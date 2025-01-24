https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trumpin-davostaki-aciklamalari-sonrasi-petrol-fiyatlari-dususe-gecti--1092997239.html

Trump'ın Davos'taki açıklamaları sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti

Trump'ın Davos'taki açıklamaları sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamalar sonrası küresel petrol fiyatlarında düşüş gözlemlendi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T04:31+0300

2025-01-24T04:31+0300

2025-01-24T04:31+0300

dünya

donald trump

petrol

brent petrol

fiyat

düşüş

petrol fiyatlarındaki düşüş

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamalar, küresel petrol fiyatlarının yüzde 1 oranında düşmesine neden oldu. Ticaret verilerine göre, Brent petrolünün Mart vadeli kontratı yüzde 0.91 oranında düşerek 78.28 dolara, WTI'nın Mart vadeli kontratı ise yüzde 1.17 oranında düşerek 75.56 dolara geriledi. Trump'ın konuşmasından önce her iki petrol türünün fiyatında hafif dalgalanmalar gözlemleniyordu. Davos'ta katılımcılara hitap eden Trump, OPEC'ten petrol fiyatlarını düşürmesini talep etmeyi düşündüğünü belirtmişti. Bu durumun, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesine katkıda bulunabileceğini savunmuştu. Trump, göreve geldikten sonra ABD'deki petrol ve gaz üretimini artırmak amacıyla enerji sektöründe olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzalamıştı. Bu durumun, enerji fiyatlarının düşürülmesinin temelini oluşturacağını ifade etmişti.

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Sputnik Türkiye

donald trump, petrol, brent petrol, fiyat, düşüş, petrol fiyatlarındaki düşüş