Yönetmen İsmail Güneş: 'Ayşe Barım, Halit Ergenç'le görüştüğüm için tehdit etti'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'lı Ortadoğu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
18:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
20:34
2 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
22:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kurye ölümleri neden önlenemiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Yanan otelin geceliği 35 bin TL, önlemi ise sadece 6 bin TL
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Bolu yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/yonetmen-ismail-gunes-ayse-barim-halit-ergencle-gorustugum-icin-tehdit-etti-1092966847.html
Yönetmen İsmail Güneş: 'Ayşe Barım, Halit Ergenç'le görüştüğüm için tehdit etti'
Yönetmen İsmail Güneş: 'Ayşe Barım, Halit Ergenç'le görüştüğüm için tehdit etti'
Sputnik Türkiye
Yönetmen İsmail Güneş, Barım yüzünden iki projesinin zarar gördüğünü söyleyerek, "Ayşe Barım'ın üstten ve tehditkâr bir tavrı var. Kendinden olmayana her şeyi... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T11:00+0300
2025-01-23T11:00+0300
türkiye
ayşe barım
halit ergenç
oyuncu
yönetmen
menajer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092614110_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9c32116e8aba4c233c3826768b30a703.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor. Ayşe barım hakkında bir iddia dahaBu sırada sektörden Barım hakkında iddialar da gelmeye devam ediyor. Yönetmen İsmail Güneş, Barım yüzünden iki projesinin zarar gördüğünü söyleyerek, "Ayşe Barım'ın üstten ve tehditkâr bir tavrı var. Kendinden olmayana her şeyi yapmaya hak görüyor," dedi.'Halit Ergenç'i 2000'li yıllardan beri tanırım'Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Güneş, Barım hakkında şu iddialarda bulundu:'Size oyuncu vermeyeceğim, size oyuncu verenlere de oyuncu verdirtmeyeceğim'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/ekmek-aslanin-degil-ayse-barimin-agzinda-demisti-nedim-saban-ifadeye-cagrildi-1092905931.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/menajer-ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-unlu-oyuncu-deniz-isin-ifade-verdi-1092902359.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092614110_191:0:839:486_1920x0_80_0_0_ee8b9000d0e6a1d485bed493e3035ff1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayşe barım, halit ergenç, oyuncu, yönetmen, menajer
ayşe barım, halit ergenç, oyuncu, yönetmen, menajer

Yönetmen İsmail Güneş: 'Ayşe Barım, Halit Ergenç'le görüştüğüm için tehdit etti'

11:00 23.01.2025
Ayşe Barım
Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
Abone ol
Yönetmen İsmail Güneş, Barım yüzünden iki projesinin zarar gördüğünü söyleyerek, "Ayşe Barım'ın üstten ve tehditkâr bir tavrı var. Kendinden olmayana her şeyi yapmaya hak görüyor," dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
YAŞAM
'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' demişti: Nedim Saban ifadeye çağrıldı
21 Ocak, 15:08

Ayşe barım hakkında bir iddia daha

Bu sırada sektörden Barım hakkında iddialar da gelmeye devam ediyor. Yönetmen İsmail Güneş, Barım yüzünden iki projesinin zarar gördüğünü söyleyerek, "Ayşe Barım'ın üstten ve tehditkâr bir tavrı var. Kendinden olmayana her şeyi yapmaya hak görüyor," dedi.

'Halit Ergenç'i 2000'li yıllardan beri tanırım'

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Güneş, Barım hakkında şu iddialarda bulundu:
"Ben Halit Ergenç'i 2000'li yılların başından beri tanırım. İkimiz de Amerika'dayken TRT için bir projede birlikte çalışmıştık. Oradan gelen bir tanışıklığımız daha sonra Türkiye'ye geldiğinde de devam etti. 2014 yılında bana çok güzel bir proje geldi. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin de biteceğini bildiğim için aradım onu. Buluştuk. Ona yaz için takviminin dolu olup olmadığını sordum. O da bana bir film projesiyle anlaştığını söyledi. Ben de projemden hiç bahsetmeyecektim ama kendisi bana 'Projen var mı?' diye sorunca, ben de anlattım. Projemi çok beğendiğini söyledi. Biraz daha sohbet ettikten sonra ayrıldık."

'Size oyuncu vermeyeceğim, size oyuncu verenlere de oyuncu verdirtmeyeceğim'

"Ayrıldıktan çok kısa bir sonra film projemin kast direktörü beni aradı. 'Siz Halit Bey'le mi görüştünüz? Ayşe Barım beni aradı, çok sinirliydi. Benden habersiz yönetmeniniz nasıl benim oyuncum ile görüşür. Size oyuncu vermeyeceğim. Size oyuncu verenlere de oyuncu verdirtmeyeceğim' dediğini aktardı. Açıkça tehditkâr bir üslupla bunu söylemesi bile her şeyi ortaya çıkarıyor. Halit benim arkadaşım, arkadaşımla görüşmek için ondan izin mi alacağız? Ben daha sonra biri kadın biri erkek iki oyuncuya bu projeyi teklif ettim. İlk önce çok sıcak karşıladılar ama sonra enteresan biçimde vazgeçtiler. Kadın olan oyuncunun paraya çok ihtiyacı vardı. Onun da dizide rol alacaksın vaadiyle vazgeçirdiler. Birtakım zorluklara rağmen filmi çektim. Hatta rol alan oyuncuların Ayşe Barım ile alakaları var mı diye araştırdım. Bu durum film bittikten sonra da devam etti. Filmi vizyona sokmakta da zorlandık. Çok az salonda girdi film. Dağıtıcı firmaları ikna etmek de bile zorlandık. Bunda da Barım'ın parmağı olduğunu düşünüyorum. Ayşe Barım'ın üstten ve tehditkâr bir tavrı var. Kendinden olmayana her şeyi yapmaya hak görüyor. Aslında ben bunu açıklamayı da düşünmüyordum ama Halit'in, Barım'a yönelik onu savunan konuşmasını görünce ben de açıklamak istedim."
Deniz Işın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
YAŞAM
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi
21 Ocak, 14:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала