https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trumpin-davostaki-aciklamalari-sonrasi-petrol-fiyatlari-dususe-gecti--1092997239.html
Trump'ın Davos'taki açıklamaları sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti
Trump'ın Davos'taki açıklamaları sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamalar sonrası küresel petrol fiyatlarında düşüş gözlemlendi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T04:31+0300
2025-01-24T04:31+0300
2025-01-24T04:31+0300
dünya
donald trump
petrol
brent petrol
fiyat
düşüş
petrol fiyatlarındaki düşüş
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamalar, küresel petrol fiyatlarının yüzde 1 oranında düşmesine neden oldu. Ticaret verilerine göre, Brent petrolünün Mart vadeli kontratı yüzde 0.91 oranında düşerek 78.28 dolara, WTI'nın Mart vadeli kontratı ise yüzde 1.17 oranında düşerek 75.56 dolara geriledi. Trump'ın konuşmasından önce her iki petrol türünün fiyatında hafif dalgalanmalar gözlemleniyordu. Davos'ta katılımcılara hitap eden Trump, OPEC'ten petrol fiyatlarını düşürmesini talep etmeyi düşündüğünü belirtmişti. Bu durumun, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesine katkıda bulunabileceğini savunmuştu. Trump, göreve geldikten sonra ABD'deki petrol ve gaz üretimini artırmak amacıyla enerji sektöründe olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzalamıştı. Bu durumun, enerji fiyatlarının düşürülmesinin temelini oluşturacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/brent-petrolun-yukselisi-suruyor-akaryakita-yeni-zamlar-yolda-1092739187.html
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donald trump, petrol, brent petrol, fiyat, düşüş, petrol fiyatlarındaki düşüş
donald trump, petrol, brent petrol, fiyat, düşüş, petrol fiyatlarındaki düşüş
Trump'ın Davos'taki açıklamaları sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamalar sonrası küresel petrol fiyatlarında düşüş gözlemlendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamalar, küresel petrol fiyatlarının yüzde 1 oranında düşmesine neden oldu.
Ticaret verilerine göre, Brent petrolünün Mart vadeli kontratı yüzde 0.91 oranında düşerek 78.28 dolara, WTI'nın Mart vadeli kontratı ise yüzde 1.17 oranında düşerek 75.56 dolara geriledi.
Trump'ın konuşmasından önce her iki petrol türünün fiyatında hafif dalgalanmalar gözlemleniyordu.
Davos'ta katılımcılara hitap eden Trump, OPEC'ten petrol fiyatlarını düşürmesini talep etmeyi düşündüğünü belirtmişti. Bu durumun, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesine katkıda bulunabileceğini savunmuştu.
Trump, göreve geldikten sonra ABD'deki petrol ve gaz üretimini artırmak amacıyla enerji sektöründe olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzalamıştı. Bu durumun, enerji fiyatlarının düşürülmesinin temelini oluşturacağını ifade etmişti.