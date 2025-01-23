Yönetmen İsmail Güneş: 'Ayşe Barım, Halit Ergenç'le görüştüğüm için tehdit etti'
Ayşe Barım
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Yönetmen İsmail Güneş, Barım yüzünden iki projesinin zarar gördüğünü söyleyerek, "Ayşe Barım'ın üstten ve tehditkâr bir tavrı var. Kendinden olmayana her şeyi yapmaya hak görüyor," dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Ayşe barım hakkında bir iddia daha
Bu sırada sektörden Barım hakkında iddialar da gelmeye devam ediyor. Yönetmen İsmail Güneş, Barım yüzünden iki projesinin zarar gördüğünü söyleyerek, "Ayşe Barım'ın üstten ve tehditkâr bir tavrı var. Kendinden olmayana her şeyi yapmaya hak görüyor," dedi.
'Halit Ergenç'i 2000'li yıllardan beri tanırım'
Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Güneş, Barım hakkında şu iddialarda bulundu:
"Ben Halit Ergenç'i 2000'li yılların başından beri tanırım. İkimiz de Amerika'dayken TRT için bir projede birlikte çalışmıştık. Oradan gelen bir tanışıklığımız daha sonra Türkiye'ye geldiğinde de devam etti. 2014 yılında bana çok güzel bir proje geldi. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin de biteceğini bildiğim için aradım onu. Buluştuk. Ona yaz için takviminin dolu olup olmadığını sordum. O da bana bir film projesiyle anlaştığını söyledi. Ben de projemden hiç bahsetmeyecektim ama kendisi bana 'Projen var mı?' diye sorunca, ben de anlattım. Projemi çok beğendiğini söyledi. Biraz daha sohbet ettikten sonra ayrıldık."
'Size oyuncu vermeyeceğim, size oyuncu verenlere de oyuncu verdirtmeyeceğim'
"Ayrıldıktan çok kısa bir sonra film projemin kast direktörü beni aradı. 'Siz Halit Bey'le mi görüştünüz? Ayşe Barım beni aradı, çok sinirliydi. Benden habersiz yönetmeniniz nasıl benim oyuncum ile görüşür. Size oyuncu vermeyeceğim. Size oyuncu verenlere de oyuncu verdirtmeyeceğim' dediğini aktardı. Açıkça tehditkâr bir üslupla bunu söylemesi bile her şeyi ortaya çıkarıyor. Halit benim arkadaşım, arkadaşımla görüşmek için ondan izin mi alacağız? Ben daha sonra biri kadın biri erkek iki oyuncuya bu projeyi teklif ettim. İlk önce çok sıcak karşıladılar ama sonra enteresan biçimde vazgeçtiler. Kadın olan oyuncunun paraya çok ihtiyacı vardı. Onun da dizide rol alacaksın vaadiyle vazgeçirdiler. Birtakım zorluklara rağmen filmi çektim. Hatta rol alan oyuncuların Ayşe Barım ile alakaları var mı diye araştırdım. Bu durum film bittikten sonra da devam etti. Filmi vizyona sokmakta da zorlandık. Çok az salonda girdi film. Dağıtıcı firmaları ikna etmek de bile zorlandık. Bunda da Barım'ın parmağı olduğunu düşünüyorum. Ayşe Barım'ın üstten ve tehditkâr bir tavrı var. Kendinden olmayana her şeyi yapmaya hak görüyor. Aslında ben bunu açıklamayı da düşünmüyordum ama Halit'in, Barım'a yönelik onu savunan konuşmasını görünce ben de açıklamak istedim."