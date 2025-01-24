https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/japonya-basbakani-isiba-rusyayla-baris-anlasmasi-imzalamak-istiyor-1093004536.html
Japonya Başbakanı İşiba, Rusya’yla barış anlaşması imzalamak istiyor
Japonya Başbakanı İşiba, Rusya’yla barış anlaşması imzalamak istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya’yla ilişkilerin zor dönemden geçtiğini söyleyen Japonya Başbakanı İşiba, bu rağmen barış anlaşmasını imzalamaya odaklandıklarını belirtti. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T10:01+0300
2025-01-24T10:01+0300
2025-01-24T10:00+0300
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Parlamentonun açılış oturumunda konuşan Başbakan Şigeru İşiba, Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamaya odaklandıklarını dile getirdi.Ülkesinin dış politikasına ilişkin planlarını açıklayan İşiba, “Rusya ile ilişkilerimiz zor bir dönemden geçiyor. Bununla birlikte, mevcut toprak sorunu çözüme kavuşturulduktan sonra bir barış anlaşması imzalanması konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmadıSovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.Ukrayna krizi iki ülke arasını açtıJaponya, Ukrayna’daki durumla ilgili olarak Rusya’ya yönelik birkaç yaptırım paketini uygulamaya koymuştu. Rusya, bu hasımca adımlara tepki olarak Japonya’yla barış anlaşması görüşmelerinden vazgeçtiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/rusya-dis-istihbaratinin-sefi-nariskin-batili-elitler-uluslararasi-catisma-cikarabilir-1092999480.html
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japonya, şigeru işiba, rusya, barış anlaşması, kuril adaları, ukrayna
japonya, şigeru işiba, rusya, barış anlaşması, kuril adaları, ukrayna
Japonya Başbakanı İşiba, Rusya’yla barış anlaşması imzalamak istiyor
Rusya’yla ilişkilerin zor dönemden geçtiğini söyleyen Japonya Başbakanı İşiba, bu rağmen barış anlaşmasını imzalamaya odaklandıklarını belirtti.
Parlamentonun açılış oturumunda konuşan Başbakan Şigeru İşiba, Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamaya odaklandıklarını dile getirdi.
Ülkesinin dış politikasına ilişkin planlarını açıklayan İşiba, “Rusya ile ilişkilerimiz zor bir dönemden geçiyor. Bununla birlikte, mevcut toprak sorunu çözüme kavuşturulduktan sonra bir barış anlaşması imzalanması konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.
2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmadı
Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.
Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.
Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.
Ukrayna krizi iki ülke arasını açtı
Japonya, Ukrayna’daki durumla ilgili olarak Rusya’ya yönelik birkaç yaptırım paketini uygulamaya koymuştu. Rusya, bu hasımca adımlara tepki olarak Japonya’yla barış anlaşması görüşmelerinden vazgeçtiğini açıklamıştı.