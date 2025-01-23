https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trumpin-dogustan-abd-vatandasligiyla-ilgili-kararnamesine-ilk-yargi-engeli-1092993863.html

Trump'ın doğuştan ABD vatandaşlığıyla ilgili kararnamesine ilk yargı engeli

Trump'ın doğuştan ABD vatandaşlığıyla ilgili kararnamesine ilk yargı engeli

Sputnik Türkiye

ABD'de federal bir yargıç Trump'ın doğuştan gelen ABD vatandaşlığını reddeden kararnamesini geçici olarak askıya aldı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T22:15+0300

2025-01-23T22:15+0300

2025-01-23T22:16+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 'doğuştan vatandaşlık' hakkının anayasal garantisini sona erdiren kararnamesi geçici olarak engellendi.CNN'in haberine göre ABD Bölge Hakimi John Coughenour, Trump'ın doğuştan vatandaşlık hakkını sona erdirmeye yönelik kararnamesini engelleyen geçici bir yasaklama emri çıkardı. Buna göre yargıç, Washington ve diğer üç geleneksel Demokrat eyaletin başsavcılarının talebini kabul etti. Coughenour, "Kırk yılı aşkın bir süredir yedek kulübesinde oturuyorum. Sunulan sorunun bu kadar net olduğu başka bir vakayı hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-ukraynadaki-catismalari-sona-erdirmek-icin-putin-ile-gorusmek-istiyorum-1092992729.html

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