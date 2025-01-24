https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-yuksek-petrol-fiyatlari-ukrayna-sorununun-cozumune-engel-teskil-ediyor-1093031375.html

Trump: Yüksek petrol fiyatları Ukrayna sorununun çözümüne engel teşkil ediyor

Trump: Yüksek petrol fiyatları Ukrayna sorununun çözümüne engel teşkil ediyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, mevcut petrol fiyatlarıyla Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmenin zor olacağını belirtti. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T20:28+0300

2025-01-24T20:28+0300

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dünya

donald trump

abd

kuzey carolina

ukrayna

opec

petrol fiyatları

trajedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'yı ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin ‘kolay olmayacağını’ söyledi.Trump, “OPEC'in petrol fiyatlarını düşürmesini istiyoruz ve bu Ukrayna'da yaşanan trajediyi otomatik olarak durduracaktır. Bu her iki taraf için de korkunç bir trajedi. Bir milyondan fazla insan öldü ve her hafta binlercesini kaybediyorlar. Petrol fiyatları yüksek olduğu sürece bu savaş o kadar kolay bitmeyecek” dedi.2022'de başkan olması halinde Ukrayna'daki çatışmanın ‘asla yaşanmayacağını’ vurgulayan ABD lideri, OPEC'e ‘harekete geçme’ ve çatışmayı sona erdirmek için fiyatları düşürme çağrısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/putin-trump-ile-her-zaman-is-odakli-ve-pragmatik-bir--iliskimiz-oldu-1093027509.html

kuzey carolina

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donald trump, abd, kuzey carolina, ukrayna, opec, petrol fiyatları, trajedi