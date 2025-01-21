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İngiltere'nin sömürge döneminde Hindistan'ı nasıl mahvettiği ortaya çıktı: '25 milyon insan hayatını kaybetti'
İngiltere'nin sömürge döneminde Hindistan'ı nasıl mahvettiği ortaya çıktı: '25 milyon insan hayatını kaybetti'
Sputnik Türkiye
Uluslararası kuruluş Oxfam, Britanya İmparatorluğu döneminde Hindistan'ın sömürülmesinden dolayı en 25 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 64... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T16:14+0300
2025-01-21T16:14+0300
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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, yakın zamanda paylaştığı İngiltere'nin koloni dönemini incelediği bir rapora Hindistan’ın zenginliğinden 33,8 trilyon dolarının Britanya’nın sömürgecilik döneminde ülkenin en zengin yüzde 10’una aktarıldığını belirtti. Bu miktarın Londra’yı £50 banknotlarla dört kez kaplamaya yeteceği ifade edilen rapor yayımlandı.Rapor, 1765-1900 yılları arasında Hindistan’dan toplamda yaklaşık 64,82 trilyon dolar zarara uğratıldığı vurgulanıyor. Britanya’nın Hindistan üzerindeki yönetimi 250 yıldan fazla sürdü ve ülke 1947’de bağımsızlığını kazandı. Bu dönemde Hindistan, Portekiz, Hollanda ve Fransa tarafından da kısmen sömürgeleştirildi.Hindistan bölgenin üretim merkeziydi, tamamen çöktü Oxfam’ın raporu, sömürgeciliğin Hindistan’ın sanayi üretimini yok ettiğini ileri sürdü. Asya tekstil sektörüne yönelik uygulanan korumacı politikaların yıkıcı etkisiyle, 1750’de dünya sanayi üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Hint alt kıtasının bu oranı 1900’de sadece yüzde 2’ye düştü.Tazminat talep edildi 2015 yılında Hintli siyasetçi ve yazar Shashi Tharoor, ünlü Oxford konuşmasında, Britanya’nın sömürge döneminde Hindistan’ı ekonomik ve sosyal açıdan istismar ettiğini belirterek bir özür ve maddi tazminat talep etmişti. Tharoor, 1770-1900 yılları arasında sömürge hükümetinin kasıtlı politikaları nedeniyle 25 milyon Hintlinin kıtlıklar yüzünden hayatını kaybettiğini öne sürdü.Eşitsizlik artıyorDavos’taki Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayımlanan rapor, sömürgeciliğin eşitsizlik ve ekonomik sistemler üzerindeki kalıcı etkisine dikkat çekti. Raporda, milyarderlerin servetinin geçen yıl 2 trilyon dolar arttığı ve günlük ortalama 5,7 milyar dolar kazandığı ifade edildi. Bu oran, 2023’teki büyüme hızının üç katı.Oxfam, “Tarihi sömürgecilik döneminde şekillenen eşitsizliklerin ve talan patolojilerinin günümüzdeki yaşamı şekillendirmeye devam ettiğini” belirtti. Raporda, 'Bilyonerlerin sömürgeciliği çağındayız' ifadesiyle servet transferinin sadece ultra zenginlere değil, aynı zamanda ağırlıklı olarak Küresel Kuzey’deki ultra zenginlere aktığı vurgulandı.'Modern şirketler eski Britanya İmparatorluğu gibi'Oxfam, modern şirketlerin Britanya İmparatorluğu’nun ticaret için kurduğu Doğu Hindistan Şirketi’ne benzediğini belirterek, “Bu yapı, ırkçılığa dayalı bölünmelerle parçalanmış ve Küresel Güney’den Küresel Kuzey’in en zenginlerine servet aktarmaya devam eden derin bir eşitsizlik dünyası yaratmıştır” açıklamasını yaptı.Oxfam Direktörü Amitabh Behar, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) 'milyarder üstünlüğü' çağında olduğumuzu ve bunun 'taçtaki mücevheri' Donald Trump ve Elon Musk gibi isimlerin oluşturduğunu söyledi. Behar, “Geçen yıl milyarderlerin serveti 2 trilyon dolar arttı. Bu, bir önceki yıla kıyasla üç kat daha hızlı. En zengin 10 milyarder için bu günde 100 milyon dolara denk geliyor” ifadelerini kullandı.
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ingiltere, hindistan, sömürge, sömürgecilik, donald trump, elon musk, britanya, londra, portekiz, oxfam, muhafazakar parti (ingiltere), işçi partisi (hollanda), hollanda, fransa, soykırım
ingiltere, hindistan, sömürge, sömürgecilik, donald trump, elon musk, britanya, londra, portekiz, oxfam, muhafazakar parti (ingiltere), işçi partisi (hollanda), hollanda, fransa, soykırım

İngiltere'nin sömürge döneminde Hindistan'ı nasıl mahvettiği ortaya çıktı: '25 milyon insan hayatını kaybetti'

16:14 21.01.2025
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sterlin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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Uluslararası kuruluş Oxfam, Britanya İmparatorluğu döneminde Hindistan'ın sömürülmesinden dolayı en 25 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 64 trilyon dolar zarara uğratıldığını açıkladı.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, yakın zamanda paylaştığı İngiltere'nin koloni dönemini incelediği bir rapora Hindistan’ın zenginliğinden 33,8 trilyon dolarının Britanya’nın sömürgecilik döneminde ülkenin en zengin yüzde 10’una aktarıldığını belirtti. Bu miktarın Londra’yı £50 banknotlarla dört kez kaplamaya yeteceği ifade edilen rapor yayımlandı.
Rapor, 1765-1900 yılları arasında Hindistan’dan toplamda yaklaşık 64,82 trilyon dolar zarara uğratıldığı vurgulanıyor. Britanya’nın Hindistan üzerindeki yönetimi 250 yıldan fazla sürdü ve ülke 1947’de bağımsızlığını kazandı. Bu dönemde Hindistan, Portekiz, Hollanda ve Fransa tarafından da kısmen sömürgeleştirildi.

Hindistan bölgenin üretim merkeziydi, tamamen çöktü

Oxfam’ın raporu, sömürgeciliğin Hindistan’ın sanayi üretimini yok ettiğini ileri sürdü. Asya tekstil sektörüne yönelik uygulanan korumacı politikaların yıkıcı etkisiyle, 1750’de dünya sanayi üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Hint alt kıtasının bu oranı 1900’de sadece yüzde 2’ye düştü.

Tazminat talep edildi

2015 yılında Hintli siyasetçi ve yazar Shashi Tharoor, ünlü Oxford konuşmasında, Britanya’nın sömürge döneminde Hindistan’ı ekonomik ve sosyal açıdan istismar ettiğini belirterek bir özür ve maddi tazminat talep etmişti. Tharoor, 1770-1900 yılları arasında sömürge hükümetinin kasıtlı politikaları nedeniyle 25 milyon Hintlinin kıtlıklar yüzünden hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Eşitsizlik artıyor

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayımlanan rapor, sömürgeciliğin eşitsizlik ve ekonomik sistemler üzerindeki kalıcı etkisine dikkat çekti. Raporda, milyarderlerin servetinin geçen yıl 2 trilyon dolar arttığı ve günlük ortalama 5,7 milyar dolar kazandığı ifade edildi. Bu oran, 2023’teki büyüme hızının üç katı.
Oxfam, “Tarihi sömürgecilik döneminde şekillenen eşitsizliklerin ve talan patolojilerinin günümüzdeki yaşamı şekillendirmeye devam ettiğini” belirtti. Raporda, 'Bilyonerlerin sömürgeciliği çağındayız' ifadesiyle servet transferinin sadece ultra zenginlere değil, aynı zamanda ağırlıklı olarak Küresel Kuzey’deki ultra zenginlere aktığı vurgulandı.

'Modern şirketler eski Britanya İmparatorluğu gibi'

Oxfam, modern şirketlerin Britanya İmparatorluğu’nun ticaret için kurduğu Doğu Hindistan Şirketi’ne benzediğini belirterek, “Bu yapı, ırkçılığa dayalı bölünmelerle parçalanmış ve Küresel Güney’den Küresel Kuzey’in en zenginlerine servet aktarmaya devam eden derin bir eşitsizlik dünyası yaratmıştır” açıklamasını yaptı.
Oxfam Direktörü Amitabh Behar, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) 'milyarder üstünlüğü' çağında olduğumuzu ve bunun 'taçtaki mücevheri' Donald Trump ve Elon Musk gibi isimlerin oluşturduğunu söyledi.
Behar, “Geçen yıl milyarderlerin serveti 2 trilyon dolar arttı. Bu, bir önceki yıla kıyasla üç kat daha hızlı. En zengin 10 milyarder için bu günde 100 milyon dolara denk geliyor” ifadelerini kullandı.
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