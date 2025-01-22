https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/altin-rekor-serisini-surduruyor-gram-altinda-tarihi-seviye-1092924819.html
Altın rekor serisini sürdürüyor: Gram altında tarihi seviye
Altın rekor serisini sürdürüyor: Gram altında tarihi seviye
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları geçen haftadan beri yükseliş eğiliminde. Gram altın 3 bin 150 seviyelerinde rekor serisini sürdürüyor. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T09:31+0300
2025-01-22T09:31+0300
2025-01-22T09:31+0300
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Güvenli liman altın 2024 yılı sonundan itibaren yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Geçen haftadan bu yana hızlı bir yükseliş eğilimi göstere altında bugün de yeni rekor seviye geldi. Gram altın ne kadar?Alış 3.150,19Satış 3.150,5722 Ocak çeyrek altın ne kadar?Alış 5.127,00Satış 5.174,0022 Ocak yarım altın ne kadar?Alış 10.254,00Satış 10.348,0022 Ocak cumhuriyet altını ne kadar?Alış 20.446,00Satış 20.611,00
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/altin-fiyatlarinda-rekor-gram-ve-ceyrek-altin-bugun-ne-kadar-1092885844.html
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Altın rekor serisini sürdürüyor: Gram altında tarihi seviye
Ayrıntılar geliyor
Altın fiyatları geçen haftadan beri yükseliş eğiliminde. Gram altın 3 bin 150 seviyelerinde rekor serisini sürdürüyor.
Güvenli liman altın 2024 yılı sonundan itibaren yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Geçen haftadan bu yana hızlı bir yükseliş eğilimi göstere altında bugün de yeni rekor seviye geldi.
Alış 3.150,19
Satış 3.150,57
22 Ocak çeyrek altın ne kadar?
Alış 5.127,00
Satış 5.174,00
22 Ocak yarım altın ne kadar?
Alış 10.254,00
Satış 10.348,00
22 Ocak cumhuriyet altını ne kadar?
Alış 20.446,00
Satış 20.611,00