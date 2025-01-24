https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/rusya-dis-istihbaratinin-sefi-nariskin-batili-elitler-uluslararasi-catisma-cikarabilir-1092999480.html
Rusya Dış İstihbaratının şefi Narışkin: Batılı elitler uluslararası çatışma çıkarabilir
Rusya Dış İstihbaratının şefi Narışkin: Batılı elitler uluslararası çatışma çıkarabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Batılı elitlerin bir kısmının kendi çıkarları doğrultusunda bazı uluslararası çatışmaları başlatmaya... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T07:02+0300
2025-01-24T07:02+0300
2025-01-24T07:03+0300
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rusya dış istihbarat servisi (svr)
sergey narışkin
abd
elit
çatışma
yeni dünya düzeni
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SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e açıklamasında, tek kutuplu, modası geçmiş bir dünya düzeninden yeni ve adil bir dünya düzenine geçişin devam ettiğini ama bunun riskleri olan çok zor bir süreç olduğunu dile getirdi."Eski hegemon" olan ABD’nin "giderek yozlaştığını ve kontrolünü kaybettiğini" dile getiren Narışkin, aynı zamanda dünya, büyük kalkınma potansiyeline ve dünyada güvenlik ve istikrarı sağlama yeteneğine sahip yeni, güçlü ve otoriter oyuncuların ortaya çıkışına tanıklık etmekte olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Narışkin dün yaptığı açıklamada, 2025'in dünya için sakin geçmeyeceği tahmininde bulunarak pek çok şeyin bölgesel ve küresel oyuncuların sağduyusuna ve dayanıklılığına bağlı olacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-zelenskiyi-sucladi-anlasma-olabilirdi-savasmak-istedi-1092999328.html
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rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, elit, çatışma, yeni dünya düzeni
rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, elit, çatışma, yeni dünya düzeni
Rusya Dış İstihbaratının şefi Narışkin: Batılı elitler uluslararası çatışma çıkarabilir
07:02 24.01.2025 (güncellendi: 07:03 24.01.2025)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Batılı elitlerin bir kısmının kendi çıkarları doğrultusunda bazı uluslararası çatışmaları başlatmaya çalışabileceğini belirtti.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e açıklamasında, tek kutuplu, modası geçmiş bir dünya düzeninden yeni ve adil bir dünya düzenine geçişin devam ettiğini ama bunun riskleri olan çok zor bir süreç olduğunu dile getirdi.
"Eski hegemon" olan ABD’nin "giderek yozlaştığını ve kontrolünü kaybettiğini" dile getiren Narışkin, aynı zamanda dünya, büyük kalkınma potansiyeline ve dünyada güvenlik ve istikrarı sağlama yeteneğine sahip yeni, güçlü ve otoriter oyuncuların ortaya çıkışına tanıklık etmekte olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Elbette Batılı elitlerin bir kısmının, sözde elitlerin, şu ya da bu uluslararası çatışmayı başlatmak için harekete geçebileceği göz ardı edilemez.
Narışkin dün yaptığı açıklamada, 2025'in dünya için sakin geçmeyeceği tahmininde bulunarak pek çok şeyin bölgesel ve küresel oyuncuların sağduyusuna ve dayanıklılığına bağlı olacağını belirtmişti
.