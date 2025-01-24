https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/abd-medyasi-trumpin-rusyaya-yonelik-tehditleri-sokmedi-1093020321.html
ABD medyası: Trump'ın Rusya'ya yönelik tehditleri sökmedi
ABD medyası: Trump'ın Rusya'ya yönelik tehditleri sökmedi
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The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik tehditlerinin başarısız olduğunu belirterek Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T15:22+0300
2025-01-24T15:22+0300
2025-01-24T15:18+0300
ukrayna krizi
abd
the wall street journal
donald trump
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tehdit
ukrayna
özel askeri harekat
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The Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın özel askeri harekatını durdurmaması halinde yeni yaptırımlar ve ek vergiler uygulayacağı yönündeki tehditlerini değerlendirdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:Yeterli kaynaklara sahip Rus ordusunun üstünlüğü ele geçirdiği kaydedilen yazıda, Rus güçlerinin batı yönünde ilerlemeye devam ederek Ukrayna ordusunun önemli lojistik merkezlerine yaklaştığı belirtildi.Trump, 22 Ocak’taki açıklamasında, Moskova’nın özel askeri harekata son vermemesi durumunda yeni yaptırımlar ve vergiler getirme tehdidinde bulunmuştu. Ukrayna’daki çatışmaya derhal son verme çağrısını yapan Trump, çatışmanın uzatılmasının olası negatif sonuçları olacağı konusunda uyarmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu tehditlerde yeni bir şey görmediklerini kaydederek Trump’ın ilk başkanlık döneminde de yaptırımlara başvurduğunu anımsatarak Moskova’nın hazır olduğu eşit diyalog sinyallerinin Washington’dan gelmediğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kremlin-putin-trumpla-gorusmeye-hazir-1093018614.html
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abd, the wall street journal, donald trump, rusya, tehdit, ukrayna, özel askeri harekat
abd, the wall street journal, donald trump, rusya, tehdit, ukrayna, özel askeri harekat
ABD medyası: Trump'ın Rusya'ya yönelik tehditleri sökmedi
The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik tehditlerinin başarısız olduğunu belirterek Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi sürdürdüğünü kaydetti.
The Wall Street Journal
, ABD Başkanı Donald Trump
’ın Rusya’nın özel askeri harekatını durdurmaması halinde yeni yaptırımlar ve ek vergiler uygulayacağı yönündeki tehditlerini değerlendirdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:
Trump'ın uyarıları Rusya'nın, kontrolü altındaki toprakların fiilen tanınması, NATO-Ukrayna ilişkilerinin sona ermesi ve Ukrayna silahlı güçlerinin önemli ölçüde azaltılması gibi temel taleplerinden vazgeçmesi için yeterli görünmüyor.
Yeterli kaynaklara sahip Rus ordusunun üstünlüğü ele geçirdiği kaydedilen yazıda, Rus güçlerinin batı yönünde ilerlemeye devam ederek Ukrayna ordusunun önemli lojistik merkezlerine yaklaştığı belirtildi.
Trump, 22 Ocak’taki açıklamasında, Moskova’nın özel askeri harekata son vermemesi durumunda yeni yaptırımlar ve vergiler getirme tehdidinde bulunmuştu. Ukrayna’daki çatışmaya derhal son verme çağrısını yapan Trump, çatışmanın uzatılmasının olası negatif sonuçları olacağı konusunda uyarmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu tehditlerde yeni bir şey görmediklerini kaydederek Trump’ın ilk başkanlık döneminde de yaptırımlara başvurduğunu anımsatarak Moskova’nın hazır olduğu eşit diyalog sinyallerinin Washington’dan gelmediğini dile getirmişti.