Yönetmen İsmail Güneş: 'Ayşe Barım, Halit Ergenç'le görüştüğüm için tehdit etti'

"Ayrıldıktan çok kısa bir sonra film projemin kast direktörü beni aradı. 'Siz Halit Bey'le mi görüştünüz? Ayşe Barım beni aradı, çok sinirliydi. Benden habersiz yönetmeniniz nasıl benim oyuncum ile görüşür. Size oyuncu vermeyeceğim. Size oyuncu verenlere de oyuncu verdirtmeyeceğim' dediğini aktardı. Açıkça tehditkâr bir üslupla bunu söylemesi bile her şeyi ortaya çıkarıyor. Halit benim arkadaşım, arkadaşımla görüşmek için ondan izin mi alacağız? Ben daha sonra biri kadın biri erkek iki oyuncuya bu projeyi teklif ettim. İlk önce çok sıcak karşıladılar ama sonra enteresan biçimde vazgeçtiler. Kadın olan oyuncunun paraya çok ihtiyacı vardı. Onun da dizide rol alacaksın vaadiyle vazgeçirdiler. Birtakım zorluklara rağmen filmi çektim. Hatta rol alan oyuncuların Ayşe Barım ile alakaları var mı diye araştırdım. Bu durum film bittikten sonra da devam etti. Filmi vizyona sokmakta da zorlandık. Çok az salonda girdi film. Dağıtıcı firmaları ikna etmek de bile zorlandık. Bunda da Barım'ın parmağı olduğunu düşünüyorum. Ayşe Barım'ın üstten ve tehditkâr bir tavrı var. Kendinden olmayana her şeyi yapmaya hak görüyor. Aslında ben bunu açıklamayı da düşünmüyordum ama Halit'in, Barım'a yönelik onu savunan konuşmasını görünce ben de açıklamak istedim."