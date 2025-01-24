https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-yuksek-petrol-fiyatlari-ukrayna-sorununun-cozumune-engel-teskil-ediyor-1093031375.html
Trump: Yüksek petrol fiyatları Ukrayna sorununun çözümüne engel teşkil ediyor
Trump: Yüksek petrol fiyatları Ukrayna sorununun çözümüne engel teşkil ediyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, mevcut petrol fiyatlarıyla Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmenin zor olacağını belirtti. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T20:28+0300
2025-01-24T20:28+0300
2025-01-24T20:27+0300
dünya
donald trump
abd
kuzey carolina
ukrayna
opec
petrol fiyatları
trajedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'yı ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin ‘kolay olmayacağını’ söyledi.Trump, “OPEC'in petrol fiyatlarını düşürmesini istiyoruz ve bu Ukrayna'da yaşanan trajediyi otomatik olarak durduracaktır. Bu her iki taraf için de korkunç bir trajedi. Bir milyondan fazla insan öldü ve her hafta binlercesini kaybediyorlar. Petrol fiyatları yüksek olduğu sürece bu savaş o kadar kolay bitmeyecek” dedi.2022'de başkan olması halinde Ukrayna'daki çatışmanın ‘asla yaşanmayacağını’ vurgulayan ABD lideri, OPEC'e ‘harekete geçme’ ve çatışmayı sona erdirmek için fiyatları düşürme çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/putin-trump-ile-her-zaman-is-odakli-ve-pragmatik-bir--iliskimiz-oldu-1093027509.html
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donald trump, abd, kuzey carolina, ukrayna, opec, petrol fiyatları, trajedi
donald trump, abd, kuzey carolina, ukrayna, opec, petrol fiyatları, trajedi
Trump: Yüksek petrol fiyatları Ukrayna sorununun çözümüne engel teşkil ediyor
ABD Başkanı Trump, mevcut petrol fiyatlarıyla Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmenin zor olacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'yı ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin ‘kolay olmayacağını’ söyledi.
Trump, “OPEC'in petrol fiyatlarını düşürmesini istiyoruz ve bu Ukrayna'da yaşanan trajediyi otomatik olarak durduracaktır. Bu her iki taraf için de korkunç bir trajedi. Bir milyondan fazla insan öldü ve her hafta binlercesini kaybediyorlar. Petrol fiyatları yüksek olduğu sürece bu savaş o kadar kolay bitmeyecek” dedi.
2022'de başkan olması halinde Ukrayna'daki çatışmanın ‘asla yaşanmayacağını’ vurgulayan ABD lideri, OPEC'e ‘harekete geçme’ ve çatışmayı sona erdirmek için fiyatları düşürme çağrısı yaptı.