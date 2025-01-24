https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/israil-iddialari-reddetti-ukraynaya-silah-gondermeyecegiz-1093000951.html
İsrail iddiaları reddetti: ‘Ukrayna’ya silah göndermeyeceğiz’
İsrail iddiaları reddetti: ‘Ukrayna’ya silah göndermeyeceğiz’
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun girdiği çatışmalar sırasında el koyduğu Rus yapımı silahın Ukrayna’ya gönderileceği yönündeki açıklamaların... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T08:11+0300
2025-01-24T08:11+0300
2025-01-24T08:17+0300
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Ukrayna’nın İsrail Büyükelçiliği, Büyükelçi Yevgeniy Korniyçuk’un 21 Ocak Salı günü görüştüğü İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharen Haskel’e, İsrail parlamentosunda yapılan “İsrail ordusunun Lübnan’da el koyduğu Rus yapımı silahın Ukrayna’ya verilmesi” yönündeki öneri için teşekkür ettiğini bildirdi. Bu girişimin, “ortak tehditlerin farkına varılması yönünde önemli bir adım olacağını” dile getiren Korniyçuk’un, teklifin olumlu gelişme alacağı umudunu dile getirdiği aktarıldı.İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu haberler asılsız. İsrail Devleti'nin bu konudaki politikasında herhangi bir değişiklik yok” ifadesini kullandı.Haskel’in henüz Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na atanmadan önce parlamentoda böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Bakanlık, bunun İsrail’in Ukrayna’ya silah göndermeme politikasını hiçbir şekilde etkilemediğini kaydetti.İsrail devlet radyo ve televizyon kuruluşu Kan da, Sharen Haskel’in Ekim 2024’e kadar parlamentoda muhalefeti temsil ettiğini, ama partisi koalisyona dahil edildikten sonra Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilerek bu girişimdeki imzasını geri çektiğini belirtti.Rusya: Kışkırtmalara yanıt vermenin bir anlamı yokRusya’nın İsrail Büyükelçiliği, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna tarafının iddialarını değerlendirdi. Bakanlık, “Ukrayna tarafının, her zaman olduğu gibi, istediğini gerçekmiş gibi göstermeye yönelik kışkırtıcı girişimlerine yanıt vermenin bir anlamı yok” ifadesini kullandı.İsrail, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını kınayan ülkeler arasında yer alıyor, ancak önceki ve şimdiki İsrail hükümetleri Kiev'e askeri teçhizat ve silah sağlamaktan sürekli olarak kaçındı ve kendilerini insani yardımla sınırladı. Ukraynalı yetkililer İsrail'den defalarca füze ve hava savunma teçhizatı sağlamasını istemişti.Başbakan Benyamin Netanyahu daha önce, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silahların bir kısmının İsrail sınırlarında tespit edildiğini ve bu nedenle Kiev'e herhangi bir silah sistemi verilmesi halinde bunların İran gibi düşman ülkelerin eline geçmesinden korktuğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ingiliz-uzmanlar-ukraynali-askerleri-suca-saldirisina-hazirladi-1093000505.html
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israil, israil dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, silah, askeri yardım
israil, israil dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, silah, askeri yardım
İsrail iddiaları reddetti: ‘Ukrayna’ya silah göndermeyeceğiz’
08:11 24.01.2025 (güncellendi: 08:17 24.01.2025)
İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun girdiği çatışmalar sırasında el koyduğu Rus yapımı silahın Ukrayna’ya gönderileceği yönündeki açıklamaların asılsız olduğunu belirtti.
Ukrayna’nın İsrail Büyükelçiliği, Büyükelçi Yevgeniy Korniyçuk’un 21 Ocak Salı günü görüştüğü İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharen Haskel’e, İsrail parlamentosunda yapılan “İsrail ordusunun Lübnan’da el koyduğu Rus yapımı silahın Ukrayna’ya verilmesi” yönündeki öneri için teşekkür ettiğini bildirdi. Bu girişimin, “ortak tehditlerin farkına varılması yönünde önemli bir adım olacağını” dile getiren Korniyçuk’un, teklifin olumlu gelişme alacağı umudunu dile getirdiği aktarıldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu haberler asılsız. İsrail Devleti'nin bu konudaki politikasında herhangi bir değişiklik yok” ifadesini kullandı.
Haskel’in henüz Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na atanmadan önce parlamentoda böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Bakanlık, bunun İsrail’in Ukrayna’ya silah göndermeme politikasını hiçbir şekilde etkilemediğini kaydetti.
İsrail devlet radyo ve televizyon kuruluşu Kan da, Sharen Haskel’in Ekim 2024’e kadar parlamentoda muhalefeti temsil ettiğini, ama partisi koalisyona dahil edildikten sonra Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilerek bu girişimdeki imzasını geri çektiğini belirtti.
Rusya: Kışkırtmalara yanıt vermenin bir anlamı yok
Rusya’nın İsrail Büyükelçiliği, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna tarafının iddialarını değerlendirdi. Bakanlık, “Ukrayna tarafının, her zaman olduğu gibi, istediğini gerçekmiş gibi göstermeye yönelik kışkırtıcı girişimlerine yanıt vermenin bir anlamı yok” ifadesini kullandı.
İsrail, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını kınayan ülkeler arasında yer alıyor, ancak önceki ve şimdiki İsrail hükümetleri Kiev'e askeri teçhizat ve silah sağlamaktan sürekli olarak kaçındı ve kendilerini insani yardımla sınırladı. Ukraynalı yetkililer İsrail'den defalarca füze ve hava savunma teçhizatı sağlamasını istemişti.
Başbakan Benyamin Netanyahu daha önce, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silahların bir kısmının İsrail sınırlarında tespit edildiğini ve bu nedenle Kiev'e herhangi bir silah sistemi verilmesi halinde bunların İran gibi düşman ülkelerin eline geçmesinden korktuğunu dile getirmişti.