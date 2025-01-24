https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/altinda-rekorlar-haftasi-son-is-gununde-bir-seviyeyi-daha-geride-birakti-1093006068.html
Altında rekorlar haftası: Son iş gününde bir seviyeyi daha geride bıraktı
Altında rekorlar haftası: Son iş gününde bir seviyeyi daha geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Hafta başından itibaren yükseliş eğilimini bozmayan altın, haftanın son iş gününde de tarihi seviyesini gördü ve 3 bin 189 liraya ulaştı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T10:39+0300
2025-01-24T10:39+0300
2025-01-24T11:06+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğuna oturduğu günden beri altın hızlı yükselişini sürdürüyor.Trump, dün Davos Zirvesi'ne video-konferans yöntemiyle bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu. Trump'ın bu çıkışları altın fiyatlarına rekor getirdi.ONS altın fiyatları 24 OcakOns altın güne 2753 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2752 dolar, en yüksek de 2778 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2775 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 3155 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3153 lira, en yüksek de 3189 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3186 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı'da altınKapalıçarşı'da altın 3157 liradan alınırken 3197 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trumpin-davostaki-aciklamalari-sonrasi-petrol-fiyatlari-dususe-gecti--1092997239.html
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Altında rekorlar haftası: Son iş gününde bir seviyeyi daha geride bıraktı
10:39 24.01.2025 (güncellendi: 11:06 24.01.2025)
Hafta başından itibaren yükseliş eğilimini bozmayan altın, haftanın son iş gününde de tarihi seviyesini gördü ve 3 bin 189 liraya ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğuna oturduğu günden beri altın hızlı yükselişini sürdürüyor.
Trump, dün Davos Zirvesi'ne video-konferans yöntemiyle bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu. Trump'ın bu çıkışları altın fiyatlarına rekor getirdi.
ONS altın fiyatları 24 Ocak
Ons altın güne 2753 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2752 dolar, en yüksek de 2778 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2775 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın güne 3155 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3153 lira, en yüksek de 3189 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3186 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da altın 3157 liradan alınırken 3197 liradan satılıyor.