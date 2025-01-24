'Hitler selamı' verdiğine dair iddialar vardı: Netanyahu'dan Elon Musk'un 'Nazi selamına' yönelik ilk açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kırmızı kitap’ tanımını ilk olarak Alparslan Türkeş kullanmıştı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Mahmut Esen: 'Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında, ilgili idare belediye değil il özel idaresidir'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Serkan Kaya: 'Kültür ve Turizm Bakanı'nın görevden el çektirilmesi gerekiyor'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump, Biden'ın yapay zeka kısıtlamalarını silip attı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa'da 'Avrupa için Avrupa' dalgası yükseliyor, gelen Amerikancılık yapıyorsa gidiyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye'de Aleviler, Hristiyanlar ve Ermeni topluluk, Türk askerlerinin himayesini ve korumasını kabullenmeye hazır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Suudi Arabistan’ı yönetenler, modernitenin adımlarına uyan bir süreci kavramış durumda'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kurye ölümleri: ‘Bu bir kader değil, tamamı önlenebilir iş cinayetleri’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Serap Taycan: ‘Yas sürecinin sağlıklı ilerlemesi bireyin ötesinde toplumun ve otoritenin görevidir’
12:05
84 dk
HABER MASASI
İhmaller zincirine yenisi eklendi: Kartalkaya'daki otelin son iki katı kaçak mıydı?
13:30
35 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 32 yıl oldu
14:10
13 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
14:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
18:08
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/hitler-selami-verdigine-dair-iddialar-vardi-netanyahudan-elon-muskun-nazi-selamina-yonelik-ilk-1093013922.html
'Hitler selamı' verdiğine dair iddialar vardı: Netanyahu'dan Elon Musk'un 'Nazi selamına' yönelik ilk açıklama
'Hitler selamı' verdiğine dair iddialar vardı: Netanyahu'dan Elon Musk'un 'Nazi selamına' yönelik ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Washington’daki bir etkinlikte yaptığı tartışmalı el hareketine yönelik tepkiler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisini savunması... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T13:15+0300
2025-01-24T13:18+0300
dünya
israil
israil-filistin
nazi
hamas
washington
auschwitz
isaac herzog
hitler
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093013765_9:0:2990:1677_1920x0_80_0_0_5487cde6f534cbc6236c2580474cf4a4.jpg
Musk, Donald Trump’ın başkanlık yemin töreninin yapıldığı gün, Capital One Arena’da düzenlenen destekçileriyle buluşmada gerçekleştirdiği düz kol hareketinin Nazi selamına benzediği iddialarını reddetti. Musk, bu suçlamaları 'eleştirmenlerinin kirli bir hilesi' olarak nitelendirerek, “Her muhalife Hitler demekten daha iyi yollar bulmalılar” dedi. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Radikal solcular, Hamas’ı övmekle geçen yoğun günlerinden beni Nazi olarak suçlamak için zaman ayırdıkları için oldukça sinirliler” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan destek geldi Netanyahu ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, Musk’ın 'İsrail’in büyük bir dostu' olduğunu ve 'yanlış ithamlarla karşı karşıya kaldığını' belirtti. Netanyahu, Musk’ın Ekim ayında Hamas saldırısının ardından İsrail’i ziyaret ettiğini ve o zamandan bu yana 'İsrail’in kendini savunma hakkını güçlü bir şekilde desteklediğini' söyledi. Musk, Netanyahu’nun bu desteğini yeniden paylaşarak teşekkür etti. Hamas'ı 'zehirli bir rejim' olarak tanımlamıştıZiyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında Musk, Hamas’ı 'zehirli bir rejim' olarak nitelendirerek İsrail’in Hamas’ı yok etmekten başka seçeneği olmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/ingilterenin-somurge-doneminde-hindistani-nasil-mahvettigi-ortaya-cikti-25-milyon-insan-hayatini-1092908072.html
israil
washington
auschwitz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093013765_382:0:2618:1677_1920x0_80_0_0_441bb7e441fa10c700589a4292647415.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, nazi, hamas, washington, auschwitz, isaac herzog, hitler, donald trump, abd, x
israil, israil-filistin, nazi, hamas, washington, auschwitz, isaac herzog, hitler, donald trump, abd, x

'Hitler selamı' verdiğine dair iddialar vardı: Netanyahu'dan Elon Musk'un 'Nazi selamına' yönelik ilk açıklama

13:15 24.01.2025 (güncellendi: 13:18 24.01.2025)
© AP PhotoElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AP Photo
Abone ol
Elon Musk, Washington’daki bir etkinlikte yaptığı tartışmalı el hareketine yönelik tepkiler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisini savunması için teşekkür etti
Musk, Donald Trump’ın başkanlık yemin töreninin yapıldığı gün, Capital One Arena’da düzenlenen destekçileriyle buluşmada gerçekleştirdiği düz kol hareketinin Nazi selamına benzediği iddialarını reddetti. Musk, bu suçlamaları 'eleştirmenlerinin kirli bir hilesi' olarak nitelendirerek, “Her muhalife Hitler demekten daha iyi yollar bulmalılar” dedi.
Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Radikal solcular, Hamas’ı övmekle geçen yoğun günlerinden beni Nazi olarak suçlamak için zaman ayırdıkları için oldukça sinirliler” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan destek geldi

Netanyahu ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, Musk’ın 'İsrail’in büyük bir dostu' olduğunu ve 'yanlış ithamlarla karşı karşıya kaldığını' belirtti. Netanyahu, Musk’ın Ekim ayında Hamas saldırısının ardından İsrail’i ziyaret ettiğini ve o zamandan bu yana 'İsrail’in kendini savunma hakkını güçlü bir şekilde desteklediğini' söyledi.
Musk, Netanyahu’nun bu desteğini yeniden paylaşarak teşekkür etti.

Hamas'ı 'zehirli bir rejim' olarak tanımlamıştı

Ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında Musk, Hamas’ı 'zehirli bir rejim' olarak nitelendirerek İsrail’in Hamas’ı yok etmekten başka seçeneği olmadığını söylemişti.
sterlin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
DÜNYA
İngiltere'nin sömürge döneminde Hindistan'ı nasıl mahvettiği ortaya çıktı: '25 milyon insan hayatını kaybetti'
21 Ocak, 16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала