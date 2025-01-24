https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/putin-trump-ile-her-zaman-is-odakli-ve-pragmatik-bir--iliskimiz-oldu-1093027509.html

Putin, Trump ile her zaman iş odaklı ve pragmatik bir ilişkimiz oldu

Putin, Trump ile her zaman iş odaklı ve pragmatik bir ilişkimiz oldu

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin her zaman iş odaklı ve pragmatik olduğunu söyledi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T18:11+0300

2025-01-24T18:11+0300

2025-01-24T18:10+0300

dünya

vladimir putin

rusya

donald trump

abd

ukrayna

washington

moskova

temas

ukrayna krizi

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Putin, Trump'ın 2020'de yeniden ABD Başkanı seçilmesi halinde Ukrayna'daki krizin önlenebileceği konusunda ABD Başkanı ile aynı görüşte olduğunu kaydetti.Trump, 20 Ocak’ta Kongre Binası'nda düzenlenen yemin töreniyle resmen ABD Başkanı olarak göreve başladı.ABD lideri Putin'le görüşmek istediğini birkaç kez dile getirmiş ve ocak ayı başında ekibinin görüşmeleri organize etme sürecinde olduğunu söylemişti. Rus liderin yardımcılarından Yuri Uşakov ise, Moskova ve Washington arasında bu konuda herhangi bir temas olmadığını ancak Rusya’nın ilgili önerileri dinlemeye hazır olduğunu vurgulamıştı.Putin, aralık ayında Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirtmiş ve görüşmenin gerçekleşmesi halinde konuşacak çok şeyleri olacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/abd-medyasi-trumpin-rusyaya-yonelik-tehditleri-sokmedi-1093020321.html

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vladimir putin, rusya, donald trump, abd, ukrayna, washington, moskova, temas, ukrayna krizi