https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/cinin-yapay-gunesi-tarih-yazdi-nukleer-fuzyonda-dunya-rekoru-kirildi-1093034622.html
Çin’in 'yapay güneşi' tarih yazdı: Nükleer füzyonda dünya rekoru kırıldı
Çin’in 'yapay güneşi' tarih yazdı: Nükleer füzyonda dünya rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Çin, 'Yapay Güneş' olarak adlandırılan nükleer füzyon reaktörüyle 1.066 saniye boyunca 100 milyon dereceyi koruyarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu başarı... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T23:39+0300
2025-01-24T23:39+0300
2025-01-24T23:39+0300
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teknoloji
çin
rekor
nükleer
füzyon
sürdürülebilirlik
iklim krizi
east reaktörü
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Çin, nükleer füzyon araştırmalarında çığır açan bir başarıya imza attı. Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak (EAST) reaktörü, 20 Ocak'ta gerçekleştirilen bir deneyde, 1.066 saniye boyunca 100 milyon santigrat derece üzerindeki sıcaklıkta plazma durumunu kararlı bir şekilde sürdürmeyi başardı. Bu rekor, dünyanın sürdürülebilir enerji arayışında önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.Çin Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, EAST reaktöründe elde edilen bu sıcaklık ve süre, nükleer füzyon enerjisinin gelecekte ticari olarak kullanılabilir hale gelmesi için kritik bir adım niteliği taşıyor. EAST, 2023 yılında 403 saniye boyunca plazmayı sabit tutarak dikkat çekmişti. Bu yeni rekor, Çin’in nükleer füzyon alanında başarısının ticari reaktörlerin geliştirilmesinde önemli bir referans noktası olacağını belirtiyor.Uzmanlara göre, ticari nükleer füzyon reaktörlerinin geliştirilmesi on yıllar sürebilir, ancak EAST reaktöründeki gelişmeler bu süreci hızlandırabilir. 'Yapay Güneş' projesi, aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim krizine çözüm bulmak için umut vadediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/cinden-kritik-kesif-115-milyon-tonluk-nadir-toprak-elementi-rezervi-bulundu-1092824635.html
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bilim, teknoloji, çin, rekor, nükleer, füzyon, sürdürülebilirlik, iklim krizi, east reaktörü
bilim, teknoloji, çin, rekor, nükleer, füzyon, sürdürülebilirlik, iklim krizi, east reaktörü
Çin’in 'yapay güneşi' tarih yazdı: Nükleer füzyonda dünya rekoru kırıldı
Çin, 'Yapay Güneş' olarak adlandırılan nükleer füzyon reaktörüyle 1.066 saniye boyunca 100 milyon dereceyi koruyarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu başarı, temiz ve sınırsız enerji hedefinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Çin, nükleer füzyon araştırmalarında çığır açan bir başarıya imza attı. Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak (EAST) reaktörü, 20 Ocak'ta gerçekleştirilen bir deneyde, 1.066 saniye boyunca 100 milyon santigrat derece üzerindeki sıcaklıkta plazma durumunu kararlı bir şekilde sürdürmeyi başardı. Bu rekor, dünyanın sürdürülebilir enerji arayışında önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.
Çin Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, EAST reaktöründe elde edilen bu sıcaklık ve süre, nükleer füzyon enerjisinin gelecekte ticari olarak kullanılabilir hale gelmesi için kritik bir adım niteliği taşıyor.
Nükleer füzyon, güneşte gerçekleşen enerji üretim sürecini taklit ederek, hafif atom çekirdeklerini birleştirip devasa miktarda enerji açığa çıkarıyor. Sürecin yan ürünleri zararsız ve çevre dostu olduğundan, bu teknoloji fosil yakıtların yerini alabilecek temiz enerji kaynağı olarak öne çıkıyor.
EAST, 2023 yılında 403 saniye boyunca plazmayı sabit tutarak dikkat çekmişti. Bu yeni rekor, Çin’in nükleer füzyon alanında başarısının ticari reaktörlerin geliştirilmesinde önemli bir referans noktası olacağını belirtiyor.
Uzmanlara göre, ticari nükleer füzyon reaktörlerinin geliştirilmesi on yıllar sürebilir, ancak EAST reaktöründeki gelişmeler bu süreci hızlandırabilir. 'Yapay Güneş' projesi, aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim krizine çözüm bulmak için umut vadediyor.