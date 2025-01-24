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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/japon-para-birimi-yen-tarihi-dusus-yasamisti-merkez-bankasi-politika-faizini-son-17-yilin-en-yuksek-1093005416.html
Japon para birimi Yen tarihi düşüş yaşamıştı: Merkez Bankası politika faizini son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Japon para birimi Yen tarihi düşüş yaşamıştı: Merkez Bankası politika faizini son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Sputnik Türkiye
Japonya Merkez Bankası (BoJ), kısa vadeli politika faizini 0,25 puan artırarak 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye çekti. Ücretlerdeki yükseliş ve... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T10:16+0300
2025-01-24T10:16+0300
dünya
japonya
japonya merkez bankası
yen
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faiz indirimi
düşük faiz politikası
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Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda kısa vadeli politika faizini 0,25 puanlık artışla yüzde 0,5’e çekerek, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükseltti.Faiz artırımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Bankanın bugünkü para politikası toplantısında alınan karara, yönetim kurulu üyesi Toyoaki Nakamura’nın muhalefetiyle 8’e karşı 1 oyla onay verildi.BoJ’un karar metninde, ücretlerdeki yükselişin sürdüğü ve temel enflasyonun kademeli olarak yüzde 2 seviyesine doğru ilerlediği belirtildi. Metinde ayrıca Ocak Görünüm Raporu’nda öngörülen ekonomik görünümün gerçekleşmesi halinde, Bankanın politika faiz oranını artırmaya ve parasal genişlemenin derecesini ayarlamaya devam edeceği ifade edildi.Yen değer kazandıKarar sonrasında Japon yeni, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,5 değer kazanarak 155,32 seviyesine çıktı. Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,4 artışla 40 bin 120 puana yükseldi.Yayımlanan üç aylık ekonomik ve fiyat görünüm raporunda, fiyat tahminleri yükseltilerek çekirdek enflasyonun üç yıl art arda yüzde 2 hedefinde veya üzerinde seyredeceği öngörüsünde bulunuldu. BoJ, çekirdek tüketici enflasyonunun 2025 mali yılında yüzde 2,4’e ulaşmasını, 2026’da ise yüzde 2’ye gerilemesini bekliyor.Banka, Japonya ekonomisinin 2025 mali yılında yüzde 0,9 ila yüzde 1,1 arasında, 2026’da ise yüzde 0,8 ila yüzde 1 aralığında büyüme kaydetmesini tahmin ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/japonya-basbakani-isiba-rusyayla-baris-anlasmasi-imzalamak-istiyor-1093004536.html
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japonya, japonya merkez bankası, yen, ekonomi, para, faiz, faiz indirimi, düşük faiz politikası
japonya, japonya merkez bankası, yen, ekonomi, para, faiz, faiz indirimi, düşük faiz politikası

Japon para birimi Yen tarihi düşüş yaşamıştı: Merkez Bankası politika faizini son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

10:16 24.01.2025
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIJaponya ekonomi
Japonya ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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Japonya Merkez Bankası (BoJ), kısa vadeli politika faizini 0,25 puan artırarak 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye çekti. Ücretlerdeki yükseliş ve enflasyonun yüzde 2 hedefini aşacağı öngörüsü, Bankanın faiz artışlarına devam edebileceğine işaret ediyor.
Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda kısa vadeli politika faizini 0,25 puanlık artışla yüzde 0,5’e çekerek, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükseltti.
Faiz artırımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Bankanın bugünkü para politikası toplantısında alınan karara, yönetim kurulu üyesi Toyoaki Nakamura’nın muhalefetiyle 8’e karşı 1 oyla onay verildi.
BoJ’un karar metninde, ücretlerdeki yükselişin sürdüğü ve temel enflasyonun kademeli olarak yüzde 2 seviyesine doğru ilerlediği belirtildi. Metinde ayrıca Ocak Görünüm Raporu’nda öngörülen ekonomik görünümün gerçekleşmesi halinde, Bankanın politika faiz oranını artırmaya ve parasal genişlemenin derecesini ayarlamaya devam edeceği ifade edildi.

Yen değer kazandı

Karar sonrasında Japon yeni, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,5 değer kazanarak 155,32 seviyesine çıktı. Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,4 artışla 40 bin 120 puana yükseldi.
Yayımlanan üç aylık ekonomik ve fiyat görünüm raporunda, fiyat tahminleri yükseltilerek çekirdek enflasyonun üç yıl art arda yüzde 2 hedefinde veya üzerinde seyredeceği öngörüsünde bulunuldu. BoJ, çekirdek tüketici enflasyonunun 2025 mali yılında yüzde 2,4’e ulaşmasını, 2026’da ise yüzde 2’ye gerilemesini bekliyor.
Banka, Japonya ekonomisinin 2025 mali yılında yüzde 0,9 ila yüzde 1,1 arasında, 2026’da ise yüzde 0,8 ila yüzde 1 aralığında büyüme kaydetmesini tahmin ediyor.
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