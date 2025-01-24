https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-zelenskiyi-sucladi-anlasma-olabilirdi-savasmak-istedi-1092999328.html
Trump, Zelenskiy'i suçladı: 'Anlaşma olabilirdi, savaşmak istedi'
Trump, Zelenskiy'i suçladı: 'Anlaşma olabilirdi, savaşmak istedi'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’a göre, Ukrayna'daki çatışmayı çözecek bir anlaşmaya varılmadı, çünkü Vladimir Zelenskiy savaşmak istedi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T06:32+0300
2025-01-24T06:32+0300
2025-01-24T06:51+0300
ukrayna krizi
abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091936447_0:0:747:421_1920x0_80_0_0_f87c469f3455daf48d2747c65bc8e044.png
ABD lideri Donald Trump, Fox News televizyonuna açıklamasında, Ukrayna çatışmasının çözüme kavuşturulma olasılığını değerlendirdi.Trump, “Bir anlaşma yapabilirdik... ama Zelenskiy savaşmak istediğine karar verdi” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in bir melek olmadığını ve Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasını önlemesi gerektiğini dile getiren ABD Başkanı, şu şekilde konuştu:Çatışmayı “derhal” durdurma çağrısında bulunan Trump’a göre, Ukrayna çatışma yüzünden “harap oldu”.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/medvedev-zelenskiyin-ultimatomuna-en-iyi-yaniti-acikladi-1092996837.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091936447_46:0:706:495_1920x0_80_0_0_e54c30cb21bace597af3d995dbe4a346.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, özel askeri harekat
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, özel askeri harekat
Trump, Zelenskiy'i suçladı: 'Anlaşma olabilirdi, savaşmak istedi'
06:32 24.01.2025 (güncellendi: 06:51 24.01.2025)
ABD Başkanı Donald Trump’a göre, Ukrayna'daki çatışmayı çözecek bir anlaşmaya varılmadı, çünkü Vladimir Zelenskiy savaşmak istedi.
ABD lideri Donald Trump
, Fox News
televizyonuna açıklamasında, Ukrayna
çatışmasının çözüme kavuşturulma olasılığını değerlendirdi.
Trump, “Bir anlaşma yapabilirdik... ama Zelenskiy savaşmak istediğine karar verdi” ifadesini kullandı.
Zelenskiy’in bir melek olmadığını ve Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasını önlemesi gerektiğini dile getiren ABD Başkanı, şu şekilde konuştu:
Zelenskiy, size söyleyeyim, bunu şimdi halletmek istiyor. Bu kadarı ona yeter. Bunun olmasına o da izin vermemeliydi. Biliyorsun, o bir melek değil, bu savaşın başlamasına izin vermemeliydi.
Çatışmayı “derhal” durdurma çağrısında bulunan Trump’a göre, Ukrayna çatışma yüzünden “harap oldu”.