Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerika Trump’laştı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/menajer-ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-unlu-oyuncu-deniz-isin-ifade-verdi-1092902359.html
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi
Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi
Sputnik Türkiye
Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada daha önceki açıklamalarıyla Barım'ı suçlayan oyuncu Deniz Işın ifade verdi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T14:14+0300
2025-01-21T14:14+0300
yaşam
deniz işın
ayşe barım
serenay sarıkaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/14/1092869302_0:70:1242:769_1920x0_80_0_0_a0ad7907bff1a92e4bf3453a52580b63.jpg
Film ve dizi sektöründe 'tekelleşme' iddialarına yönelik menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi. Barım'la 'bizzat önümü kesti' açıklaması yapan Işın ifadesinde, 'Bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir' diyerek şikayetçi olmadığını dile getirdi. Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme, şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.Bizzat önümü kesti demiştiSoruşturmayı derinleştiren savcılık bu kez Deniz Işın'ı mağdur sıfatıyla ifade vermesi için çağırmıştı. Işın, "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" diyerek Ayşe Barım'ı suçlamıştı. Mağdur sıfatıyla ifadeye çağrılan Işın, Ayşe Barım'ı tanıdığını, bir kez karşılaştıklarını ve kendisinin şirketiyle daha önce anlaşma yapmadıklarını ifadesinde anlattı.İşime engel olmadı Deniz Işın ifadesinde, "Paylaşımı, aynı sektörde çalıştığım oyuncu arkadaşlarımızla sektör tekelleşmesinin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım. Zaten sektörde en önde gelen sorunlardan biri olduğu için sık sık dile getirilir. Ben de bunu paylaşmak istedim" dedi.İfadesinin devamında, Ayşe Barım'ın kendisinin yer aldığı bir projeden cebir veya tehdit kullanarak hukuka aykırı bir davranışla çıkarılmadığını söyleyen Işın, "Sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızı da tehdit veya cebirle projeden çıkarma, sözleşme iptaline neden olan bir duruma dair bilgim yoktur. Yalnızca geçmiş dönemde yer aldığım bir projede Ayşe Barım'ın yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak o projede yer aldım" şeklinde konuştu.Şikayetçi olmadı Deniz Işın, sosyal medyadaki açıklamalarından farklı olarak., "Bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımımda sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu durum dikkat çekmek amaçlıdır. Davacı veya şikayetçi değilim" diyerek ifadesini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/1092869107.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/14/1092869302_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_94d1fc69ece44fcf672d4e060e13ce39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayşe barım, deniz ışın, tekelleşme, deniz ışın ifade
ayşe barım, deniz ışın, tekelleşme, deniz ışın ifade

Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi

14:14 21.01.2025
Deniz Işın
Deniz Işın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
Abone ol
Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada daha önceki açıklamalarıyla Barım'ı suçlayan oyuncu Deniz Işın ifade verdi.
Film ve dizi sektöründe 'tekelleşme' iddialarına yönelik menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verdi. Barım'la 'bizzat önümü kesti' açıklaması yapan Işın ifadesinde, 'Bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir' diyerek şikayetçi olmadığını dile getirdi.
Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme, şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

Bizzat önümü kesti demişti

Soruşturmayı derinleştiren savcılık bu kez Deniz Işın'ı mağdur sıfatıyla ifade vermesi için çağırmıştı. Işın, "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" diyerek Ayşe Barım'ı suçlamıştı. Mağdur sıfatıyla ifadeye çağrılan Işın, Ayşe Barım'ı tanıdığını, bir kez karşılaştıklarını ve kendisinin şirketiyle daha önce anlaşma yapmadıklarını ifadesinde anlattı.

İşime engel olmadı

Deniz Işın ifadesinde, "Paylaşımı, aynı sektörde çalıştığım oyuncu arkadaşlarımızla sektör tekelleşmesinin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım. Zaten sektörde en önde gelen sorunlardan biri olduğu için sık sık dile getirilir. Ben de bunu paylaşmak istedim" dedi.
İfadesinin devamında, Ayşe Barım'ın kendisinin yer aldığı bir projeden cebir veya tehdit kullanarak hukuka aykırı bir davranışla çıkarılmadığını söyleyen Işın, "Sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızı da tehdit veya cebirle projeden çıkarma, sözleşme iptaline neden olan bir duruma dair bilgim yoktur. Yalnızca geçmiş dönemde yer aldığım bir projede Ayşe Barım'ın yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak o projede yer aldım" şeklinde konuştu.

Şikayetçi olmadı

Deniz Işın, sosyal medyadaki açıklamalarından farklı olarak., "Bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımımda sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu durum dikkat çekmek amaçlıdır. Davacı veya şikayetçi değilim" diyerek ifadesini tamamladı.
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
YAŞAM
Ayşe Barım soruşturmasında ünlü oyuncu Deniz Işın ifade verecek: İşimi bizzat engelledi demişti
Dün, 15:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала