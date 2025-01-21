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SON DAKİKA | Bakan Tunç: Otel yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
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'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' demişti: Nedim Saban ifadeye çağrıldı
'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' demişti: Nedim Saban ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada oyuncu Nedim Saban 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T15:08+0300
2025-01-21T15:08+0300
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nedim saban
tekelleşme
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Sinema ve dizi sektöründe tekelleşme iddialarıyla ilgili menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyasında, 'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' diyerek Barım'ı suçlayan tiyatrocu Nedim Saban 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı. Saban'ın perşembe günü adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.Ayşe Barım'ı suçlamıştıSaban, sosyal medyasından yaptığı açıklamada tekelleşmeyle ilgili Barım'ı suçlayarak şunları söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/menajer-ayse-barim-olayindan-sonra-unlu-isimlerden-tekellesme-iddialari-ekmek-aslanin-degil-ayse-1092571442.html
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ayşe barım, nedim saban, nedim saban ne dedi, ayşe barım soruşturması
ayşe barım, nedim saban, nedim saban ne dedi, ayşe barım soruşturması

'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' demişti: Nedim Saban ifadeye çağrıldı

15:08 21.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaSerenay Sarıkaya, Ayşe Barım
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada oyuncu Nedim Saban 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı.
Sinema ve dizi sektöründe tekelleşme iddialarıyla ilgili menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyasında, 'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' diyerek Barım'ı suçlayan tiyatrocu Nedim Saban 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı. Saban'ın perşembe günü adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.

Ayşe Barım'ı suçlamıştı

Saban, sosyal medyasından yaptığı açıklamada tekelleşmeyle ilgili Barım'ı suçlayarak şunları söylemişti:
"Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında. Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım tarifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı."
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
YAŞAM
Menajer Ayşe Barım olayından sonra ünlü isimlerden 'tekelleşme' iddiaları: 'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında'
11 Ocak, 16:18
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