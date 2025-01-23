Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin ile görüşmek istiyorum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir, nasıl çalışır?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Trump döneminde Suriye, İbrahim Anlaşmaları'nın bir ucundan tutarak sürece dahil olabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
18:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
DEM Parti heyeti İmralı'ya ikinci defa gitti
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
20:34
2 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
22:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kırmızı kitap’ tanımını ilk olarak Alparslan Türkeş kullanmıştı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Mahmut Esen: 'Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında, ilgili idare belediye değil il özel idaresidir'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Serkan Kaya: 'Kültür ve Turizm Bakanı'nın görevden el çektirilmesi gerekiyor'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump, Biden'ın yapay zeka kısıtlamalarını silip attı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa'da 'Avrupa için Avrupa' dalgası yükseliyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-ukraynadaki-catismalari-sona-erdirmek-icin-putin-ile-gorusmek-istiyorum-1092992729.html
Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin ile görüşmek istiyorum
Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin ile görüşmek istiyorum
Sputnik Türkiye
Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin ile yakında görüşme arzusunda olduğunu ifade etti. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T20:15+0300
2025-01-23T21:06+0300
dünya
donald trump
vladimir putin
görüşme
ukrayna
savaş
çözüm
çin devlet başkanı şi cinping
davos
dünya ekonomik forumu davos zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092594474_0:32:728:441_1920x0_80_0_0_3396f3fb1f00f6f7ce2c0a327a782bd4.png
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında bir araya gelmek istediğini söyledi.İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Trump, “Bu savaşı sona erdirmek için yakın zamanda Başkan Putin ile görüşmeyi gerçekten çok isterim ve bunun ekonomik ya da başka bir nedeni yok. Boşa giden milyonlarca hayat açısından” dedi.‘Ukrayna ihtilafı çözmek için anlaşma yapmaya hazır’Trump, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmaların çözümü konusunda müzakere etmeye ve bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirtti.Trump, “Ukrayna anlaşmaya hazır. Ve anlayacağınız, bu asla olmaması gereken bir savaştı. Ben başkan olsaydım, bu asla başlamazdı” ifadelerini kullandı.Trump, kendi başkanlığı dönemindebu tür bir çatışmanın yaşanmadığını vurgulayarak, “İlk dönemimde böyle birsenaryodan bahsedilmiyordu bile” dedi.ABD Başkanı ayrıca çatışmayı gereksiz gördüğünü ve sona erdirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu yineledi.‘Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinde Çin'in yapıcı bir rol oynamasını umuyorum’Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesinde Çin'in önemli bir yapıcı rol oynayacağını umduğunu vurgulayarak, “Çin ile her zaman mükemmelilişkilerimiz oldu ve verimli bir işbirliği bekliyorum. Çin'in Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı durdurmamıza yardımcı olacağını umuyorum. Bu durum üzerinde büyük bir etkiye sahipler ve bunu çözmek için onlarla birlikte çalışacağız” dedi.Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kısa süre önce yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu ele aldığını belirterek, ortak çabaların barışa yol açabileceğinden emin olduğunu ifade etti.‘Putin nükleer silahların azaltılması fikrini destekliyor’Trump, VladimirPutin'in nükleersilah cephaneliğinin azaltması fikrini desteklediğini ve ABD’nin ayrıca Çin'inde nükleersilahsızlanma sürecinedahil olmasını istediğini belirterek, “Nükleersilahsızlanmayı görmekistiyoruz. AslındaBaşkan Putin ile iki ülkeninnükleer silahlardan arındırılması konusunu konuşmuştuk ve Çinde buna katılacaktır. Size Başkan Putin'in nükleer programın önemli ölçüde azaltılması fikrini sevdiğini söyleyebilirim” diye konuştu.Trump, Çin'in nükleer cephaneliğinin oldukça küçük olduğunu, ancak Pekin’in önümüzdeki dört-beş yıl içinde Rusya ve ABD'yi yakalamayı planladığını bu nedenle ABD’nin Çin'in silahsızlanma sürecine katılımıyla ilgilendiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/abd-baskani-trumptan-nato-ulkelerine-talep-savunma-harcamalarini-yuzde-5e-cikarin-1092991787.html
ukrayna
davos
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092594474_48:0:679:473_1920x0_80_0_0_622889edd2d7f945593178378e98c70c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, vladimir putin, görüşme, ukrayna, savaş, çözüm, çin devlet başkanı şi cinping, davos, dünya ekonomik forumu davos zirvesi, çin
donald trump, vladimir putin, görüşme, ukrayna, savaş, çözüm, çin devlet başkanı şi cinping, davos, dünya ekonomik forumu davos zirvesi, çin

Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin ile görüşmek istiyorum

20:15 23.01.2025 (güncellendi: 21:06 23.01.2025)
© Sputnik / Михаил КлиментьевVladimir Putin-Donald Trump
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Sputnik / Михаил Климентьев
Abone ol
Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin ile yakında görüşme arzusunda olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında bir araya gelmek istediğini söyledi.
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Trump, “Bu savaşı sona erdirmek için yakın zamanda Başkan Putin ile görüşmeyi gerçekten çok isterim ve bunun ekonomik ya da başka bir nedeni yok. Boşa giden milyonlarca hayat açısından” dedi.

‘Ukrayna ihtilafı çözmek için anlaşma yapmaya hazır’

Trump, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmaların çözümü konusunda müzakere etmeye ve bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirtti.
Trump, “Ukrayna anlaşmaya hazır. Ve anlayacağınız, bu asla olmaması gereken bir savaştı. Ben başkan olsaydım, bu asla başlamazdı” ifadelerini kullandı.
Trump, kendi başkanlığı dönemindebu tür bir çatışmanın yaşanmadığını vurgulayarak, “İlk dönemimde böyle birsenaryodan bahsedilmiyordu bile” dedi.
ABD Başkanı ayrıca çatışmayı gereksiz gördüğünü ve sona erdirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu yineledi.

‘Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinde Çin'in yapıcı bir rol oynamasını umuyorum’

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesinde Çin'in önemli bir yapıcı rol oynayacağını umduğunu vurgulayarak, “Çin ile her zaman mükemmelilişkilerimiz oldu ve verimli bir işbirliği bekliyorum. Çin'in Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı durdurmamıza yardımcı olacağını umuyorum. Bu durum üzerinde büyük bir etkiye sahipler ve bunu çözmek için onlarla birlikte çalışacağız” dedi.
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kısa süre önce yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu ele aldığını belirterek, ortak çabaların barışa yol açabileceğinden emin olduğunu ifade etti.

‘Putin nükleer silahların azaltılması fikrini destekliyor’

Trump, VladimirPutin'in nükleersilah cephaneliğinin azaltması fikrini desteklediğini ve ABD’nin ayrıca Çin'inde nükleersilahsızlanma sürecinedahil olmasını istediğini belirterek, “Nükleersilahsızlanmayı görmekistiyoruz. AslındaBaşkan Putin ile iki ülkeninnükleer silahlardan arındırılması konusunu konuşmuştuk ve Çinde buna katılacaktır. Size Başkan Putin'in nükleer programın önemli ölçüde azaltılması fikrini sevdiğini söyleyebilirim” diye konuştu.
Trump, Çin'in nükleer cephaneliğinin oldukça küçük olduğunu, ancak Pekin’in önümüzdeki dört-beş yıl içinde Rusya ve ABD'yi yakalamayı planladığını bu nedenle ABD’nin Çin'in silahsızlanma sürecine katılımıyla ilgilendiğini kaydetti.
President-elect Donald Trump speaks as he arrives for a meeting with the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
DÜNYA
ABD Başkanı Trump'tan NATO ülkelerine talep: 'Savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarın'
19:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала