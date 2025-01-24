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SON DAKİKA | Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-zelenskiyi-sucladi-anlasma-olabilirdi-savasmak-istedi-1092999328.html
Trump, Zelenskiy'i suçladı: 'Anlaşma olabilirdi, savaşmak istedi'
Trump, Zelenskiy'i suçladı: 'Anlaşma olabilirdi, savaşmak istedi'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’a göre, Ukrayna'daki çatışmayı çözecek bir anlaşmaya varılmadı, çünkü Vladimir Zelenskiy savaşmak istedi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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rusya
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ABD lideri Donald Trump, Fox News televizyonuna açıklamasında, Ukrayna çatışmasının çözüme kavuşturulma olasılığını değerlendirdi.Trump, “Bir anlaşma yapabilirdik... ama Zelenskiy savaşmak istediğine karar verdi” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in bir melek olmadığını ve Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasını önlemesi gerektiğini dile getiren ABD Başkanı, şu şekilde konuştu:Çatışmayı “derhal” durdurma çağrısında bulunan Trump’a göre, Ukrayna çatışma yüzünden “harap oldu”.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/medvedev-zelenskiyin-ultimatomuna-en-iyi-yaniti-acikladi-1092996837.html
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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, özel askeri harekat
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, özel askeri harekat

Trump, Zelenskiy'i suçladı: 'Anlaşma olabilirdi, savaşmak istedi'

06:32 24.01.2025 (güncellendi: 06:51 24.01.2025)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump’a göre, Ukrayna'daki çatışmayı çözecek bir anlaşmaya varılmadı, çünkü Vladimir Zelenskiy savaşmak istedi.
ABD lideri Donald Trump, Fox News televizyonuna açıklamasında, Ukrayna çatışmasının çözüme kavuşturulma olasılığını değerlendirdi.
Trump, “Bir anlaşma yapabilirdik... ama Zelenskiy savaşmak istediğine karar verdi” ifadesini kullandı.
Zelenskiy’in bir melek olmadığını ve Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasını önlemesi gerektiğini dile getiren ABD Başkanı, şu şekilde konuştu:
Zelenskiy, size söyleyeyim, bunu şimdi halletmek istiyor. Bu kadarı ona yeter. Bunun olmasına o da izin vermemeliydi. Biliyorsun, o bir melek değil, bu savaşın başlamasına izin vermemeliydi.
Çatışmayı “derhal” durdurma çağrısında bulunan Trump’a göre, Ukrayna çatışma yüzünden “harap oldu”.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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