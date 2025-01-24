https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-zelenskiynin-muzakereye-hazir-olduguna-dair-inancini-bir-kez-daha-belirtti--1092997520.html
Trump, Zelenskiy'nin müzakereye hazır olduğuna dair inancını bir kez daha belirtti
Trump, Zelenskiy'nin müzakereye hazır olduğuna dair inancını bir kez daha belirtti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için Vladimir Zelenskiy'in müzakerelere hazır olduğuna dair güvenini bir kez daha dile getirdi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T04:41+0300
2025-01-24T04:41+0300
2025-01-24T04:41+0300
ukrayna krizi
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Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, "O, bir anlaşma yapmak için müzakereler yürütmek isteyen kişi. Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor" dedi. Trump, Ukrayna'nın zaten birçok asker kaybettiğini vurgulayarak, "Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi harika olurdu" şeklinde konuştu. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, daha önce Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik girişimlerde bulunmuştu. Moskova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkese geçeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu. Ayrıca, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askersizleştirme ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi gerektiğini belirtmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk bölgesine yönelik terörist saldırısının ardından Putin, "Masum insanlara ve sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıranlar veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla" müzakerelerin mümkün olmadığını ifade etmişti. Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce devlet başkanı tarafından dile getirilen barışçıl önerilerin geçerliliğini koruduğunu belirtmiş, ancak 'bu tür bir macera göz önüne alındığında' şu aşamada Ukrayna ile görüşmeyeceklerini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trumpin-davostaki-aciklamalari-sonrasi-petrol-fiyatlari-dususe-gecti--1092997239.html
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donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd
donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd
Trump, Zelenskiy'nin müzakereye hazır olduğuna dair inancını bir kez daha belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için Vladimir Zelenskiy'in müzakerelere hazır olduğuna dair güvenini bir kez daha dile getirdi.
Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, "O, bir anlaşma yapmak için müzakereler yürütmek isteyen kişi. Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor" dedi.
Trump, Ukrayna'nın zaten birçok asker kaybettiğini vurgulayarak, "Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi harika olurdu" şeklinde konuştu.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, daha önce Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik girişimlerde bulunmuştu.
Moskova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkese geçeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu. Ayrıca, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askersizleştirme ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi gerektiğini belirtmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk bölgesine yönelik terörist saldırısının ardından Putin, "Masum insanlara ve sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıranlar veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla" müzakerelerin mümkün olmadığını ifade etmişti.
Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce devlet başkanı tarafından dile getirilen barışçıl önerilerin geçerliliğini koruduğunu belirtmiş, ancak 'bu tür bir macera göz önüne alındığında' şu aşamada Ukrayna ile görüşmeyeceklerini vurgulamıştı.