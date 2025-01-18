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Çin'den 'kritik' keşif: 1.15 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi bulundu
Çin'den 'kritik' keşif: 1.15 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi bulundu
Sputnik Türkiye
Çin’in Yünnan eyaletinde keşfedilen yaklaşık 1.15 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi, teknoloji ve savunma sanayilerinde kritik öneme sahip elementler... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
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Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yaklaşık 1.15 milyon tonluk devasa bir nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu rezervin yaklaşık 470 bin tonluk kısmı praseodimyum ve neodimyum gibi yüksek teknoloji ve savunma sanayisinde kullanılan kritik elementlerden oluşuyor.'Teknoloji ve savunma sanayi için büyük bir adım'Nadir toprak elementleri, akıllı telefonlar, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ekipmanları ve askeri teknolojilerde yaygın olarak kullanılıyor. Çin, halihazırda 44 milyon tonluk rezerviyle bu alanda dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Yünnan’daki yeni keşif, ülkenin mevcut avantajını daha da artırmayı hedefliyor.Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu Başkanı Wang Guanghua, bu rezervin ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak “Bu keşif, ülkemizin endüstri zincirini genişletmek ve uluslararası rekabetteki konumunu güçlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor" dedi.Son yıllarda nadir toprak elementleri üzerindeki küresel talep giderek artarken, bu kaynakların erişilebilirliği stratejik bir önem kazanıyor. Çin, dünya genelindeki nadir toprak elementi üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını gerçekleştiriyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, bu bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarını geliştirmeye çalışsa da Çin’in rezervleri ve üretim altyapısı büyük bir avantaj sağlıyor.
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çin nadir toprak elementleri, yünnan rezervi, praseodimyum, neodimyum, nadir toprak keşfi, teknoloji üretimi, savunma sanayi, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, küresel liderlik
çin nadir toprak elementleri, yünnan rezervi, praseodimyum, neodimyum, nadir toprak keşfi, teknoloji üretimi, savunma sanayi, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, küresel liderlik

Çin'den 'kritik' keşif: 1.15 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi bulundu

18:44 18.01.2025
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Gizemi çözülemiyor, paha biçilemiyor: 10 kayıp hazineden biri Türkiye'de olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
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Çin’in Yünnan eyaletinde keşfedilen yaklaşık 1.15 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi, teknoloji ve savunma sanayilerinde kritik öneme sahip elementler içeriyor. Bu keşif, Çin’in küresel liderliğini pekiştirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yaklaşık 1.15 milyon tonluk devasa bir nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu rezervin yaklaşık 470 bin tonluk kısmı praseodimyum ve neodimyum gibi yüksek teknoloji ve savunma sanayisinde kullanılan kritik elementlerden oluşuyor.

'Teknoloji ve savunma sanayi için büyük bir adım'


Nadir toprak elementleri, akıllı telefonlar, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ekipmanları ve askeri teknolojilerde yaygın olarak kullanılıyor. Çin, halihazırda 44 milyon tonluk rezerviyle bu alanda dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Yünnan’daki yeni keşif, ülkenin mevcut avantajını daha da artırmayı hedefliyor.
Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu Başkanı Wang Guanghua, bu rezervin ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak “Bu keşif, ülkemizin endüstri zincirini genişletmek ve uluslararası rekabetteki konumunu güçlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor" dedi.
Son yıllarda nadir toprak elementleri üzerindeki küresel talep giderek artarken, bu kaynakların erişilebilirliği stratejik bir önem kazanıyor. Çin, dünya genelindeki nadir toprak elementi üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını gerçekleştiriyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, bu bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarını geliştirmeye çalışsa da Çin’in rezervleri ve üretim altyapısı büyük bir avantaj sağlıyor.
Gizemi çözülemiyor, paha biçilemiyor: 10 kayıp hazineden biri Türkiye'de olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
DÜNYA
Çin'de '83 milyar dolar değerinde' dünyanın en büyük altın yatağı bulundu
29 Kasım 2024, 16:41
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