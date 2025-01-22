https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-bir-koy-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1092934582.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir köy Rus ordusunun kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir köy Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusunun Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim birimini kontrol... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T12:47+0300

2025-01-22T12:47+0300

2025-01-22T12:54+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri Harkov Bölgesi’nin Zapadnoye yerleşimini kontrol altına aldı. Düşmanın 460’tan fazla askeri etkisiz hale getirildi, bir tank ve yedi zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 40 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Düşman birlikler 250 askeri ve dört zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Son 24 saatte 630 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank ve ikisi ABD yapımı beş zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşmanın kaybı 175 asker ve üç tank oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusu 50 kadar asker kaybetti.Ukrayna’nın 136 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait silah, mühimmat, İHA ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu noktalar imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 114 uçak tipi İHA’sını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ukraynali-sinir-muhafizlari-ulkeden-kacmak-isteyen-bir-adami-oldurdu-onlara-para-vermis-1092925267.html

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