https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/rusyanin-13-bolgesinde-gece-121-ukrayna-ihasi-engellendi-1093001207.html
Rusya’nın 13 bölgesinde gece 121 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın 13 bölgesinde gece 121 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin 13 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 121 uçak tipi insansız hava araçlarını imha ettiği belirtildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T08:31+0300
2025-01-24T08:31+0300
2025-01-24T08:30+0300
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hava savunma sistemi
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece görev başındaki hava savunma sistemleri 121 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, hava hedeflerinin 37’si Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Ryazan Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 17, Saratov Bölgesi’nde 17, Rostov Bölgesi’nde 7, Moskova Bölgesi’nde 6, Belgorod Bölgesi’nde 6, Voronej Bölgesi’nde 3, Tula Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2, Lipetsk Bölgesi’nde 2, Kırım’da 1 ve Moskova’da 1 İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/israil-iddialari-reddetti-ukraynaya-silah-gondermeyecegiz-1093000951.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya’nın 13 bölgesinde gece 121 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin 13 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 121 uçak tipi insansız hava araçlarını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece görev başındaki hava savunma sistemleri 121 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
Açıklamaya göre, hava hedeflerinin 37’si Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Ryazan Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 17, Saratov Bölgesi’nde 17, Rostov Bölgesi’nde 7, Moskova Bölgesi’nde 6, Belgorod Bölgesi’nde 6, Voronej Bölgesi’nde 3, Tula Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2, Lipetsk Bölgesi’nde 2, Kırım’da 1 ve Moskova’da 1 İHA engellendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.