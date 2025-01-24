https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/hitler-selami-verdigine-dair-iddialar-vardi-netanyahudan-elon-muskun-nazi-selamina-yonelik-ilk-1093013922.html
'Hitler selamı' verdiğine dair iddialar vardı: Netanyahu'dan Elon Musk'un 'Nazi selamına' yönelik ilk açıklama
'Hitler selamı' verdiğine dair iddialar vardı: Netanyahu'dan Elon Musk'un 'Nazi selamına' yönelik ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Washington’daki bir etkinlikte yaptığı tartışmalı el hareketine yönelik tepkiler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisini savunması... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T13:15+0300
2025-01-24T13:15+0300
2025-01-24T13:18+0300
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Musk, Donald Trump’ın başkanlık yemin töreninin yapıldığı gün, Capital One Arena’da düzenlenen destekçileriyle buluşmada gerçekleştirdiği düz kol hareketinin Nazi selamına benzediği iddialarını reddetti. Musk, bu suçlamaları 'eleştirmenlerinin kirli bir hilesi' olarak nitelendirerek, “Her muhalife Hitler demekten daha iyi yollar bulmalılar” dedi. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Radikal solcular, Hamas’ı övmekle geçen yoğun günlerinden beni Nazi olarak suçlamak için zaman ayırdıkları için oldukça sinirliler” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan destek geldi Netanyahu ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, Musk’ın 'İsrail’in büyük bir dostu' olduğunu ve 'yanlış ithamlarla karşı karşıya kaldığını' belirtti. Netanyahu, Musk’ın Ekim ayında Hamas saldırısının ardından İsrail’i ziyaret ettiğini ve o zamandan bu yana 'İsrail’in kendini savunma hakkını güçlü bir şekilde desteklediğini' söyledi. Musk, Netanyahu’nun bu desteğini yeniden paylaşarak teşekkür etti. Hamas'ı 'zehirli bir rejim' olarak tanımlamıştıZiyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında Musk, Hamas’ı 'zehirli bir rejim' olarak nitelendirerek İsrail’in Hamas’ı yok etmekten başka seçeneği olmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/ingilterenin-somurge-doneminde-hindistani-nasil-mahvettigi-ortaya-cikti-25-milyon-insan-hayatini-1092908072.html
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'Hitler selamı' verdiğine dair iddialar vardı: Netanyahu'dan Elon Musk'un 'Nazi selamına' yönelik ilk açıklama
13:15 24.01.2025 (güncellendi: 13:18 24.01.2025)
Elon Musk, Washington’daki bir etkinlikte yaptığı tartışmalı el hareketine yönelik tepkiler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisini savunması için teşekkür etti
Musk, Donald Trump’ın başkanlık yemin töreninin yapıldığı gün, Capital One Arena’da düzenlenen destekçileriyle buluşmada gerçekleştirdiği düz kol hareketinin Nazi selamına benzediği iddialarını reddetti. Musk, bu suçlamaları 'eleştirmenlerinin kirli bir hilesi' olarak nitelendirerek, “Her muhalife Hitler demekten daha iyi yollar bulmalılar” dedi.
Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Radikal solcular, Hamas’ı övmekle geçen yoğun günlerinden beni Nazi olarak suçlamak için zaman ayırdıkları için oldukça sinirliler” ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan destek geldi
Netanyahu ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, Musk’ın 'İsrail’in büyük bir dostu' olduğunu ve 'yanlış ithamlarla karşı karşıya kaldığını' belirtti. Netanyahu, Musk’ın Ekim ayında Hamas saldırısının ardından İsrail’i ziyaret ettiğini ve o zamandan bu yana 'İsrail’in kendini savunma hakkını güçlü bir şekilde desteklediğini' söyledi.
Musk, Netanyahu’nun bu desteğini yeniden paylaşarak teşekkür etti.
Hamas'ı 'zehirli bir rejim' olarak tanımlamıştı
Ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında Musk, Hamas’ı 'zehirli bir rejim' olarak nitelendirerek İsrail’in Hamas’ı yok etmekten başka seçeneği olmadığını söylemişti.