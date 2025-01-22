Altın rekor serisini sürdürüyor: Gram altında tarihi seviye

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Tarihin akışını değiştiren lider: Lenin
18:19
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
19:19
8 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
19:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/altin-rekor-serisini-surduruyor-gram-altinda-tarihi-seviye-1092924819.html
Altın rekor serisini sürdürüyor: Gram altında tarihi seviye
Altın rekor serisini sürdürüyor: Gram altında tarihi seviye
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları geçen haftadan beri yükseliş eğiliminde. Gram altın 3 bin 150 seviyelerinde rekor serisini sürdürüyor. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T09:31+0300
2025-01-22T09:31+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
dolar
euro
türk lirası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1d924b3831589af1dc0adee4b9f7dbdd.jpg
Güvenli liman altın 2024 yılı sonundan itibaren yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Geçen haftadan bu yana hızlı bir yükseliş eğilimi göstere altında bugün de yeni rekor seviye geldi. Gram altın ne kadar?Alış 3.150,19Satış 3.150,5722 Ocak çeyrek altın ne kadar?Alış 5.127,00Satış 5.174,0022 Ocak yarım altın ne kadar?Alış 10.254,00Satış 10.348,0022 Ocak cumhuriyet altını ne kadar?Alış 20.446,00Satış 20.611,00
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/altin-fiyatlarinda-rekor-gram-ve-ceyrek-altin-bugun-ne-kadar-1092885844.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f03fb1d26190cd66c5212a55f1afc43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın fiyatları, altın gram fiyatı, çeyrek altın fiyatı, altın fiyatları bugün, güncel altın fiyatları, altın yorumları, altın piyasası, altın fiyatları analiz, altın alış satış fiyatları, altın fiyatları ne kadar, altın fiyatı canlı, altın ons fiyatı, altın fiyatları 2025, altın fiyatları 22 ocak, 22 ocak altın fiyatı, altın gram fiyatı 22 ocak, çeyrek altın fiyatı 22 ocak, 22 ocak güncel altın fiyatları, altın fiyatları bugün 22 ocak, 22 ocak altın yorumları, 22 ocak altın piyasası, altın alış satış fiyatları 22 ocak, 22 ocak altın fiyatları canlı, 22 ocak altın ons fiyatı
altın fiyatları, altın gram fiyatı, çeyrek altın fiyatı, altın fiyatları bugün, güncel altın fiyatları, altın yorumları, altın piyasası, altın fiyatları analiz, altın alış satış fiyatları, altın fiyatları ne kadar, altın fiyatı canlı, altın ons fiyatı, altın fiyatları 2025, altın fiyatları 22 ocak, 22 ocak altın fiyatı, altın gram fiyatı 22 ocak, çeyrek altın fiyatı 22 ocak, 22 ocak güncel altın fiyatları, altın fiyatları bugün 22 ocak, 22 ocak altın yorumları, 22 ocak altın piyasası, altın alış satış fiyatları 22 ocak, 22 ocak altın fiyatları canlı, 22 ocak altın ons fiyatı

Altın rekor serisini sürdürüyor: Gram altında tarihi seviye

09:31 22.01.2025
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Altın fiyatları geçen haftadan beri yükseliş eğiliminde. Gram altın 3 bin 150 seviyelerinde rekor serisini sürdürüyor.
Güvenli liman altın 2024 yılı sonundan itibaren yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Geçen haftadan bu yana hızlı bir yükseliş eğilimi göstere altında bugün de yeni rekor seviye geldi.

Gram altın ne kadar?

Alış 3.150,19
Satış 3.150,57

22 Ocak çeyrek altın ne kadar?

Alış 5.127,00
Satış 5.174,00

22 Ocak yarım altın ne kadar?

Alış 10.254,00
Satış 10.348,00

22 Ocak cumhuriyet altını ne kadar?

Alış 20.446,00
Satış 20.611,00
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
EKONOMİ
Altın fiyatlarında rekor: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Dün, 08:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала