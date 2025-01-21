https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/menajer-ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-unlu-oyuncu-deniz-isin-ifade-verdi-1092902359.html
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi
Sputnik Türkiye
Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada daha önceki açıklamalarıyla Barım'ı suçlayan oyuncu Deniz Işın ifade verdi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T14:14+0300
2025-01-21T14:14+0300
2025-01-21T14:14+0300
yaşam
deniz işın
ayşe barım
serenay sarıkaya
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Film ve dizi sektöründe 'tekelleşme' iddialarına yönelik menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi. Barım'la 'bizzat önümü kesti' açıklaması yapan Işın ifadesinde, 'Bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir' diyerek şikayetçi olmadığını dile getirdi. Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme, şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.Bizzat önümü kesti demiştiSoruşturmayı derinleştiren savcılık bu kez Deniz Işın'ı mağdur sıfatıyla ifade vermesi için çağırmıştı. Işın, "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" diyerek Ayşe Barım'ı suçlamıştı. Mağdur sıfatıyla ifadeye çağrılan Işın, Ayşe Barım'ı tanıdığını, bir kez karşılaştıklarını ve kendisinin şirketiyle daha önce anlaşma yapmadıklarını ifadesinde anlattı.İşime engel olmadı Deniz Işın ifadesinde, "Paylaşımı, aynı sektörde çalıştığım oyuncu arkadaşlarımızla sektör tekelleşmesinin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım. Zaten sektörde en önde gelen sorunlardan biri olduğu için sık sık dile getirilir. Ben de bunu paylaşmak istedim" dedi.İfadesinin devamında, Ayşe Barım'ın kendisinin yer aldığı bir projeden cebir veya tehdit kullanarak hukuka aykırı bir davranışla çıkarılmadığını söyleyen Işın, "Sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızı da tehdit veya cebirle projeden çıkarma, sözleşme iptaline neden olan bir duruma dair bilgim yoktur. Yalnızca geçmiş dönemde yer aldığım bir projede Ayşe Barım'ın yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak o projede yer aldım" şeklinde konuştu.Şikayetçi olmadı Deniz Işın, sosyal medyadaki açıklamalarından farklı olarak., "Bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımımda sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu durum dikkat çekmek amaçlıdır. Davacı veya şikayetçi değilim" diyerek ifadesini tamamladı.
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ayşe barım, deniz ışın, tekelleşme, deniz ışın ifade
ayşe barım, deniz ışın, tekelleşme, deniz ışın ifade
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi
Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada daha önceki açıklamalarıyla Barım'ı suçlayan oyuncu Deniz Işın ifade verdi.
Film ve dizi sektöründe 'tekelleşme' iddialarına yönelik menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi. Barım'la 'bizzat önümü kesti' açıklaması yapan Işın ifadesinde, 'Bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir' diyerek şikayetçi olmadığını dile getirdi.
Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme, şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.
Bizzat önümü kesti demişti
Soruşturmayı derinleştiren savcılık bu kez Deniz Işın'ı mağdur sıfatıyla ifade vermesi için çağırmıştı. Işın, "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" diyerek Ayşe Barım'ı suçlamıştı. Mağdur sıfatıyla ifadeye çağrılan Işın, Ayşe Barım'ı tanıdığını, bir kez karşılaştıklarını ve kendisinin şirketiyle daha önce anlaşma yapmadıklarını ifadesinde anlattı.
Deniz Işın ifadesinde, "Paylaşımı, aynı sektörde çalıştığım oyuncu arkadaşlarımızla sektör tekelleşmesinin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım. Zaten sektörde en önde gelen sorunlardan biri olduğu için sık sık dile getirilir. Ben de bunu paylaşmak istedim" dedi.
İfadesinin devamında, Ayşe Barım'ın kendisinin yer aldığı bir projeden cebir veya tehdit kullanarak hukuka aykırı bir davranışla çıkarılmadığını söyleyen Işın, "Sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızı da tehdit veya cebirle projeden çıkarma, sözleşme iptaline neden olan bir duruma dair bilgim yoktur. Yalnızca geçmiş dönemde yer aldığım bir projede Ayşe Barım'ın yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak o projede yer aldım" şeklinde konuştu.
Deniz Işın, sosyal medyadaki açıklamalarından farklı olarak., "Bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımımda sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu durum dikkat çekmek amaçlıdır. Davacı veya şikayetçi değilim" diyerek ifadesini tamamladı.