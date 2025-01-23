https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ukraynanin-nikolayev-bolgesindeki-bir-askeri-us-vuruldu-1092956194.html

‘Ukrayna’nın Nikolayev bölgesindeki bir askeri üs vuruldu’

‘Ukrayna’nın Nikolayev bölgesindeki bir askeri üs vuruldu’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi, Nikolayev bölgesindeki Voznesensk kenti yakınlarındaki bir askeri üssün vurulduğunu bildirdi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

sergey lebedev

nikolayev

ukrayna

askeri üs

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yeraltı

direniş

rusya

ukrayna ordusu

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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketinin koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna'nın Nikolayev bölgesindeki Voznesensk kenti yakınlarındaki bir askeri üssün vurulduğunu söyledi.Lebedev, saldırı sırasında hava üssünde en az bir uçak ve çok sayıda ağır teçhizat bulunduğuna dair bilgiler olduğunu kaydetti.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.

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nikolayev

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sergey lebedev, nikolayev, ukrayna, askeri üs, saldırı, yeraltı, direniş, rusya, ukrayna ordusu, rus ordusu, dmitriy peskov