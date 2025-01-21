https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/ekmek-aslanin-degil-ayse-barimin-agzinda-demisti-nedim-saban-ifadeye-cagrildi-1092905931.html

'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' demişti: Nedim Saban ifadeye çağrıldı

'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' demişti: Nedim Saban ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada oyuncu Nedim Saban 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T15:08+0300

2025-01-21T15:08+0300

2025-01-21T15:08+0300

yaşam

ayşe barım

nedim saban

tekelleşme

soruşturma

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Sinema ve dizi sektöründe tekelleşme iddialarıyla ilgili menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyasında, 'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' diyerek Barım'ı suçlayan tiyatrocu Nedim Saban 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı. Saban'ın perşembe günü adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.Ayşe Barım'ı suçlamıştıSaban, sosyal medyasından yaptığı açıklamada tekelleşmeyle ilgili Barım'ı suçlayarak şunları söylemişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/menajer-ayse-barim-olayindan-sonra-unlu-isimlerden-tekellesme-iddialari-ekmek-aslanin-degil-ayse-1092571442.html

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ayşe barım, nedim saban, nedim saban ne dedi, ayşe barım soruşturması