https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/rusyanin-13-bolgesinde-gece-121-ukrayna-ihasi-engellendi-1093001207.html

Rusya’nın 13 bölgesinde gece 121 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın 13 bölgesinde gece 121 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin 13 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 121 uçak tipi insansız hava araçlarını imha ettiği belirtildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T08:31+0300

2025-01-24T08:31+0300

2025-01-24T08:30+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece görev başındaki hava savunma sistemleri 121 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, hava hedeflerinin 37’si Bryansk Bölgesi’nde vurulurken Ryazan Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 17, Saratov Bölgesi’nde 17, Rostov Bölgesi’nde 7, Moskova Bölgesi’nde 6, Belgorod Bölgesi’nde 6, Voronej Bölgesi’nde 3, Tula Bölgesi’nde 2, Oryol Bölgesi’nde 2, Lipetsk Bölgesi’nde 2, Kırım’da 1 ve Moskova’da 1 İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/israil-iddialari-reddetti-ukraynaya-silah-gondermeyecegiz-1093000951.html

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