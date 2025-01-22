https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/altin-rekor-serisini-surduruyor-gram-altinda-tarihi-seviye-1092924819.html

Altın rekor serisini sürdürüyor: Gram altında tarihi seviye

Altın rekor serisini sürdürüyor: Gram altında tarihi seviye

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları geçen haftadan beri yükseliş eğiliminde. Gram altın 3 bin 150 seviyelerinde rekor serisini sürdürüyor. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T09:31+0300

2025-01-22T09:31+0300

2025-01-22T09:31+0300

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Güvenli liman altın 2024 yılı sonundan itibaren yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Geçen haftadan bu yana hızlı bir yükseliş eğilimi göstere altında bugün de yeni rekor seviye geldi. Gram altın ne kadar?Alış 3.150,19Satış 3.150,5722 Ocak çeyrek altın ne kadar?Alış 5.127,00Satış 5.174,0022 Ocak yarım altın ne kadar?Alış 10.254,00Satış 10.348,0022 Ocak cumhuriyet altını ne kadar?Alış 20.446,00Satış 20.611,00

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/altin-fiyatlarinda-rekor-gram-ve-ceyrek-altin-bugun-ne-kadar-1092885844.html

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