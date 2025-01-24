https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/abd-medyasi-trumpin-rusyaya-yonelik-tehditleri-sokmedi-1093020321.html

ABD medyası: Trump'ın Rusya'ya yönelik tehditleri sökmedi

ABD medyası: Trump'ın Rusya'ya yönelik tehditleri sökmedi

Sputnik Türkiye

The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik tehditlerinin başarısız olduğunu belirterek Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T15:22+0300

2025-01-24T15:22+0300

2025-01-24T15:18+0300

ukrayna krizi

abd

the wall street journal

donald trump

rusya

tehdit

ukrayna

özel askeri harekat

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The Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın özel askeri harekatını durdurmaması halinde yeni yaptırımlar ve ek vergiler uygulayacağı yönündeki tehditlerini değerlendirdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:Yeterli kaynaklara sahip Rus ordusunun üstünlüğü ele geçirdiği kaydedilen yazıda, Rus güçlerinin batı yönünde ilerlemeye devam ederek Ukrayna ordusunun önemli lojistik merkezlerine yaklaştığı belirtildi.Trump, 22 Ocak’taki açıklamasında, Moskova’nın özel askeri harekata son vermemesi durumunda yeni yaptırımlar ve vergiler getirme tehdidinde bulunmuştu. Ukrayna’daki çatışmaya derhal son verme çağrısını yapan Trump, çatışmanın uzatılmasının olası negatif sonuçları olacağı konusunda uyarmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu tehditlerde yeni bir şey görmediklerini kaydederek Trump’ın ilk başkanlık döneminde de yaptırımlara başvurduğunu anımsatarak Moskova’nın hazır olduğu eşit diyalog sinyallerinin Washington’dan gelmediğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kremlin-putin-trumpla-gorusmeye-hazir-1093018614.html

abd

rusya

ukrayna

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abd, the wall street journal, donald trump, rusya, tehdit, ukrayna, özel askeri harekat