kdv), vergi