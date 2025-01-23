https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-ukraynadaki-catismalari-sona-erdirmek-icin-putin-ile-gorusmek-istiyorum-1092992729.html

Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin ile görüşmek istiyorum

Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin ile görüşmek istiyorum

Sputnik Türkiye

Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin ile yakında görüşme arzusunda olduğunu ifade etti. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T20:15+0300

2025-01-23T20:15+0300

2025-01-23T21:06+0300

dünya

donald trump

vladimir putin

görüşme

ukrayna

savaş

çözüm

çin devlet başkanı şi cinping

davos

dünya ekonomik forumu davos zirvesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092594474_0:32:728:441_1920x0_80_0_0_3396f3fb1f00f6f7ce2c0a327a782bd4.png

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında bir araya gelmek istediğini söyledi.İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Trump, “Bu savaşı sona erdirmek için yakın zamanda Başkan Putin ile görüşmeyi gerçekten çok isterim ve bunun ekonomik ya da başka bir nedeni yok. Boşa giden milyonlarca hayat açısından” dedi.‘Ukrayna ihtilafı çözmek için anlaşma yapmaya hazır’Trump, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmaların çözümü konusunda müzakere etmeye ve bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu belirtti.Trump, “Ukrayna anlaşmaya hazır. Ve anlayacağınız, bu asla olmaması gereken bir savaştı. Ben başkan olsaydım, bu asla başlamazdı” ifadelerini kullandı.Trump, kendi başkanlığı dönemindebu tür bir çatışmanın yaşanmadığını vurgulayarak, “İlk dönemimde böyle birsenaryodan bahsedilmiyordu bile” dedi.ABD Başkanı ayrıca çatışmayı gereksiz gördüğünü ve sona erdirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu yineledi.‘Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinde Çin'in yapıcı bir rol oynamasını umuyorum’Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesinde Çin'in önemli bir yapıcı rol oynayacağını umduğunu vurgulayarak, “Çin ile her zaman mükemmelilişkilerimiz oldu ve verimli bir işbirliği bekliyorum. Çin'in Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı durdurmamıza yardımcı olacağını umuyorum. Bu durum üzerinde büyük bir etkiye sahipler ve bunu çözmek için onlarla birlikte çalışacağız” dedi.Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kısa süre önce yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu ele aldığını belirterek, ortak çabaların barışa yol açabileceğinden emin olduğunu ifade etti.‘Putin nükleer silahların azaltılması fikrini destekliyor’Trump, VladimirPutin'in nükleersilah cephaneliğinin azaltması fikrini desteklediğini ve ABD’nin ayrıca Çin'inde nükleersilahsızlanma sürecinedahil olmasını istediğini belirterek, “Nükleersilahsızlanmayı görmekistiyoruz. AslındaBaşkan Putin ile iki ülkeninnükleer silahlardan arındırılması konusunu konuşmuştuk ve Çinde buna katılacaktır. Size Başkan Putin'in nükleer programın önemli ölçüde azaltılması fikrini sevdiğini söyleyebilirim” diye konuştu.Trump, Çin'in nükleer cephaneliğinin oldukça küçük olduğunu, ancak Pekin’in önümüzdeki dört-beş yıl içinde Rusya ve ABD'yi yakalamayı planladığını bu nedenle ABD’nin Çin'in silahsızlanma sürecine katılımıyla ilgilendiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/abd-baskani-trumptan-nato-ulkelerine-talep-savunma-harcamalarini-yuzde-5e-cikarin-1092991787.html

ukrayna

davos

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, vladimir putin, görüşme, ukrayna, savaş, çözüm, çin devlet başkanı şi cinping, davos, dünya ekonomik forumu davos zirvesi, çin