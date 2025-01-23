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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ukraynanin-nikolayev-bolgesindeki-bir-askeri-us-vuruldu-1092956194.html
‘Ukrayna’nın Nikolayev bölgesindeki bir askeri üs vuruldu’
‘Ukrayna’nın Nikolayev bölgesindeki bir askeri üs vuruldu’
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi, Nikolayev bölgesindeki Voznesensk kenti yakınlarındaki bir askeri üssün vurulduğunu bildirdi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T01:20+0300
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ukrayna krizi
sergey lebedev
nikolayev
ukrayna
askeri üs
saldırı
yeraltı
direniş
rusya
ukrayna ordusu
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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketinin koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna'nın Nikolayev bölgesindeki Voznesensk kenti yakınlarındaki bir askeri üssün vurulduğunu söyledi.Lebedev, saldırı sırasında hava üssünde en az bir uçak ve çok sayıda ağır teçhizat bulunduğuna dair bilgiler olduğunu kaydetti.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-bir-koy-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1092934582.html
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sergey lebedev, nikolayev, ukrayna, askeri üs, saldırı, yeraltı, direniş, rusya, ukrayna ordusu, rus ordusu, dmitriy peskov
sergey lebedev, nikolayev, ukrayna, askeri üs, saldırı, yeraltı, direniş, rusya, ukrayna ordusu, rus ordusu, dmitriy peskov

‘Ukrayna’nın Nikolayev bölgesindeki bir askeri üs vuruldu’

01:20 23.01.2025
Donbass operasyon
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi, Nikolayev bölgesindeki Voznesensk kenti yakınlarındaki bir askeri üssün vurulduğunu bildirdi.
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketinin koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna'nın Nikolayev bölgesindeki Voznesensk kenti yakınlarındaki bir askeri üssün vurulduğunu söyledi.
Lebedev, saldırı sırasında hava üssünde en az bir uçak ve çok sayıda ağır teçhizat bulunduğuna dair bilgiler olduğunu kaydetti.
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
Harkov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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