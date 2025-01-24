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Transdinyester'de alarm çanları çalıyor: '2 günlük doğalgazımız kaldı'
Transdinyester'de alarm çanları çalıyor: '2 günlük doğalgazımız kaldı'
Sputnik Türkiye
Rusya'nın tüm girişimlerine rağmen Moldova'nın çıkardığı engeller nedeniyle enerji kaynakları temin edemeyen Transdinsyester, engellerin kaldırılmaması halinde... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T11:43+0300
2025-01-24T11:43+0300
dünya
vadim krasnoselskiy
vladimir zelenskiy
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transdinyester
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Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin lideri Vadim Krasnoselskiy, yeni bir sevkiyat yapılmaması durumunda 2 gün içinde doğalgaz stoklarının tükeneceğini belirtti.Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Krasnoselskiy, "Son derece zor bir durumdayız. Dışarısı kış, insanlar üşüyor, bazı evlerde sıcaklık 10 derece. Boru hattındaki gaz birkaç gün içinde bitecek ve işimiz çok zor olacak. Elbette, gaz tedariki olmadan Moldova'nın oluşturduğu bu koşullarda yaşamak imkansız hale gelecek" ifadelerini kullandı.Ocak sonuna kadar Transdinyester'e doğalgaz tedarik edilmemesi halinde felakete yakın bir durumla karşı karşıya kalacaklarının altını çizen Krasnoselskiy, Moldova'nın izin vermesi halinde gaz sevkiyatının yarın başlayabileceğini de vurguladı.'Rusya her şeyi yaptı'Krasnoselskiy, "Resmi olarak söylüyorum; Moldova, Transdinyester'e gaz sevkiyatını engelliyor ve Rusya'yı suçluyor. Rusya, sevkiyatın Moldovagaz üzerinden gerçekleştirilmesi için her şeyi yaptı" dedi.Kişinev'in 2024 sonunda Transdinyester'e gaz sevk etme sözü verdiğini ancak müzakereler başladıktan sonra buna engel olduğunu belirten Transdinyester lideri, "Beyanlar, süreci politize etme, yalan dışında Moldova tarafından maalesef hiçbir şey gelmiyor. Gaz akışı yok. Devlet başkanlığı, parlamento, entegrasyon bürosu sözcülerinin tüm açıklamaları boş ve yalan" diye vurguladı.Transdinyester'deki kömür stoklarının da Şubat ortasında tükeneceği bilgisini paylaşan Krasnoselskiy, o zaman enerji kaynaklarından tamamen mahrum kalacaklarını sözlerine ekledi.25 Kasım'da Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller ile Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, St. Petersburg’da yaptıkları görüşmede, Transdinyester’e yılda 2 milyar metreküp gaz tedarikini sürdürme seçeneklerini ele almıştı. Ancak Moldova, bölgeye gaz sevkiyatına engel oluyor.Rus gazı, TürkAkım aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya üzerinden Moldova'ya ulaştırılabilir. Ancak bu durumda hattın yine Ukrayna topraklarının 100 km'lik bir bölümünden geçmesi gerekecek olup bu da, transitle ilgili soru işaretlerinin ortadan kalkmasını şu aşamada engelliyor.Zira Rus Gazprom ile Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz'ın 30 Aralık 2019'da imzaladıkları, 2021-2024 döneminde Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yılda 40 milyar metreküp Rus gazı göndermeyi öngören anlaşma, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kararıyla yürürlükte kaldırılmıştı.
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vadim krasnoselskiy, vladimir zelenskiy, moldova, transdinyester, ukrayna, rossiya, naftogaz, gazprom, gazprom başkanı aleksey miller, rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türkakım
vadim krasnoselskiy, vladimir zelenskiy, moldova, transdinyester, ukrayna, rossiya, naftogaz, gazprom, gazprom başkanı aleksey miller, rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türkakım

Transdinyester'de alarm çanları çalıyor: '2 günlük doğalgazımız kaldı'

11:43 24.01.2025
© SputnikTransdinyester lideri Vadim Krasnoselskiy
Transdinyester lideri Vadim Krasnoselskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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Rusya'nın tüm girişimlerine rağmen Moldova'nın çıkardığı engeller nedeniyle enerji kaynakları temin edemeyen Transdinsyester, engellerin kaldırılmaması halinde çok kısa bir zaman için felakete yakın bir durumla karşı karşıya kalacak.
Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin lideri Vadim Krasnoselskiy, yeni bir sevkiyat yapılmaması durumunda 2 gün içinde doğalgaz stoklarının tükeneceğini belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Krasnoselskiy, "Son derece zor bir durumdayız. Dışarısı kış, insanlar üşüyor, bazı evlerde sıcaklık 10 derece. Boru hattındaki gaz birkaç gün içinde bitecek ve işimiz çok zor olacak. Elbette, gaz tedariki olmadan Moldova'nın oluşturduğu bu koşullarda yaşamak imkansız hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Ocak sonuna kadar Transdinyester'e doğalgaz tedarik edilmemesi halinde felakete yakın bir durumla karşı karşıya kalacaklarının altını çizen Krasnoselskiy, Moldova'nın izin vermesi halinde gaz sevkiyatının yarın başlayabileceğini de vurguladı.

'Rusya her şeyi yaptı'

Krasnoselskiy, "Resmi olarak söylüyorum; Moldova, Transdinyester'e gaz sevkiyatını engelliyor ve Rusya'yı suçluyor. Rusya, sevkiyatın Moldovagaz üzerinden gerçekleştirilmesi için her şeyi yaptı" dedi.

Kişinev'in 2024 sonunda Transdinyester'e gaz sevk etme sözü verdiğini ancak müzakereler başladıktan sonra buna engel olduğunu belirten Transdinyester lideri, "Beyanlar, süreci politize etme, yalan dışında Moldova tarafından maalesef hiçbir şey gelmiyor. Gaz akışı yok. Devlet başkanlığı, parlamento, entegrasyon bürosu sözcülerinin tüm açıklamaları boş ve yalan" diye vurguladı.

Transdinyester'deki kömür stoklarının da Şubat ortasında tükeneceği bilgisini paylaşan Krasnoselskiy, o zaman enerji kaynaklarından tamamen mahrum kalacaklarını sözlerine ekledi.

25 Kasım'da Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller ile Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, St. Petersburg’da yaptıkları görüşmede, Transdinyester’e yılda 2 milyar metreküp gaz tedarikini sürdürme seçeneklerini ele almıştı. Ancak Moldova, bölgeye gaz sevkiyatına engel oluyor.

Rus gazı, TürkAkım aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya üzerinden Moldova'ya ulaştırılabilir. Ancak bu durumda hattın yine Ukrayna topraklarının 100 km'lik bir bölümünden geçmesi gerekecek olup bu da, transitle ilgili soru işaretlerinin ortadan kalkmasını şu aşamada engelliyor.

Zira Rus Gazprom ile Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz'ın 30 Aralık 2019'da imzaladıkları, 2021-2024 döneminde Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yılda 40 milyar metreküp Rus gazı göndermeyi öngören anlaşma, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kararıyla yürürlükte kaldırılmıştı.
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