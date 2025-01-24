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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/rusyanin-13-bolgesinde-gece-121-ukrayna-ihasi-engellendi-1093001207.html
Rusya’nın 13 bölgesinde gece 121 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın 13 bölgesinde gece 121 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin 13 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 121 uçak tipi insansız hava araçlarını imha ettiği belirtildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T08:31+0300
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rus ordusu
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hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece görev başındaki hava savunma sistemleri 121 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, hava hedeflerinin 37’si Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Ryazan Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 17, Saratov Bölgesi’nde 17, Rostov Bölgesi’nde 7, Moskova Bölgesi’nde 6, Belgorod Bölgesi’nde 6, Voronej Bölgesi’nde 3, Tula Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2, Lipetsk Bölgesi’nde 2, Kırım’da 1 ve Moskova’da 1 İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/israil-iddialari-reddetti-ukraynaya-silah-gondermeyecegiz-1093000951.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha

Rusya’nın 13 bölgesinde gece 121 Ukrayna İHA’sı engellendi

08:31 24.01.2025
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin 13 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 121 uçak tipi insansız hava araçlarını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece görev başındaki hava savunma sistemleri 121 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
Açıklamaya göre, hava hedeflerinin 37’si Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Ryazan Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 17, Saratov Bölgesi’nde 17, Rostov Bölgesi’nde 7, Moskova Bölgesi’nde 6, Belgorod Bölgesi’nde 6, Voronej Bölgesi’nde 3, Tula Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2, Lipetsk Bölgesi’nde 2, Kırım’da 1 ve Moskova’da 1 İHA engellendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Tel Aviv / İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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